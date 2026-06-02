साइकिल का समय कभी गया ही नहीं

विश्व साइकिल दिवस (3 जून) के अवसर पर साइकिल भी मन ही मन मुस्करा रही होगी कि देखो, आखिर मेरे भी अच्छे दिन आ ही गए! जो कभी आंगन के कोने में धूल फांकती थी, वह आज पेट्रोल-डीजल के महंगाई-पुराण में मुख्य…

विश्व साइकिल दिवस (3 जून) के अवसर पर साइकिल भी मन ही मन मुस्करा रही होगी कि देखो, आखिर मेरे भी अच्छे दिन आ ही गए! जो कभी आंगन के कोने में धूल फांकती थी, वह आज पेट्रोल-डीजल के महंगाई-पुराण में मुख्य नायिका बन बैठी है। बिना पेट्रोल, डीजल, बिजली और बैटरी के सिर्फ ‘हवा’ पर चलने वाला यह वाहन सच में आत्मनिर्भर भारत का सबसे पुराना ब्रांड अंबेसडर है। मैकमिलन का यह मितव्ययी आविष्कार कभी घर-घर की शान हुआ करता था। पैडल मारते-मारते न सिर्फ मंजिल मिला करती थी, बल्कि पैरों का व्यायाम भी हो जाता था। मगर आज हालत यह है कि बाइक से जिम जाने वाले महानुभाव वहीं खड़ी साइकिल पर पसीना बहातेे हैं।

साइकिल की सबसे बड़ी खूबी है, इसका संयमित चरित्र। इसमें गति और ब्रेक का ऐसा संतुलन है कि दुर्घटना भी सोच-समझकर ही होती है। न हेलमेट का झंझट, न चालान का डर। साइकिल से गिरकर चोट लग जाए, तो समाज कहता है- चलो, सीख रहे हो! और अगर बाइक से गिरो, तो वही समाज कहता है- अरे, संभलकर, ज्यादा हुड़हुड़ाओ मत! रही बात सवारी क्षमता की, तो तकनीकी रूप से यह एक व्यक्ति के लिए बनी है, लेकिन भारतीय जुगाड़ विज्ञान ने इसे पारिवारिक वाहन बना दिया है। आगे डंडे पर एक, पीछे कैरियर पर एक और बीच में खुद चालक- तीन सवारी की न्यूनतम व्यवस्था। कभी-कभी तो एक हाथ से हैंडल, दूसरे से सामान पकड़े हुए, और मुंह से पड़ोसी को ‘राम-राम’ करते हुए संतुलन बनाए रखना- यह कला सिर्फ भारतीय साइकिल चालक ही जानता है। इसे सीखने की प्रक्रिया भी किसी आध्यात्मिक साधना से कम नहीं। पहले हाफ पैडल, फिर फुल पैडल, और अंत में बिना हाथ चलाने का मोक्ष। उस समय गिरना भी उपलब्धि का हिस्सा माना जाता था- घुटनों एवं कोहनी के छिले निशान आज भी बचपन के ‘सर्टिफिकेट’ की तरह ‘पहचान के निशान’ हैं।

समय बदला, बाइक आई, फिर कार आई और साइकिल को कोने में धकेल दिया गया, लेकिन जैसे ही पेट्रोल-डीजल के दामों ने जनता की कमर तोड़ी, साइकिल ने फिर से एंट्री मारी, वह भी पूरे स्वाभिमान के साथ। बड़े-बड़े अधिकारी, नेता और सेलिब्रिटी साइकिल चलाते हुए फोटो खिंचवाने लगे हैं। जनता समझ गई कि मामला गंभीर है और अब साइकिल ही सहारा है। आज साइकिल पर्यावरण की रक्षक, स्वास्थ्य की संरक्षक और जेब की हितैषी बनकर सामने खड़ी है। न प्रदूषण, न खर्च, न ट्रैफिक का तनाव- बस पैडल मारिए और जिंदगी आगे बढ़ाइए।

विनोद कुमार, टिप्पणीकार

भारतीय सड़कों पर इसे चलाने की चुनौती ‘विश्व साइकिल दिवस’मनाने का मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, सस्ता, विश्वसनीय, पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्यवर्द्धक परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देना है। वास्तव में, यह दिवस लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने, धरती पर कार्बन उत्सर्जन कम करने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही, यह दिवस सड़क सुरक्षा, सस्ती परिवहन व्यवस्था और हरित भविष्य के निर्माण का संदेश भी देता है।

किंतु इसके उद्देश्य जितने सार्थक हैं, उन उद्देश्यों को अमल में लाना उतनी ही बड़ी चुनौती। भारत में तो साइकिल ट्रैक का घोर अभाव है। जहां हैं, वहां भी वह अतिक्रमण का शिकार है। इसी तरह, आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। सड़कों पर मोटर-वाहनों की बढ़ती संख्या और तेज रफ्तार गाड़ियों से सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते खतरे ने भी साइकिल के प्रति हमारी सोच प्रभावित की है। भले ही बार-बार कहा जाता है कि साइकिल फायदेमंद है। यह न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को, बल्कि हमारी आबोहवा की सेहत को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। किंतु असलियत यही है कि महानगरों में साइकिल के अनुकूल यातायात व्यवस्था की कमी है, जिससे लोगों का साइकिल के प्रति रुझान घटा है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए शहरों में समर्पित साइकिल लेन विकसित करना, सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग योजनाओं का विस्तार करना, स्कूलों व कॉलेजों में साइकिल उपयोग को प्रोत्साहित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। वर्ष 2026 के लिए विश्व साइकिल दिवस की थीम ‘एक हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना’ निर्धारित की गई है। यह थीम पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा बचत तथा टिकाऊ शहरी विकास में साइकिल की भूमिका को रेखांकित करती है। जरूरत यही है कि साइकिल को सही मायने में स्वास्थ्य व परिवहन संरक्षण का प्रतीक बनाया जाए। यह ईंधन रहित साधन वायु प्रदूषण और कार्बन-उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बढ़ते जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस गैसों की समस्या के बीच हमें प्रभावी और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो साइकिल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारे नीति-नियंताओं को इसी पृष्ठभूमि में साइकिल को प्रोत्साहित करने की योजना बनानी चाहिए।