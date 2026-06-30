उनकी मानव सेवा को हजार सलाम

डॉक्टरों के समर्पण, कड़ी मेहनत और सेवा भाव का सम्मान करने के लिए हर साल 1 जुलाई को ‘राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे’ मनाया जाता है। भारत में पहला डॉक्टर दिवस सन् 1991 में मनाया गया था…

डॉक्टरों के समर्पण, कड़ी मेहनत और सेवा भाव का सम्मान करने के लिए हर साल 1 जुलाई को ‘राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे’ मनाया जाता है। भारत में पहला डॉक्टर दिवस सन् 1991 में मनाया गया था। हमारे देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई को हुआ था और उसी दिन उनका निधन भी हुआ था। इसलिए, यह दिवस स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान की स्मृति में मनाया जाता है। वह एक प्रख्यात चिकित्सक होने के साथ-साथ महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद भी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया। 1961 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद से लेकर 1962 तक वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे।

डॉक्टरों को धरती का भगवान माना जाता है, जो मरीजों को नया जीवन और नई उम्मीद देते हैं। सफेद कोट पहने वे फरिश्ते होते हैं, जो अपनी जान तक की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टरों और समाज के लिए उनके योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन जनता को मरीजों के प्रति डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका और कर्तव्यों से अवगत कराने में भी सहायक होता है।

लोग डॉक्टर को उनकी मेहनत और इलाज का भुगतान करते हैं, लेकिन उनकी करुणा और संवेदना के लिए वे हमेशा ऋणी रहते हैं। ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हैं, मरहम लगाने वाले और आशा की किरण हैं। हर कठिन परिस्थिति में मरीजों का साथ देने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। बीमारी के डर को दूर करके ये हमें एक नया और स्वस्थ जीवन देते हैं। महामारी और स्वास्थ्य संकटों से निपटने में लोगों की मदद करने वाले चिकित्सा पेशेवरों के कार्यों की हम सभी को सराहना करनी चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे चिकित्सा पेशेवरों द्वारा किए गए योगदान और कोरोना वायरस के खिलाफ उनकी लड़ाई को भुलाया नहीं जा सकता। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कई डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी अपनी जान गंवा बैठे थे।

हर वर्ष डॉक्टर दिवस का एक विषय होता है। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) हरेक साल यह थीम तय करती है। इसी थीम के आधार पर इस दिन को मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के सभी स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति आभार जताते हुए हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए।

सुभाष रंजन शुक्ला, टेक प्रोफेशनल

डॉक्टरों की कमियां छिप नहीं सकतीं डॉक्टरों का सम्मान अपनी जगह सही है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि चिकित्सा सेवा का व्यवसायीकरण हो गया है और आम जनता का शोषण हो रहा है। क्या सिर्फ एक दिन तारीफ करने से स्वास्थ्य सेवाओं की कमियां छिप सकती हैं?

‘नेशनल डॉक्टर्स डे’ उन चिकित्सकों के सम्मान में मनाया जाता है, जो लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में मेडिकल क्षेत्र में आए बदलावों के कारण विरोध का औचित्य है। आज इलाज मानव सेवा न रहकर बेहद महंगा व्यापार बन गया है। अत्यधिक व्यवसायीकरण के समय में आज कई निजी अस्पताल और नर्सिंग होम लाभ कमाने के केंद्र बन गए हैं। मरीजों को अनावश्यक रूप से महंगी जांच और दवाइयां लिखी जाती हैं, जिनसे आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है। ‘चिकित्सक दिवस’ पर इन व्यावसायिक गतिविधियों की अनदेखी करके सिर्फ डॉक्टरों की महानता का गुणगान करना सही नहीं है।

देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। ज्यादातर डॉक्टर बड़े शहरों में रहना और कमाना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल स्थिति को देखते हुए किसी उत्सव का आयोजन खोखला प्रतीत होता है। कई बार डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच गठजोड़ देखने को मिलता है। डॉक्टरों पर कुछ विशेष ब्रांड की महंगी दवाइयां लिखे जाने के आरोप लगते हैं, जो मरीजों के साथ-साथ चिकित्सा पेशे की गरिमा का भी हनन है। कई बार ‘हिप्पोक्रेटिक ओथ’ के आदर्शों से भटककर कई जगह मरीजों के प्रति संवेदनशीलता की कमी देखने को मिलती है। गंभीर आपात स्थितियों में भी पैसे जमा करने की प्रवृत्ति मानवता को शर्मसार करती है।

सरकार के स्तर पर देखा जाए, तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, बुनियादी सुविधाओं का घनघोर अभाव है, दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं और लंबी कतारें लगती हैं। यदि डॉक्टर केवल निजी संस्थानों के लिए ही उपलब्ध हैं, तो आम जनता के लिए ऐसे दिवस का कोई औचित्य नहीं बचता। कुछ भ्रष्ट और गैर-जिम्मेदाराना रवैये वाले डॉक्टरों के कारण पूरे चिकित्सा जगत पर सवाल उठ जाते हैं। जब तक इलाज की बढ़ती लागत पर नियंत्रण नहीं होता, स्वास्थ्य सेवाओं का समान वितरण नहीं होता और चिकित्सा को व्यापार के बजाय फिर से ‘सेवा’ का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक ऐसे दिवस केवल दिखावा मात्र रहेंगे। असली सुधार तभी होगा, जब हरेक गरीब को बिना किसी शोषण के सही इलाज मिल सके।