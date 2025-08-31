विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेती जनता

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखता है, उसकी गलतियों को उजागर करता है और जनता के हितों की रक्षा के लिए सकारात्मक सुझाव…

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखता है, उसकी गलतियों को उजागर करता है और जनता के हितों की रक्षा के लिए सकारात्मक सुझाव पेश करता है। यदि विपक्ष मजबूत और जिम्मेदार हो, तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त बनता है। मगर आज की राजनीति में यह देखने को मिल रहा है कि विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने के बजाय कुतर्कों और निरर्थक आलोचनाओं में उलझकर स्वयं ही महत्वहीन होता जा रहा है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होता, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। मगर आजकल विपक्ष के कई नेता तथ्यों को पुष्ट किए बिना केवल सत्ता पक्ष की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से विवादित बयानबाजी करते रहते हैं। वे हरेक मुद्दे पर नकारात्मक रुख अपनाते हैं। जब विपक्ष अपनी राजनीति को केवल विरोध तक सीमित कर देता है, तो जनता का विश्वास उस पर से उठने लगता है। वह सरकार की आलोचना तो करता है, लेकिन जनता को यह भरोसा नहीं दिला पाता कि उसके पास कोई ठोस विकल्प है। ऐसे में, जब जनता को कोई विकल्प नजर नहीं आता, तो स्वाभाविक ही विपक्ष से उसकी दूरी बनने लगती है। लोकतंत्र तभी स्वस्थ रह सकता है, जब विपक्ष जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। केवल सत्ता पाने की लालसा या आलोचना की राजनीति करने से वह मतदाताओं और व्यापक जनता का विश्वास कभी नहीं जीत पाएगा।

समराज चौहान, टिप्पणीकार

प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित शब्द कहे जाने का मामला बेहद गंभीर है। यह बताता है कि विपक्ष अब कितना हताश हो गया है। इस हताशा में उसे यह भान भी नहीं कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि विरोध के स्वर अमर्यादित न हों। दिक्कत यह है कि आज नेताओं की आपसी कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि उनमें संवाद खत्म हो गया है। वे एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। ताजा घटनाक्रम इसी सोच का नतीजा है। इस तरह की टिप्पणी जनता में विपक्ष की स्वीकार्यता को घटाने का काम करेगी। निश्चय ही सत्ता पक्ष की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन यह सार्थक हो, न कि निरर्थक। अगर इसी तरह विपक्षी दलों की ओर से अपमानजनक बयान आते रहेंगे, तो जो थोड़े बहुत मतदाता उससे जुड़े हैं, वे भी छिटक सकते हैं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

जमीन पर दिख रही विपक्षी एकजुटता विपक्षी दलों के अप्रासंगिक हो जाने की बहस कोई नई नहीं है। जब भी विपक्ष सक्रियता से उभरता दिखता है और सत्ता पक्ष को मजबूती से घेरता प्रतीत होता है, तब ऐसी बहसें प्रायोजित की जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि यह माहौल बने कि विपक्ष मैदान में है ही नहीं या वह तो सोया हुआ है और बिल्कुल बिखरा हुआ है। जबकि, हकीकत यह है कि आज का विपक्ष पहले से ही कहीं अधिक मजबूती से एकजुट है और सरकार का सीधा मुकाबला कर रहा है।

अब बिहार की यात्रा का ही विश्लेषण कीजिए। वहां जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, वह लगातार सुर्खियों में हैं। उनको न सिर्फ लगातार कवरेज मिल रही, बल्कि लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। यात्रा के दौरान जनता की उमड़ती भीड़ सेतो कम से कम यही संकेत मिल रहा है। इंडिया टुडे और सी वोटर के हालिया सर्वे में भी विपक्ष के नेता के रूप में ज्यादातर लोगों ने राहुल गांधी के काम को सराहा है और उन्हें ‘इंडिया’ ब्लॉक में अपनी पहली पसंद बताया है। मुमकिन है कि इस यात्रा से विपक्ष के पक्ष में बनते माहौल पर पानी डालने के लिए ही कथित गाली प्रकरण उठाया जा रहा हो, ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटाया जा सके। नहीं तो यह कोई ऐसा मसला नहीं कि जिसके लिए बिहार से लेकर देश की राजधानी तक आक्रामक विरोध-प्रदर्शन किए जाएं।

बात दरअसल यही है कि विपक्ष अब अधिक आक्रामकता से जवाब देने लगा है। पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने से उसमें जो जान आई है, वह अब तक बनी हुई है। यह सही है कि कभी-कभी विपक्षी दलों में मतभेद की खबरें भी आती हैं, लेकिन उनकी आपसी नाराजगी बहुत दिनों तक नहीं टिक पाती और उनमें फिर से एकता दिखने लगती है। यही कारण है कि सभी विपक्षी दल अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं और सीधे-सीधे सत्ता पक्ष से मुकाबला कर रहे हैं। जब विपक्ष में इतना जोश हो, तो भला उसे निष्क्रिय कैसे कह सकते हैं! यह तो उसे जबरिया कमतर आंकना होगा। अलबत्ता, मेरा तो यही मानना है कि वह कहीं अधिक सक्रिय है और उसकी यह सक्रियता चुनाव में जरूर दिखेगी, खास तौर से बिहार विधानसभा चुनाव में, जो इस बार काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इसमें मुकाबला दो गठबंधनों के बीच आमने-सामने का होगा। ऐसे में, विपक्ष को कमजोर और महत्वहीन बताने की बहस कोई मायने नहीं रखती। जनता ऐसी बहसों को बहुत अहमियत देती नहीं दिख रही।