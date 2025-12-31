नववर्ष की भव्यता पूरे संसार में फैली

संक्षेप: किसी मौलवी ने नए साल मनाने से मुस्लिम समुदाय को मना किया है। मुस्लिम हिजरी संवत मानते हैं, यह कोई गलत बात नहीं है। बस यही कि न मनाने का फतवा अनावश्यक और अतिरेक हो गया है। हिंदू नववर्ष चैत्र से मनाते हैं…

किसी मौलवी ने नए साल मनाने से मुस्लिम समुदाय को मना किया है। मुस्लिम हिजरी संवत मानते हैं, यह कोई गलत बात नहीं है। बस यही कि न मनाने का फतवा अनावश्यक और अतिरेक हो गया है। हिंदू नववर्ष चैत्र से मनाते हैं। पोंगल व लोहड़ी भी नए साल का ही जश्न है। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं, परंपराएं होती हैं। चैत्र में मौसम खुशनुमा रहता है। ‘चितै चैत की चांदनी चाह भरी, चरचा चालवे की चलाइयै न।’ इस समय नई फसल का अनाज किसान के घर आता है। खेती के काम के बीच अंतराल का यह समय होता है। राम और दुर्गा से जुड़कर इसका धार्मिक पक्ष भी आता है। फिर भी, ईसाई संवत का चलन ही प्रभावी है। आखिर क्यों? लगभग 15वीं शताब्दी के बाद से यूरोप के विश्व गुरु बनने की शुरुआत दिखने लगती है। वे शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास में शक्तिशाली होते गए। बाकी समुदाय उनके असर में आते गए। दुनिया उन पर निर्भर होती गई। चाहकर भी अन्य समुदाय उनसे स्वायत्त नहीं रह सकते। हम-आप जीने, खाने, पहनने, बोलने-बतियाने तक उनकी नकल को निर्भर और विवश होते गए। हमने धार्मिक चारदीवारी के किले में खुद को महदूद कर लिया और उधर समय को गति देने की चाबी उनके हाथों में गई। तुम जहाज बनाओ, हम टिकट कटाकर बैठ जाएंगे। तुम हथियार बनाओ, हम चला लेंगे। तुम कंप्यूटर और मोबाइल का आविष्कार करो, हम सिम भरवाते रहेंगे। हमारे पास वेद हैं, कुरआन है। यह सब ज्ञान तो उसी में से लेकर यूरोप वाले आज उछल रहे हैं। मूल तो हमारे पास ही है। इस तरह मूर्खता का विशाल पहाड़ लेकर हम गद्गद हैं, दृढ़ और कट्टर हैं। फिर चाहे चैत्र या हिजरी से साल मान लो। जब तक यह स्थिति रहेगी, आप न चाहकर भी उन पर निर्भर हैं, उनके चाकर हैं। बेशक, खूब डींगें हांकिए, लेकिन आप नाक रगड़कर लहूलुहान हो जाइएगा। आप 1 जनवरी की तरह भव्यता और विस्तार कभी हासिल नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि मेरे साल का ही वर्चस्व बने, उसका विश्वव्यापी असर हो, तो पहले नए इलाके ईजाद करिए। आविष्कार करिए, फिर जाकर अपने वाले नए साल के वर्चस्ववाद पर सोचिएगा।

कर्मेंदु शिशिर, शिक्षाविद

1 जनवरी के नाम पर किए जाने वाले विवाद का कोई मतलब नहीं। यह खाली बैठे लोगों की बौद्धिक जुगाली है। भले ही, अन्य धर्मों के नववर्ष संस्कृति और परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन 1 जनवरी सार्वभौमिक है और सभी देश इस दिन को मानते हैं। हमें भी यही दिन मनाना चाहिए।

स्वाति कुमारी, टिप्पणीकार

हम अपने नए साल की संस्कृति न भूलें भारत केवल एक भूखंड नहीं, एक जीवंत संस्कृति है, जो समय के प्रवाह में भी अपनी आत्मा को अक्षुण्ण रखती आई है। यहां समय की गणना मात्र गणितीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य का परिणाम रही है। ऐसे में, यह प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक है कि क्या 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नववर्ष, भारतीय संस्कृति के उस नववर्ष पर, जो चैत्र मास, शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, कुठाराघात करता है?

गौरतलब है कि भारतीय नववर्ष प्रकृति के नवजागरण से जुड़ा है। यही वह समय होता है, जब वसंत अपने पूर्ण सौंदर्य में अवतरित होता है। वृक्षों पर नई कोंपलें, खेतों में नई फसलें, आकाश में नई स्वच्छता और प्राणियों में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह नववर्ष प्रकृति के साथ मानव के सह-अस्तित्व का उत्सव है। इसके उलट 1 जनवरी से आरंभ होने वाला नववर्ष पश्चिमी सभ्यता की समय-गणना पर आधारित है, जो मुख्यतः प्रशासनिक और ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ा है। इसमें प्रकृति से वह स्वाभाविक तालमेल नहीं, जो भारतीय पंचांग में उपस्थित है। तो, क्या 1 जनवरी को नववर्ष मनाना भारतीय नववर्ष का अपमान है? उत्तर सरल ‘हां’ या ‘नहीं’ में नहीं दिया जा सकता।

समस्या नववर्ष मनाने में नहीं, विस्मृति में है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब हम अपनी ही सांस्कृतिक जड़ों को भूलने लगते हैं। भारतीय संस्कृति में नववर्ष का अर्थ केवल ‘नया साल’ नहीं, बल्कि नया जीवन-चक्र है। इसी दिन ब्रह्मा द्वारा सृष्टि-रचना का आरंभ माना गया है। विक्रम संवत, शक संवत, युगाब्द- ये सभी भारतीय कालबोध की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परंपराएं हैं। इसके विपरीत, आधुनिक नववर्ष का स्वरूप प्रायः उपभोग-प्रधान हो गया है। रात्रि-जागरण, नशा, शोर और क्षणिक उल्लास- ये सब जीवन को गहराई नहीं, बल्कि पलायन देते हैं। यह भारतीय जीवन-दृष्टि से मेल नहीं खाता। हालांकि, भारतीय संस्कृति कभी संकीर्ण नहीं रही। उसने सदा समन्वय सिखाया है। मगर समस्या तब है, जब हम अपनाते तो सब कुछ हैं, लेकिन अपनी मौलिकता को त्यागकर। यदि 1 जनवरी को हम केवल एक अंतरराष्ट्रीय समय-संकेत के रूप में स्वीकार करें, किंतु सांस्कृतिक नववर्ष के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हृदय से अपनाएंं, तो कोई कुठाराघात नहीं होगा। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम आधुनिकता और परंपरा को आमने-सामने खड़ा न करें, बल्कि संवाद में रखें। चैत्र नववर्ष केवल एक तिथि नहीं, भारत की आत्मा का नवोन्मेष है। उस आत्मा का संरक्षण ही हमारा सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए।