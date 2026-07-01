वनों से ही हमारा आज और कल सुरक्षित

हमारे जीवन में वनों का बहुत महत्व है। वन की अधिकता से हमारा पर्यावरण संरक्षित होता है और इससे मानव जीवन को प्राण वायु रूपी ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। हमारे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया….

हमारे जीवन में वनों का बहुत महत्व है। वन की अधिकता से हमारा पर्यावरण संरक्षित होता है और इससे मानव जीवन को प्राण वायु रूपी ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। हमारे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा और उनकी कटाई से जीव-जंतुओं पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके प्रति जागरूकता फैलाना भी है।

भारत में आजादी के तुरंत बाद ही वनों और वृक्षों को काटने से रोकने के प्रयास सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा आरंभ कर दिए गए थे। एक तरफ जहां, 1950 में वनों को बचाने के लिए ‘वन महोत्सव’ की शुरुआत की गई, वहीं दूसरी तरफ 1970 के दशक में जब देश में वन संपदा का अपार भंडार था, तब भी पर्यावरण की चिंता करते हुए गढ़वाल के लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन आरंभ कर दिया था। अगर हमारे पूर्वजों ने पौधे न लगाए होते, वृक्षों को धड़ाधड़ सिर्फ काटा होता, तो क्या आज हमें वृक्षों से मिलने वाला सुख प्राप्त होता? शायद नहीं। इसी तरह, आज हम यदि पर्यावरण को संभालने के लिए गंभीर नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो क्या आने वाली पीढ़ी को हम साफ-सुथरा पर्यावरण दे सकेंगे? शायद नहीं।

बरसात के मौसम में अगर पौधे लगाएं जाएं, तो वे बहुत अच्छे तैयार होते हैं, क्योंकि उनको भरपूर पोषण मिलता है। इसलिए जिन घरों में पौधे लगाने की जगह है, वहां एक पौधा तो जरूर लगाएं। हालांकि, बरसात के मौसम में कुछ राज्य सरकारें अपने यहां पौधे लगाने के लिए विशेष अभियान चलाती हैं, समाजसेवी संस्थाएं और अन्य लोग भी इसके लिए काम करते हैं। आमजन को जहां जगह हो, पेड़ लगाने चाहिए। सड़कों या रेल लाइनों के विस्तार के लिए यदि पेड़ों को काटने की मजबूरी हो, तो वहां नए पौधे लगाने की व्यवस्था की जाए, बल्कि पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी देख-रेख भी की जाए। उष्ण कटिबंधीय वनों पर हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कुल्हाड़ी चल रही है। कुल्हाड़ियां वनों पर नहीं, बल्कि हमारे सुखद जीवन पर भी चल रही हैं, क्योंकि वनों के काटने से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण मानव जाति के लिए ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए हानिकारक है। वन हैं, तो हम हैं। जो वृक्ष हमें फल नहीं देते हैं, वे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बिना किसी मूल्य के देते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि अब वनों के संरक्षण में लापरवाही बरती जा रही है।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

दिखावे के उत्सवों से किसी का भला नहीं हमारे देश में वन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सरकारी समर्थन मिलने के कारण इसका रुतबा और ज्यादा बढ़ जाता है। पूरे सप्ताह तक मनाए जाने वाले इस समारोह में राष्ट्रीय स्तर के राजनेता, सरकारी अधिकारी से लेकर गांव की पंचायत तक के सरकारी कर्मचारी और जन-प्रतिनिधि शामिल हो जाते हैं। इनके समारोहों में उत्साह से शामिल होने वाले फोटो देखकर आप इस गलफत में न फंस जाएं कि ये वनों, वृक्षों के प्रति बेहद संवेदनशील लोग हैं या देश में वनों की दुर्दशा देखकर ये सब बेहद चिंतित हैं।

वन महोत्सव हमारे देश में जिस जोर-शोर से मनाया जाता है, वास्तविकता वैसी नहीं है। केवल एक सप्ताह के दिखावटी पौधरोपण और सरकारी आयोजनों को देखकर इसे अक्सर ढकोसला मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें कागजी आंकड़ों पर अधिक और असली देखभाल पर कम ध्यान दिया जाता है। वास्तविक धरातल पर इसके विफल रहने की वजह है, उचित देखभाल के अभाव में पौधों का मर जाना। पौधे लगाने के बाद उनकी उचित सार-संभाल या पानी देने की व्यवस्था नहीं होती। अक्सर महोत्सव के दौरान लाखों पौधे लगाए तो जाते हैं, लेकिन बाद में नियमित सिंचाई और सुरक्षा न होने से वे सूख जाते हैं। इन पौधों को अनियोजित तरीके से लगा दिया जाता है। बिना यह सोचे कि स्थानीय जलवायु और मिट्टी के लिए कौन सा पेड़ उपयुक्त है, अंधाधुंध पौधे लगा दिए जाते हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली जाती है। गिनती के लिए बड़ी संख्या में गलत प्रजाति के पौधे लगा देना भी इनके नष्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरह अक्सर यह उत्सव राजनेताओं, अधिकारियों और कुछ संस्थाओं के लिए ‘पब्लिसिटी स्टंट’ बनकर रह जाता है।

इसके अलावा इस तरह के प्रचारात्मक अभियानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का घोर अभाव होता है। कागजों पर वृक्षारोपण का भारी लक्ष्य दिखाया जाता है, लेकिन धरातल पर पुरानी लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई की तुलना में नए पेड़ पनप नहीं पाते। इस तरह की गैरजरूरी शोशेबाजी से हमें बचने की जरूरत है। हमें पौधारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता है। यह केवल पेड़ लगाने का नहीं, बल्कि वृक्ष बनने तक उनको संरक्षित करने का संकल्प लेने का अवसर है। अगर इसे सिर्फ एक सप्ताह के आयोजन तक सीमित न रखकर पूरे साल पौधों के जीवित रखने पर ध्यान दिया जाए, तभी यह सार्थक कदम बन सकता है, अन्यथा वर्तमान स्थिति में तो यह सारा क्रियाकलाप ढोल की पोल जैसा है।