Hindustan Cyber World Column 01 November 2025
नौजवानों को सशक्त बनाएगी यह नीति

Fri, 31 Oct 2025
केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश में श्रमिकों के लिए नई नीति बनाने का फैसला किया है। इस निमित्त मंत्रालय की ओर से नई श्रम नीति नाम से एक मसौदा भी जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने मसौदा नीति को अंतिम रूप देने और अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल को भेजने से पहले इस पर राय और प्रतिक्रियाएं मांगी हैैं।

दरअसल, देश में एक नई श्रम नीति की जरूरत वर्षों से महसूस की जा रही थी। भारत में अलग-अलग पुरानी श्रम नीतियों को अलग-अलग समय पर लागू किया गया था। उदाहरण के लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ, जबकि बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसी तरह कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926, भृति-भुगतान अधिनियम 1936, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 इत्यादि उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान लागू रहे हैं। समय बीतने के साथ डिजिटलीकरण और हरित बदलावों के कारण भारतीय श्रम बाजार में संरचनात्मक बदलाव आए, जिसके कारण इन नीतियों में बदलाव जरूरी हो गए हैं।

नई नीति के मसौदे की मानें, तो इसका उद्देश्य श्रमिकों को वैश्विक सुरक्षा प्रदान करना और महिला एवं युवा श्रमिकों को सशक्त बनाना है। मसौदा पारित हो गया तो इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा और इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा। इसके माध्यम से सरकार हरित रोजगार को बढ़ावा देगी और एक एकीकृत राष्ट्रीय श्रम डाटा संरचना स्थापित करेगी। इस नीति के माध्यम से देश में एक निष्पक्ष, समावेशी कार्यबल को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के लागू होने के बाद सरकार या श्रम मंत्रालय की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदाता के रूप में होगी, जो श्रमिकों, प्रशिक्षण संस्थानों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी। इस नीति के तहत श्रमिकों का सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा खाता बनाना और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना, ई-श्रम और राज्य कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाभों का एकीकरण करना प्रमुख कार्य होगा। सरकार हरित रोजगार को भी बढ़ावा देगी और पारदर्शी निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय श्रम डाटा संरचना स्थापित करेगी। इस नीति का पहला चरण 2027 के मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण में संस्थागत व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण पर जोर रहेगा।

श्रेया कुमारी, छात्रा

इसका मसौदा रूढ़िवाद को बढ़ावा देने वाला

हाल में जारी नई श्रम नीति का मसौदा देश के लोकतांत्रिक माहौल के प्रतिकूल है और इसमें मजदूरों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया लग रहा है? नई श्रम नीति का जो मसौदा बनाया गया है, उसे मनुस्मृति के सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया है। श्रम के मामले में मनुस्मृति का सिद्धांत वर्ण-आधारित कर्तव्य विभाजन पर आधारित है, जहां समाज के प्रत्येक वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के लिए उसके स्वभाव और कर्म के अनुसार विशिष्ट श्रम और कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। शूद्रों का मुख्य काम ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना था और उन्हें शिक्षा व अन्य स्वतंत्र अधिकारों से वंचित रखा जाता था।

विशेषज्ञों और ट्रेड यूनियनों ने नई श्रम नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें प्राचीन धर्म ग्रंथों को संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और उचित वेतन, नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों जैसे प्रमुख मुद्दों की अनदेखी की गई है। श्रम नीति के मसौदे में मनुस्मृति से ‘प्रेरणा’ ली गई है, जो अत्यंत ही अपमानजनक है। इसमें श्रम को राजधर्म कहा गया है, जो विशेषज्ञों को श्रमिकों के अधिकारों के विपरीत लगता है। हर भारतीयों की भावनाओं से खेलने का काम करते हुए नई श्रम नीति का मसौदा इस बात पर जोर दे रहा है कि ‘भारतीय विश्व दृष्टि में, काम केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि धर्म की व्यापक व्यवस्था में योगदान है। यह दृष्टिकोण प्रत्येक श्रमिक- चाहे वह कारीगर हो, किसान हो, शिक्षक हो या औद्योगिक मजदूर- को सामाजिक सृजन के चक्र में एक आवश्यक भागीदार के रूप में मान्यता देता है।’ मजदूरी स्वयं का पेट पालने या परिवार के भरन-पोषण के लिए और परिवार को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा एवं आजीविका के लिए की जाती है, न कि धर्म की रक्षा करने एवं पुराने रीति-रिवाजों को जीवित रखने के लिए। कार्यबल का 6-7 प्रतिशत हिस्सा बनने वाले संगठित श्रमिकों के पास भविष्य निधि, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा कवरेज है, जबकि असंगठित क्षेत्र के 93 प्रतिशत श्रमिकों को अपनी सामाजिक सुरक्षा के सब साधन स्वयं जुटाने पड़ते हैं, इस पर यह मसौदा पूरी तरह खामोश क्यों है? इससे तो यही लगता है कि नई श्रम नीति का मसौदा मुख्य रूप से देशी-विदेशी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है और इसी को बाद में नीति के तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। तभी तो इस नई श्रम नीति के मसौदे में नौकरी की सुरक्षा, रोजगार सृजन और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार, अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी जैसे सबसे विवादास्पद मुद्दों पर ही कोई बात नहीं की गई है।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार