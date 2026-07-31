मां के दूध का दुनिया में कोई विकल्प नहीं

प्रसव के तुरंत बाद नवजात को सर्वप्रथम जो चीज चाहिए, वह है मां का दूध। यह शिशु के जीवन का आधार होता है। इसीलिए जन्म से छह महीने तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर व स्वास्थ्य-विशेषज्ञ देते हैं…

प्रसव के तुरंत बाद नवजात को सर्वप्रथम जो चीज चाहिए, वह है मां का दूध। यह शिशु के जीवन का आधार होता है। इसीलिए जन्म से छह महीने तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर व स्वास्थ्य-विशेषज्ञ देते हैं। देखा जाए, तो स्तनपान केवल शिशु को पोषण देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मां और बच्चे के बीच एक गहरे भावनात्मक संबंध का आधार भी है। आधुनिक समय में विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति होने के बावजूद तमाम अध्ययन यही बताते हैं कि नवजात शिशु के लिए मां का दूध सर्वोत्तम आहार है।

स्तनपान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मां का दूध शिशु की आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। इसमें पाई जाने वाली प्रतिरोधी क्षमता शिशु को कई प्रकार के संक्रमणों व संक्रामक रोगों से बचाती है। आधुनिक जीवनशैली में जहां प्रदूषण और नई-नई बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, वहां स्तनपान बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। हालांकि, स्तनपान का लाभ केवल बच्चे तक सीमित नहीं है। इससे मां के स्वास्थ्य को भी काफी फायदा मिलता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ‘ओवेरी’ कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा प्रसव के बाद शरीर को सामान्य स्थिति में लाने और मानसिक तनाव को कम करने में भी स्तनपान सहायक होता है। यह मां और बच्चे के बीच जुड़ाव को मजबूत बनाता है, जिससे शिशु के मानसिक और सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

देखा जाए, तो स्तनपान का आर्थिक लाभ भी है। बाजार में उपलब्ध शिशु आहार महंगे होते हैं और उनकी गुणवत्ता को लेकर समय-समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। इसके विपरीत, मां का दूध अनमोल है। यह पूरी तरह सुरक्षित होता है। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में भी कमी आती है। अच्छी बात यह भी है कि सरकार और तमाम संस्थाएं माओं को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। ऐसे वक्त में, जब स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, स्तनपान की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। यह शिशु के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी साधन है, इसलिए स्तनपान को केवल व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के महत्वपूर्ण उपाय के रूप में भी देखना चाहिए। इससे स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है।

गुड्डी तिवारी, गृहिणी

स्तनपान कराने से कतरा रहीं कई माताएं विज्ञान भले ही स्तनपान को शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण मानता हो, पर आधुनिक समाज की कुछ महिलाएं इससे इत्तफाक नहीं रखतीं। वे अपने शिशु को या तो स्तनपान कराने से बचती हैं या फिर अपेक्षाकृत कम दिनों तक स्तनपान कराती हैं। ऐसा सिर्फ वे अपनी इच्छा के कारण नहीं करतीं, बल्कि इसके लिए कई तरह के सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक और स्वास्थ्य संबंधी वजहें गिनाने लगती हैं।

असल में, आज बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी, रोजगार या अन्य पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए घरों से बाहर निकलती हैं। उनके पास अपने बच्चे के लिए समय कम होता है। फिर, स्तनपान कराने के लिए कार्यस्थलों पर जरूरी सुविधाएं नहीं होतीं। मातृत्व अवकाश का कम होना भी उन्हें स्तनपान कराने से रोकता है। कई बार तो उनको प्रसव के कुछ समय बाद ही काम पर लौटना पड़ता है। ऐसे में, वे शिशु आहार या फॉर्मूला दूध का सहारा लेने लगती हैं। हालांकि, सौंदर्य और शरीर लेकर भी कुछ महिलाओं में चिंताएं होती हैं। उनमें यह धारणा होती है कि लंबे समय तक स्तनपान कराने से उनके शारीरिक बनावट पर असर पड़ेगा। बेशक, वैज्ञानिक रूप से यह धारणा प्रमाणित नहीं है, फिर भी सोशल मीडिया, विज्ञापनों और ग्लैमर उद्योग के प्रभाव से ऐसी सोच को बढ़ावा मिलता है और वे स्तनपान कराने से बचने लगती हैं। शरीर के प्रति इस तरह की सजगता उन्हें मातृत्व के इस बहुमूल्य तोहफे से दूर कर देती है।

कुछ महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भी स्तनपान से बचती हैं। ऐसी औरतों में प्रसव के बाद हार्मोनल असंतुलन या दूध की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कुछ मामलों में तो डॉक्टर भी शिशु को वैकल्पिक आहार देने की सलाह देते हैं। हालांकि, स्तनपान न कराने का एक बड़ा कारण आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति है। शिशु आहार बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों का व्यापक प्रचार करती हैं और उन्हें सुविधाजनक विकल्प के रूप में पेश करती हैं। कई परिवारों को लगता है कि फॉर्मूला दूध आधुनिक और वैज्ञानिक विकल्प है। ऐसे घरों में महिलाएं स्तनपान कराने से बचने लगती हैं, जबकि विशेषज्ञों का साफ मानना है कि सामान्य परिस्थितियों में मां का दूध शिशु के लिए सबसे उपयुक्त आहार है। जाहिर है, कई कारणों से कुछ महिलाएं स्तनपान कराने से बचती हैं। कुछ वजहें तो जायज लगती हैं, पर कुछ का कोई औचित्य नहीं है। वैसे, सच यह भी है कि यदि समाज, परिवार, स्वास्थ्य व्यवस्था और कार्यस्थल मिलकर सहयोगी वातावरण तैयार करें, तो अधिक महिलाएं अपने शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए उन्मुख होंगी।