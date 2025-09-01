औद्योगिक विकास के लिए कमियों से लड़िए

भारत के दो दिग्गज निवेशकों शंकर शर्मा और दीपक शेनॉय की हालिया टिप्पणियों ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत वास्तव में वैश्विक व्यापार की दुनिया में वह स्थान पा सका है, जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है…

भारत के दो दिग्गज निवेशकों शंकर शर्मा और दीपक शेनॉय की हालिया टिप्पणियों ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत वास्तव में वैश्विक व्यापार की दुनिया में वह स्थान पा सका है, जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद यह चर्चा और तीखी हो गई है। शंकर शर्मा का मानना है कि भारतीय कंपनियां विदेश में कोई ठोस पहचान नहीं बना सकी हैं। उनका तर्क है कि हमारी कंपनियां संरक्षित माहौल में तो मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन उनमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने का साहस नहीं है। उधर, कैपिटलमाइंड के सीईओ दीपक शेनॉय का कहना है कि भारत कभी भी चीन का विकल्प नहीं रहा। ‘चीन+1’ की जो अवधारणा वर्षों से पेश की जाती रही है, वह एक भ्रम मात्र थी। जाहिर है, इस पूरे घटनाक्रम ने काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है।

दरअसल, समस्या केवल बाहरी दबाव नहीं, भीतर की कमियां भी हैं। आज भ्रष्टाचार हमारे सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों को खोखला बना रहा है। धोखाधड़ी और शॉर्टकट से काम निकालने की प्रवृत्ति उद्योग से लेकर सेवाओं तक हर जगह देखी जा सकती है। ऐसे में, जब वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता, ईमानदारी और पारदर्शिता की मांग होती है, तो भारत पिछड़ता नजर आता है। इन सबके अलावा, सरकार बार-बार मुफ्त अनाज और नकदी जैसी योजनाओं में उलझकर रह जाती है, जबकि दीर्घकालीन औद्योगिक नीतियों और शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार पर उसका पूरा ध्यान नहीं लग पाता। इनका नतीजा यह निकला है कि हम विश्व मंच पर कमजोर नजर आते हैं।

यदि भारत वास्तव में वैश्विक व्यापार में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले घरेलू उत्पादन की बुनियाद को सुदृढ़ करना होगा। इसके लिए पर्यावरणीय नियमों, श्रम कानूनों, पूंजी की लागत और विनिमय दर नीति में साहसिक सुधार करने होंगे। इसके साथ ही, अनुसंधान एवं विकास पर बड़ा निवेश करना होगा। हमें ईमानदारी, पारदर्शिता और कार्यकुशलता को भी बढ़ावा देना होगा। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और शॉर्टकट की आदतें त्यागे बिना कोई भी देश विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता। शंकर शर्मा और दीपक शेनॉय की आलोचनाओं में कटु सत्य छिपा है। भारत को केवल सुरक्षित घरेलू बाजार पर निर्भर रहकर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हमें सचमुच ‘विकसित भारत’ का सपना साकार करना है, तो अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दमदार प्रदर्शन करना होगा।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

विश्व में भारतीय उद्यमियों का अलग मुकाम ज्यादा पुरानी खबर नहीं है। यह बताया गया था कि भारत का विमानन उद्योग यात्रियों की आवाजाही के मामले में दुनिया के शीर्ष तीन बाजार में शामिल हो गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से जारी आंकड़ों के आधार पर कहा गया था कि वैश्विक बाजार में भारत का तीसरे स्थान पर पहुंचना मजबूत एयरलाइनों, कनेक्टिविटी में वृद्धि और एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। ऐसा सिर्फ उड्डयन उद्योग में नहीं हुआ है। ऊर्जा, दूरसंचार, बुनियादी ढांचे जैसे तमाम क्षेत्रों में भारतीय उद्योगपतियों की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी है। यही कारण है कि एक तरफ रिलायंस, टाटा समूह जैसे उद्योग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर, सॉफ्टवेयर सेवाओं और आईटी क्षेत्रों में भी कई नए दिग्गज उभर आए हैं।

यह सब इसलिए हो सका है, क्योंकि सरकारों ने औद्योगिक विकास को काफी समर्थन दिया है। राज्यों में जहां अलग से निवेश के प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं केंद्र में ‘मेक इन इंडिया’ जैसे अभियान मजबूती से चलाए जा रहे हैं। इनसे न सिर्फ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि निर्यात में भी लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व में भारतीय उद्योगों का इस कदर बोलबाला है कि भारत लगातार अपनी अर्थव्यवस्था बेहतर बना रहा है। जिस रफ्तार से हमारी तरक्की हो रही है, उम्मीद यही है कि जल्द ही हम शीर्ष की तीन आर्थिक ताकतों में शुमार हो जाएंगे। वस्त्र, कपास, पेट्रोलियम, विनिर्माण, सेवा जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारतीय उद्योग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। भारतीय सॉफ्टवेयरों का आलम यह है कि सिलिकॉन वैली के निर्माण में भी हमारी अच्छी-खासी हिस्सेदारी मानी जाती है। पहले सेवा देने के मामले में हम अग्रणी थे, अब सॉफ्टवेयर निर्माण और स्टार्टअप के केंद्र के रूप में हमारी पहचान होने लगी है।

कुल मिलाकर, यही कहा जाएगा कि वैश्विक व्यापार में भारत के न खड़े होने के दावे गले नहीं उतर रहे। बेशक, कहने वाले नामचीन हैं और उनको अच्छा-खासा तजुर्बा भी है, लेकिन जब हकीकत की जमीन पर उनके दावों को आंकते हैं, तो वे टिक नहीं पाते। सच यही है कि भारत लगातार तरक्की कर रहा है। हमने बहुत पहले नहीं, बस साढ़े सात दशक पहले आजादी हासिल की है। इतने कम समय में शीर्ष की पांच आर्थिक ताकतों में शामिल होना ही बता रहा है कि भारतीय उद्योग अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ मुश्किलें भी होंगी, लेकिन वे ऐसी नहीं हैं कि उनका निपटारा न हो सके।