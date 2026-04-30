श्रमिकों में असंतोष होना चिंताजनक

कहने को तो आज (1 मई) मजदूरों के सम्मान और उनके योगदान को याद करने का दिन है, किंतु राष्ट्र का विकास करने वाले मजदूरों की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। यह बहुत चिंता की बात है कि उनको अपनी मांगों…

कहने को तो आज (1 मई) मजदूरों के सम्मान और उनके योगदान को याद करने का दिन है, किंतु राष्ट्र का विकास करने वाले मजदूरों की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। यह बहुत चिंता की बात है कि उनको अपनी मांगों, विशेषकर वेतन-वृद्धि के लिए आंदोलन करना पड़ता है और सब्र का बांध टूटने पर हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। वे मजबूरीवश तोड़फोड़, चक्का-जाम, आगजनी या पुलिस से टकराव जैसी हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। यह याद रखना चाहिए कि सब्र का बांध कोई एक-दो दिन में नहीं टूटता। यह लंबे समय तक बर्दाश्त करने के बाद ही टूटता है, जिसके लिए ठेकेदारों का शोषण, सुविधाओं की कमी, काम के घंटे अधिक होना, कम मजदूरी और बेलगाम बढ़ती महंगाई की मार प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। 13 अप्रैल की ही बात है, नोएडा की घटना हमें यह सोचने पर विवश करती है कि श्रमिकों का वेतन आखिर इतना कम क्यों है कि वे सम्मानजनक जीवन भी न जी सकें या अपने दायित्वों का निर्वहन न कर सकें?

आज का यही सच है कि श्रमिकों को तय मानकों के अनुसार ठेकेदार भुगतान नहीं करते और ओवरटाइम का पैसा देने से कतराते हैं। श्रमिकों के लिए जरूरी सुविधाओं की कोई बात ही नहीं करता। देश के सभी राज्यों में श्रमिकों के लिए असमान मजदूरी दर असंतोष को जन्म देती है। ऐसे में, स्वाभाविक है कि वे अन्य राज्यों से अपनी मजदूरी की तुलना करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मजदूरी से पेट पालना भी मुश्किल है, तो वे पहले विरोध करते हैं और फिर प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं।

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का असर स्पष्ट रूप से उद्यमियों पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में की गई 21 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के बाद उद्यमियों का तर्क है कि टैरिफ, ईरान युद्ध और अब न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की मार से कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा और संभव है कि कइयों को बंद करना पड़ सकता है। इसका विपरीत प्रभाव उपभोक्ताओं पर होगा। उत्पादन लागत बढ़ने से उत्पादों के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में, सरकारों को चाहिए कि वह न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के लिए श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों का रास्ता न देखे, बल्कि महंगाई बढ़ने के साथ समय-समय पर मजदूरी दर का मूल्यांकन कर उसमें वृद्धि करे। सरकार का लक्ष्य सिर्फ वेतन-वृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रमिकों के जीवनस्तर में सुधार लाना भी होना चाहिए। मजदूर दिवस की सार्थकता भी तभी है।

रामबाबू सोनी, टिप्पणीकार

मजदूरों के हित में हो रहे कई काम यह सभी चाहते हैं कि मजदूरों की दशा सुधरनी चाहिए। इस दिशा में काम हो भी रहा है। मजदूरों के जीवन से दो पहलू जुड़े हुए हैं। पहला- रोजगार की उपलब्धता और दूसरा- उचित मजदूरी। पहले, रोजगार की बात। भारत में रोजगार में लगातार वृद्धि हो रही है। 2017-18 में 47.5 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, जो 2023-24 में बढ़कर 64.3 करोड़ हो चुका है। यानी, छह वर्षों में 16.83 करोड़ नए रोजगार का सृजन हुआ। इसका असर बेरोजगारी दर पर भी पड़ा है। जो बेरोजगारी दर साल 2017-18 में छह फीसदी थी, वह 2023-24 में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई। इसी तरह, पिछले सात वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं।

एक ऐतिहासिक फैसला चार श्रम संहिताओं को लागू करने का भी है। ये चारों संहिताएं हैं- वेतन संहिता-2019, औद्योगिक संबंध संहिता-2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता-2020। इनको पिछले साल 21 नवंबर को लागू किया गया। 29 मौजूदा श्रम कानूनों को हटाकर इनको बनाया गया है। श्रम नियमावली को आधुनिक बनाकर, मजदूरों की भलाई को बढ़ाकर और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर, यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया, ताकि भविष्य के लिए अच्छा और मजबूत कार्यबल तैयार हो सके। यह ऐसा कार्यबल हो, जो उद्योग-अनुकूल हो व आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में मदद करे। इसी तरह, पिछले एक दशक में देश में सामाजिक-सुरक्षा कवरेज का भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। साल 2015 में कार्यबल के लगभग 19 प्रतिशत श्रमिकों को यह सुविधा हासिल थी, जिसका दायरा 2025 में बढ़कर 64 प्रतिशत से अधिक हो गया।

बीते कुछ वर्षों में महिला कामगारों पर भी खास तौर से ध्यान दिया गया है। इनको हाशिये से मुख्यधारा में लाने के ठोस प्रयास हो रहे हैं, जिनका असर भी दिख रहा है। चूंकि 2047 तक भारत को विकसित देश की कतार में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए सरकार की कोशिश महिला कार्यबल को अधिक से अधिक बढ़ाने की है। आज, प्रमुख वैश्विक संस्थान भारत की प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यह उच्चतम समानता वाले शीर्ष देशों की सूची में शामिल होने वाला है। निस्संदेह, कुछ चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं, विशेषकर वेतन में सुधार को लेकर, पर इसका मतलब यह नहीं है कि श्रमिकों की बिल्कुल भी सुध नहीं ली जा रही। सरकार उनके हित में लगातार सक्रिय है।