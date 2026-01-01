विपक्षी दलों पर लोगों को भरोसा नहीं

संक्षेप: लोगों को विपक्षी दलों पर किंचित भी भरोसा नहीं। किसी मनोवैज्ञानिक से दरयाफ्त करें, कहीं यह खुद पर अविश्वास का सूचक तो नहीं! अमूमन लोग दूसरों के बारे में वैसी ही धारणा बनाते हैं, जैसे खुद होते हैं। मनुष्य की अपनी मानसिक सीमा होती है…

लोगों को विपक्षी दलों पर किंचित भी भरोसा नहीं। किसी मनोवैज्ञानिक से दरयाफ्त करें, कहीं यह खुद पर अविश्वास का सूचक तो नहीं! अमूमन लोग दूसरों के बारे में वैसी ही धारणा बनाते हैं, जैसे खुद होते हैं। मनुष्य की अपनी मानसिक सीमा होती है। मामला यहीं तक सीमित होता, तब भी कोई बात थी। बात आगे बढ़ गई है। थोड़ा सच और ढेर सारा झूठ मिलाकर ऐसे गैर-जिम्मेदाराना आरोप गढ़ लेना, जिनकी कल्पना भी सामान्य आदमी के जेहन में कठिन है। हो सकता है, ऐसा करते समय वे अपनी ही (आपराधिक) मानसिकता का परिचय दे रहे हों। उनकी कल्पना में वही आता हो, जो ऐसी स्थिति में वे खुद करते।

सब्र और जिम्मेदारीपूर्ण आलोचना तो भारतीय जनतंत्र की शब्दावली से हटा ही देनी चाहिए। फेसबुक पर भी ऐसे ही गैर-जिम्मेदार और सच-झूठ की मिलावट से नि:सृत कुत्सित आरोपों से भरी पोस्ट बहुतायत में दिख जाएंगी। जैसे निखालिस इसी एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर अवतरित हुए हों। मगर सबसे खतरनाक पहलू दूसरा है। मीडिया-वर्चस्व के इस युग में सामान्य जनता राजनीतिक दलों से सीधे प्रभाव ग्रहण करती है। उनके नेताओं का विचलन सामान्य जनता के विचलन को आश्वस्ति प्रदान करता है। पूरे देश की चारित्रिक गिरावट का पूरा सरंजाम मौजूद है। विपक्ष की हताशा देखकर लगता तो यही है कि बेहतर विकल्प देने की सारी संभावनाएं खर्च हो चुकीं। अब तो यही कहा जाएगा कि सत्ता पक्ष जाएगा, तो अपने ही ‘कर्मों’, अंतर्विरोधों व कदाचारों से जाएगा। विपक्ष के बूते की बात नहीं कि उसे टस से मस कर सके।

हाल में बिहार में उन्मत्त और बेलगाम घोड़ों (मोटर साइकिलों) पर सवार युवा सेनानियों ने ऐसा समां बांधा कि लगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय का बिहार अंगड़ाई ले रहा है और बस जागने ही वाला है, मगर ढाक के वही तीन पात। ‘एसआईआर’ न हुआ, ब्रह्मास्त्र हो गया।

अब वही दंगल पश्चिम बंगाल में चलने वाला है। वहां एक अजेय वीरांगना का सेनापतित्व है और ‘इंडिया’ ब्लॉक के नामचीन और अनाम घटकों की सेनाओं का जमावड़ा। तलवारें खिंच गई हैं। उधर सीमा पार के देश में सत्ता-सदनों पर हमले आयोजित हो रहे हैं, जबकि वहां की दो वीरांगनाएं- तस्लीमा नसरीन और शेख हसीना- किसी तरह जान-बचाकर भारत की शरण में हैं। जरूरत पड़े, तो स्वयं की जान देकर शरणागत की रक्षा करना हमारा परंपरागत और परम धर्म है। जो भी हो, बंगाल का चुनाव-परिणाम हमारे विपक्षी दलों के महान गठबंधन की अग्नि-परीक्षा है, और भारत के राजनीतिक भविष्य का पूर्वराग भी।

कमलाकांत त्रिपाठी, टिप्पणीकार

सत्ता पक्ष को विपक्ष ने लगातार घेरा आज के समय में विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस को लेकर एक निराशावादी माहौल बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया व कुछ राजनीतिक हलकों में कांग्रेस को कोसना और राहुल गांधी का उपहास उड़ाना मानो फैशन बन गया है। कहा जाता है कि कांग्रेस खत्म हो रही है, पर वास्तविकता इससे पूरी तरह अलग है। कांग्रेस को कोसने या राहुल गांधी का मजाक उड़ाने से कोई राजनीतिक सत्य सिद्ध नहीं होता; बल्कि यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की विचारधारा और विपक्ष की भूमिका से कुछ लोग असहज हैं।

सच यह है कि 2014 और 2019 की करारी हार के बाद, जब कांग्रेस संगठनात्मक रूप से टूटने के कगार पर थी, तब राहुल गांधी ने पार्टी को पूरी तरह छोड़ा नहीं। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ जैसे अभियानों के माध्यम से उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आम जनता से संवाद स्थापित किया और कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर 2019 की तुलना में अपनी ताकत दोगुनी की। ‘इंडिया’ ब्लॉक ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से रोका। यह लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने और उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना, सामाजिक असमानता, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरा।

निश्चय ही कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। 2024 के बाद कुछ राज्यों में चुनावी हार, संगठन के भीतर मतभेद और भाजपा की सशक्त चुनावी मशीनरी के सामने संसाधनों की कमी- ये सभी वास्तविक समस्याएं हैं। पार्टी को युवाओं, महिलाओं और हाशिये पर खड़े वर्गों से और गहरे जुड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर उसे अधिक स्पष्ट और आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। इतिहास गवाह है कि यह पार्टी विभाजन, आपातकाल, 1984 की त्रासदी और 2014 व 2019 की पराजय जैसे अनेक संकटों से उबर चुकी है, और हर बार उसने स्वयं को पुनर्गठित किया है। कांग्रेस को कोसने वाले यह भूल जाते हैं कि एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ होता है। सत्ता से सवाल पूछना, नीतियों की समीक्षा करना और वैकल्पिक दृष्टि पेश करना- यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। कांग्रेस आज भी जीवित है, क्योंकि वह जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रही है। यह मैं लोकतंत्र समर्थक होने के नाते कह रहा हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी देश में लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब सत्ता के साथ-साथ विपक्ष भी मजबूत हो।