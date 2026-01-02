दुकानदार पहले खुद को बदलें तो सही

संक्षेप: किराने वाले से रेजर खरीदने गया। साफ-साफ लिखा था, 3 पर 1 फ्री। अगले ने नहीं दिया। पूछने पर बोला, भैया, अभी स्कीम खत्म हो गई है, इसलिए नहीं दे पा रहा। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली बार से उस दुकान पर जाना बंद…

किराने वाले से रेजर खरीदने गया। साफ-साफ लिखा था, 3 पर 1 फ्री। अगले ने नहीं दिया। पूछने पर बोला, भैया, अभी स्कीम खत्म हो गई है, इसलिए नहीं दे पा रहा। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली बार से उस दुकान पर जाना बंद। कल बेटा बोला, पापा बर्गर खाना है। ले गया उसे पास के ही एक आउटलेट पर। मैंने 2 बर्गर ऑर्डर कर दिए, अगले ने एक पर्ची फाड़कर दे दी। इतने में ही बेटा बोला, पापा पिज्जा। मैंने भी आउटलेट वाले को बोला, भाई, एक बर्गर और एक पिज्जा कर दे। बोला, भैया बिल तो कट किया, ये चेंज नहीं हो सकता, पिज्जा आपको अलग से ही लेना पड़ेगा।

कहीं ऊंघते दुकानदार ग्राहक को सामान दिखाना ही नहीं चाहते, तो कहीं जरा सी बात पर झुंझला जाते हैं, कहीं-कहीं तो ऊंची आवाज में भी मैंने उनको बात करते देखा है। कस्टमर आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन खुदरा दुकानदारों के कर्म ही ऐसे हैं कि वे उनको छोड़कर कोई दूसरी दुकान देखने को मजबूर हैं, और आप बदनाम करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कि उसने आपका धंधा चौपट कर दिया। अरे भैया, आपने खुद ऐसा किया है, अपने कर्मों से, छोटे-मोटे मुनाफे में आपका काम चलता नहीं, ग्राहक से बात आपको ढंग से करनी नहीं, स्कीम आपको देनी नहीं, 10 बजे दुकान खोलनी है, ऐसे में भला कैसे चलेगा? अगर वे होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो आप भी दो। अपना व्यवहार सुधारो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, दुकान को कंप्यूटराइज्ड करो, सातों दिन चौबीसों घंटे लगो काम पर, आदमी बढ़ाओ, मुनाफा ज्यादा लेने की मत सोचो। झक मारेंगे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके आगे। सुधरो तो सही, बदलाव तो करो अपने आप में।

आपके पास रोने के 20 बहाने हो सकते हैं- हमारे पास तो आदमी नहीं हैं, दुकान छोड़कर कैसे जाएंगे, अकेले आदमी हैं, ऐसे ही किसी को कैश काउंटर पर कैसे बिठा देंगे, लेकिन काम करने के लिए बहाने नहीं, अपग्रेडेशन चाहिए। करिए तो सही, नहीं तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, किसी बड़े कॉरपोरेट को गरियाना बंद कीजिए, और मस्त रहिए अपनी घटती बिक्री के साथ। कितने ही खुदरा कारोबार हैं, जिनके धंधे में साल-दर-साल ग्रोथ है, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने को अपग्रेड किया है। वैसे भी ऑनलाइन सेल्स या प्लेटफॉर्म एक सुविधा मात्र है उन लोगों के लिए, जिनके पास समय नहीं है और जो ज्यादा कीमत देकर घर बैठे ही काम करवाना चाहते हैं। खुदरा व स्थानीय व्यापार का भारत जैसे देश में आज भी कोई तोड़ नहीं है। जरूरत है तो बस इनमें बदलाव लाने की।

दीपक गोयल, टिप्पणीकार

खुदरा दुकानदारी अब घाटे का सौदा परिवर्तन का शाश्वत नियम भारतीय बाजार पर पूरी तरह प्रभावी है। खुदरा दुकानदार इसी कोशिश में रहते हैं कि अपने माल को उपभोक्ताओं के घरों तक हर हाल में पहुंचा सकें, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ऐसा असर पड़ा है कि लोग स्थानीय दुकानदार को महत्व ही नहीं दे रहे। वे छोटे-छोटे घरेलू सामान भी ऑनलाइन मंगवाना पसंद करते हैं। ऑनलाइन वाले महज पांच या दस मिनट में घर बैठे सामान मंगवाने की सुविधा देने लगे हैं। इससे स्थानीय दुकानदारों की दुकानदारी चौपट होने लगी है, जबकि वे ग्राहकों से यह वायदा भी करने लगे हैं कि उनको बस सामान की लिस्ट दे दी जाए, वे भी सामान घर भिजवा देंगे।

असल में, अब हर माल डाक या कूरियर के माध्यम से उपभोक्ताओं के घर तक उचित और किफायती दामों में आराम से पहुंच रहा है। ऐसे में, वे बाजार जाकर घंटों का समय बर्बाद क्यों करें? किराने के सामान ही नहीं, कपड़े, जूते-चप्पल, फ्रीज-मशीन तक, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। ये सब नजदीक के दुकानदारों के पास मिलना मुश्किल होता है। फलस्वरूप, उपभोक्ताओं की पहली पसंद ऑनलाइन खरीदारी बनती जा रही है। फुटकर दुकानदार चिरौरी करके भी ऑनलाइन बाजार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और प्रतिस्पर्द्धा में बुरी तरह पिछड़ते जा रहे हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा कुछ बड़ी कंपनियां निगल ले रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में खुदरा दुकानें बंद होने लगी हैं। छोटे-मझोले दुकानदारों की चमक काफी फीकी पड़ गई है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वे अब क्या करें? वे इस समय का मुकाबला आखिर कैसे करें? कुछ दुकानदारों को तो मैंने छोटी-मोटी अन्य नौकरी करके अपना गुजर-बसर करते भी देखा है।

उपभोक्ताओं को रास आने वाली ऑनलाइन खरीदारी सिर्फ खुदरा दुकानदारों को प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि इससे अब थोक व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनका पूरा बाजार इन्हीं फुटकर व्यापारियों पर निर्भर होता है। इस तरह देखें, तो लगता यही है कि एक न एक दिन ऑनलाइन कारोबार स्थानीय दुकानदारी को खत्म कर देगा। हालांकि, खुदरा दुकानदार लगातार खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वे भी कुछ फीसदी की छूट देने लगे हैं। यह सही है कि कोई भी नई व्यवस्था आती है, तो तय मार्ग पर चलने के आदी लोगों पर प्रहार करती है, उनकी जड़ता तोड़ती है, मगर अपनी जड़ता को खत्म करने के बावजूद यदि इन दुकानदारों को लाभ नहीं मिलेगा, तो वे क्या करेंगे? खुदरा दुकानदारों के सामने आज यही यक्ष प्रश्न है।