यह प्रशासन और प्रबंधन की नाकामी

भारत में भीड़ प्रबंधन की अनदेखी अक्सर जानलेवा साबित होती है। राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटाए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा और व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि भगदड़ जैसी घटनाओं में आम जनता को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह सच हमारी व्यवस्था की उस बेरहम सच्चाई को उजागर करता है, जहां लोकप्रियता की राजनीति जनता की जिंदगी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है। अभिनेता विजय का ही रोड शो उस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसकी क्षमता जुटी भीड़ को संभालने में सक्षम नहीं थी। आयोजक ने अधिक लोगों को बुला लिया, जिसके कारण माहौल अचानक बेकाबू हो गया और भगदड़ में कई निर्दोष मारे गए। सवाल यह उठता है कि जब स्थान की क्षमता सीमित थी, तो इतनी भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति क्यों दी गई? यह सीधा-सीधा प्रशासन और प्रबंधन की नाकामी का सुबूत है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत में भीड़ नियंत्रण को लेकर ठोस नीति और संवेदनशीलता का अभाव है। आयोजक केवल भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा को हाशिये पर डाल दिया जाता है। राजनीतिक रैलियां हों, धार्मिक आयोजन या फिर फिल्मी सितारों का जमघट, हर जगह भीड़ का यही अनियंत्रित उन्माद देखने को मिलता है। यह केवल एक राज्य की घटना नहीं है, बल्कि पूरे देश की सार्वजनिक सुरक्षा-व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है। अगर भीड़ प्रबंधन को लेकर ठोस कदम अभी नहीं उठाए गए, तो कल को यह लापरवाही किसी और शहर, किसी और मैदान में और बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती है। भीड़ को केवल राजनीति या लोकप्रियता का साधन नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

मुनीष भाटिया, टिप्पणीकार

वही हुआ, जिसका अंदेशा था। एक बार फिर हम और हमारा तंत्र भीड़ को संभालने में नाकाम रहा। करूर की भगदड़ न केवल एक हृदयविदारक घटना है, अपितु हमारे भीड़-प्रबंधन तंत्र पर भी सवालिया निशान है। जब शासन-प्रशासन को पता था कि सेलेब्रिटी के आने पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, तो उसने पूर्व में तैयारी क्यों नहीं की? स्थिति नियंत्रण से बाहर होता देख अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय क्यों नहीं अपनाए गए? सहसा बिजली गुल कैसे हो गई? विडंबना है कि इसके पूर्व भी कई हादसे हो चुके हैं, पर हमने सबक नहीं लिया है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, प्रबंधन के मोर्चे पर विफल होते रहेंगे।

हर्षवर्द्धन कुमार, टिप्पणीकार

जनता भी अब अपनी जिम्मेदारी समझे तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने जोसफ विजय की रैली में भगदड़ से कई लोगों की मौत ने एक बार फिर यह कड़वा सच उजागर किया है कि हमारे देश में जनसभाओं और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा प्रबंधन को हमेशा हल्के में लिया जाता है। महिलाओं और बच्चों सहित इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतें केवल एक दुर्घटना नहीं हैं, बल्कि लापरवाही, कुप्रबंधन और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति का परिणाम हैं। हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अरुणा जगदीशन को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन इस तरह के मामलों का इतिहास यही बताता है कि जवाबदेही तय करने और दोषियों को कठोर दंड देने की संभावना बहुत कम रहती है। हमारे यहां बड़े हादसों के बाद लीपापोती ही अधिक होती है और समय बीतते ही घटना भुला दी जाती है। यही कारण है कि वर्ष 2025 में यह सातवीं-आठवीं भगदड़ है, जिसमें लोगों की जानें गईं। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक देश इस तरह की त्रासदियों से आंखें मूंदे रहेगा?

करूर की घटना में साफ दिखता है कि विजय का देरी से पहुंचना, रैली स्थल पर अंधेरा छा जाना और कुछ समय के लिए बिजली का चले जाना, भगदड़ को जन्म देने वाले प्रमुख कारण बने। इससे भी अधिक गंभीर यह तथ्य है कि रैली आयोजकों और पुलिस प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था का कोई ठोस प्रबंध नहीं किया। अगर पर्याप्त रोशनी, बैरिकेडिंग और भीड़ को नियंत्रित करने के पर्याप्त इंतजाम होते, तो इतनी बड़ी जन-हानि टाली जा सकती थी।

लिहाजा, अब समय आ गया है कि केवल नेताओं और प्रशासन पर नहीं, बल्कि जनता पर भी जिम्मेदारी डाली जाए। लोगों को यह समझना होगा कि महज किसी प्रिय अभिनेता या नेता को देखने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना उचित नहीं है। भीड़ में धक्का-मुक्की और अव्यवस्थित माहौल हमेशा खतरे को जन्म देता है। दूसरी ओर, प्रशासन को चाहिए कि किसी भी आयोजन की वह अनुमति तभी दे, जब सुरक्षा प्रबंधन का पूरा खाका पेश किया जाए। इसके साथ ही एक निश्चित संख्या से अधिक लोगों को प्रवेश न दिया जाए। हर त्रासदी हमें चेतावनी देती है कि जनसभाओं में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन-मरण का प्रश्न है। यदि हम अब भी नहीं चेते, तो ऐसी घटनाएं बार-बार दोहराई जाएंगी और मासूमों की जान यूं ही जाती रहेगी। जनता की जागरूकता और प्रशासन की सख्ती ही ऐसे हादसों को रोकने का वास्तविक उपाय है।