संसद सत्र को हंगामेदार न बनाए विपक्ष

संक्षेप: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सत्र भी विपक्षी दलों के हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। इस बार गतिरोध का मुख्य मुद्दा रहेगा एसआईआर। चुनाव आयोग भले ही चुनाव की शुचिता बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया कर रहा हो…

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सत्र भी विपक्षी दलों के हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। इस बार गतिरोध का मुख्य मुद्दा रहेगा एसआईआर। चुनाव आयोग भले ही चुनाव की शुचिता बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया कर रहा हो, लेकिन विपक्ष को इसके पर तरीके पर ऐतराज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो काफी आक्रामक हो गई हैं और चुनाव आयोग को लगातार घेर रही हैं। यह जानते हुए भी कि चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि संसदीय बहस में शामिल नहीं हो सकता, इस मुद्दे पर संसद की कार्यवाही को ठप करना उचित नहीं जान पड़ता। अगर विपक्ष को इस प्रक्रिया को बंद करवाना ही है, तो उसे अदालत पर विश्वास करना चाहिए। संसद ठप करवाकर आम जनता की मेहनत की कमाई को बर्बाद करना किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देगा।

हालांकि, विपक्ष इसे समझेगा, इस पर संदेह ही है। रविवार को ही सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा हावी रहा, उसके साफ संकेत समझे जा सकते हैं। भले ही उस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से सहयोग करने की गुजारिश की या सोमवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को पराजय की पीड़ा से निकलने की सलाह दी, मगर ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष कोई सबक ले सकेगा। उसे तो बस संसद में हो-हंगामे से मतलब है। मीडिया में विपक्षी नेता खूब बातें बनाते हैं। कहते रहते हैं कि सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती, बचना चाहती है, लेकिन जब उनको मौका मिलता है, तब चर्चा से बचते हुए वे हंगामे का रास्ता अपनाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि संसद चलाने में प्रति मिनट 2.5 लाख रुपये खर्च होते हैं। इसका अर्थ है कि अगर सदन एक दिन भी स्थगित होता है या उसकी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती है, तो आम जनता के करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाते हैं। इसका ध्यान विपक्ष के नेताओं को रखना चाहिए और बेवजह के हंगामे से बचते हुए सदन चलाने में उसे सत्ता पक्ष का जरूरी सहयोग करना चाहिए।

इन सबका यह अर्थ नहीं है कि उनको मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है। वे अपनी बातें जरूर रखें, लेकिन सांविधानिक तरीके से। सदन चलने दें और यहां बहस की गरिमा बनाकर रखें। अगर बहस सार्थक होगी, तो जनता को ही फायदा होगा, क्योंकि तब जनहित के मुद्दों की ज्यादा चर्चा होगी। वैसे भी, सदन बहस करने की जगह है, विवाद करने की नहीं। इसलिए, विवाद से बचते हुए विपक्षी दल सार्थक बहस करें और सदन को चलाने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।

समिधा वत्स, टिप्पणीकार

सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष सदन चलने ही नहीं देना चाहता, वह तो सिर्फ हंगामे करेगा, लेकिन क्या विपक्ष सरकार की नीतियों का विरोध न करे? यदि सत्ता पक्ष ऐसा कोई बिल सत्र में लेकर आती है, जो आमजन के लिए लाभदायक कम और हानिकारक ज्यादा हो, तो उसका विरोध विपक्ष करेगा कि नहीं? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह बात सबको समझ लेनी चाहिए। अन्यथा, संसद में विधेयक मनमाने तरीके से पास किए जा सकते हैं। अपने देश में होता यह है कि जब भी संसद में किसी मुद्दे को लेकर हो-हल्ला मचता है, तो ठीकरा हमेशा विपक्ष के सिर पर फोड़ दिया जाता है, जबकि संसद को ठीक से चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। आखिर हम ऐसा क्यों नहीं मानना चाहते कि जो भी बिल संसद में पेश होता है, सभी अच्छा नहीं होता। उनमें भी खामियां हो सकती हैं। विपक्ष इन्हीं खामियों को बताने का काम करता है, जिसे ‘हंगामे’ का नाम दे दिया जाता है। संसद बेशक कानून बनाने का केंद्र है, पर सत्ता पक्ष द्वारा लचीला रुख न अपनाने की वजह से यह नकारात्मक राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। इसके लिए सिर्फ विपक्ष दोषी नहीं है, बल्कि हम्माम में सभी दल नंगे नजर आते हैं। इसलिए, विपक्ष के सवालों से सत्ता पक्ष भागे नहीं, बल्कि उसके साथ सार्थक बहस करे।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करता है। अपने देश में भी यही हो रहा है। विपक्ष को हंगामा तभी करना पड़ता है, जब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका होता है, यानी सत्ता पक्ष उसकी बातों को अनसुना करता रहता है। जब विपक्षी नेताओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वे जोर-आजमाइश करते हैं, ताकि इसी बहाने उनके मुद्दों को सुर्खियां मिल सके और सत्ता पक्ष पर दबाव बन सके। इस तरह से हंगामा करना सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने का जरूरी हथियार है। लिहाजा, विपक्ष पर आरोप लगाने से बचना चाहिए। यदि संसद में टकराव की स्थिति बनती है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे सत्ता पक्ष जिम्मेदार होता है। वह दौर बीत गया, जब प्रमोद महाजन जैसे नेता तनाव के गहरे क्षणों में भी सदन आसानी से चलवा लिया करते थे। अब तो ‘एक-दूसरे को देख लेने’ की हद तक धमकाया जाता है, जिसका नकारात्मक असर सदन की व्यवस्था पर पड़ता है। अगर सत्ता पक्ष संजीदगी दिखाए, तो सदन आसानी से चलाया जा सकता है।