दशहरा के मेले में वह रौनक नहीं रही

न जाने कहां खो गए वे दिन, जब दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं होता था, बल्कि हमारे दिलों में उमंग और घर-आंगन में चहल-पहल का दूसरा नाम हुआ करता था। आज से 10-15 साल पहले के दशहरा और आज के दशहरा के बीच फासला सिर्फ समय का नहीं है, बल्कि भावनाओं का, उत्साह का और उस मासूमियत का भी है, जो आधुनिकता की चकाचौंध में कहीं पीछे छूट गई।

मुझे आज भी याद है, बचपन में दशहरे का इंतजार कितना खास हुआ करता था। महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थीं। मां से बार-बार हम पूछा करते- मम्मी, दशहरा में कितने दिन बाकी हैं? हर दिन उंगलियों पर गिनती होती, जैसे कोई अनमोल खजाना मिलनेे वाला हो। सबसे ज्यादा उत्साह होता था नए कपड़े मिलने और मेले से खिलौनों की खरीदारी का- रिमोट वाली कार, चमचमाती बंदूक या हेलिकॉप्टर- खिलौनों की लिस्ट तो हम पहले ही बना लिया करते थे। दुकानों पर नजरें गड़ाए रहते, दाम पूछते, और मां को मनाते- बस यही लेना है। दशमी का दिन तो जैसे जादू से भरा होता था। सुबह से ही गांव में चहल-पहल शुरू हो जाती। बैलगाड़ी तैयार की जाती, क्योंकि हमारे गांव में पक्की सड़कें नहीं थीं। कीचड़, बाढ़ का पानी, फिर भी बैलगाड़ी पर सवार होकर मेले का सफर अद्भुत रोमांच रच देता था। मेला जाने से पहले दादा-दादी और मां से पैसे जुटाने की जुगत लगती। जितना मिल जाए, उतने में ही दिल खुश!

मेला में पहुंचते ही बैलगाड़ी को भीड़ से दूर खड़ा करते, क्योंकि वहां जगह ही नहीं बचती थी। पहले मेले के मंदिर में माथा टेकते, फिर शुरू होती थी खिलौनों की हमारी खरीदारी। अगर लिस्ट वाला खिलौना न मिला, तो आंसुओं का मेला भी लग जाता। रोते-रोते घर लौटते, और अगर मनपसंद खिलौना मिल गया, तो खुशी के मारे नींद भी नहीं आती। सुबह उठकर आंगन में सबको अपने खिलौने दिखाने का गर्व अलग ही था।

लेकिन आज? आज का दशहरा वैसा नहीं रहा। खिलौनों की दुकानें अब लगभग गायब हो चुकी हैं और बच्चे मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहते हैं। पहले जैसा उत्साह, वह ढोल की थाप, वह गांव-घर की रौनक- सब कुछ जैसे एक युग के साथ खत्म हो गया। पहले पूजा से दशमी तक हर घर में ढोल बजता था, जो दशहरे का एहसास कराता था। अब न वह ढोल की गूंज है, न मेले की वह चमक। आधुनिकता ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन सादगी भरे उस उत्सव को हमसे छीन भी लिया। लगता है, सचमुच एक युग का अंत हो गया है।

नीतीश कुमार, टिप्पणीकार

पारंपरिक मेले भी हो गए अब हाईटेक दशहरा के मेले का आज भी कम इंतजार नहीं किया जाता। भले ही घर के बड़े-बुजुर्ग पुराने दिनों को याद करते हों और यह बताते हुए नहीं थकते हों कि उनके समय दुर्गापूजा के मेले भव्य रूप में लगा करते थे, लेकिन नई पीढ़ी जानती है कि आज भी इस तरह के मेलों का अपना आकर्षण है और ये लोगों को अपनी ओर खींचते ही हैं। दशहरा के मेलों में कितनी चहल-पहल हुआ करती है, यह भी कोई कहने की बात है।

वास्तव में, अब मेले पहले की तुलना में अधिक हाईटेक हो गए हैं। आज की जेन जी पीढ़ी जब इतनी मुखर है और रोजाना नए-नए रूपों में विकसित हो रही तकनीकी को समाज खुले हाथों से अपना रहा है, तब यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि मेले अपने पुरातन स्वरूप को बनाए रखें? वे भी तो हाईटेक होंगे। आज यही हो रहा है। मेले में आपको ऊंचे-ऊंचे झूले दिखेंगे। एक से बढ़कर एक दुकानें दिखेंगी। मगर पुराने दिनों जैसा बाइस्कोप शायद ही दिखेगा। इसका यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि मेले में अब वह रौनक नहीं रही। अलबत्ता, आज तो मुझे अधिक उत्साह दिखता है। जगमग-जगमग रोशनियों से मेला नहाता रहता है। देर रात तक मेला-स्थल पर चहल-पहल बनी रहती है। बच्चे भी मेले में खासा उल्लसित नजर आते हैं। वे तरह-तरह के झूले झूलते हैं और दुकानों से खरीदारी करते हैं। अब तो मेले की दुकानों में भी भांति-भांति के खिलौने मिलते हैं।

हां, इसकी आलोचना यह कहकर की जा सकती है कि मेले में चीजें महंगी होती हैं। मिसाल के लिए, पहले जो बच्चों के हाथी-घोड़े वाले खिलौने पांच-दस रुपये में मिला करते थे, वे अब पचास-सौ रुपये के हो गए हैं, इसलिए कई लोग उसे खरीदने से बचते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ऑनलाइन खरीदारी भी हो सकती है। दरअसल, शहरी जीवन में या कुछ हद तक गांवों में भी, ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ा है। लोग ऑनलाइन सर्च करके जरूरी सामान खरीद लेते हैं, जिस कारण मेले में अब ऐसे सामान नहीं बिका करते। खिलौने और अन्य सामान के दाम भी यदि तार्किक हुए, तभी लोग उनको खरीदना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर, यही कहा जा सकता है कि मेले की रंगत कम नहीं हुई है। उसका सिर्फ रूप बदला है। वह भी सिर्फ इसलिए, क्योंकि समाज के रूप में बदलाव आया है। 5जी तकनीक अपनाने वाले लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे 2जी तकनीक वाले दौर में जिएं। दुर्गा पंडाल भी अब हाईटेक हो गए हैं। हमें मेले को इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए।