विकास, अनुशासन और संतुलन का प्रतीक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। वास्तव में यह बजट हमारे देश की आर्थिक स्थिरता और तेज विकास के संतुलन पर केंद्रित रहा। बजट का कुल अनुमानित आकार लगभग 54 लाख करोड़ रुपये रखा गया है तथा सरकार ने देश के विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया है। अच्छी बात यह है कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। बजट में सड़क, रेल, बंदरगाह और शहरी विकास को प्राथमिकता दी गई है तथा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से रोजगार सृजन की उम्मीद जताई गई है। बजट में राजकोषीय घाटा नियंत्रण का स्पष्ट संकेत मिलता है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए घाटा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी का लगभग 4.3 प्रतिशत रखा गया है। वास्तव में, इससे वित्तीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है। इस बजट में जहां एक ओर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है, वहीं पर दूसरी ओर मेक इन इंडिया को और सशक्त करने के प्रयास किए गए हैं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया है तथा तकनीक आधारित उद्योगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बजट में महत्वपूर्ण स्थान मिला है।

सुनील कुमार महला, टिप्पणीकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, इससे सफल होने के लिए सुधारों का सिलसिला जारी रखना होगा। तीन कर्तव्यों से प्रेरित इस आम बजट में आर्थिक वृद्धि, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण करना है और सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, 350 से ज्यादा सुधारों की शुरुआत की गई है। इनमें जीएसटी सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना, अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है। बजट में विकास के प्रमुख इंजन के रूप में एमएसएमई को मान्यता देते हुए, 10,000 करोड़ रुपये के एसएसएमई विकास निधि का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि निर्धारित विशेषताओं के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस बजट का लक्ष्य शहरी आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक स्थिति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा।

रोजगार सृजन के ठोस उपाय नदारद केंद्रीय बजट 2026-27 में कई मायनों में चुनौतियां विद्यमान हैं। बजट वास्तविक क्रियान्वयन चुनौतियों का पर्याप्त समाधान नहीं देता। चाहे वह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर हों, फ्रेट कॉरिडोर हों या खनिज और औद्योगिक कॉरिडोर, इन परियोजनाओं की सफलता केवल घोषणा करने से नहीं होगी। यदि ये परियोजनाएं निर्धारित समय और गुणवत्ता के अनुसार पूरी नहीं हुईं, तो निवेश और रोजगार सृजन में देरी होगी, जिससे बजट की महत्वाकांक्षाएं आधी रह सकती हैं।

इस बजट में मानव पूंजी और कौशल विकास पर जोर तो है, लेकिन रोजगार सृजन के ठोस उपाय बहुत सीमित हैं। एमएसएमई और छोटे व्यवसायों के लिए बजट प्रावधानों की पर्याप्तता को लेकर भी सवाल है। इस बजट में राजकोषीय घाटा और वित्तीय अनुशासन पर जोर देने के बावजूद विकास और सामाजिक खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। समावेशी विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। बजट में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, पूर्वोत्तर में पर्यटन विकास और किसानों की आय बढ़ाने जैसी योजनाएं शामिल हैं, लेकिन भारत में योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाना हमेशा आसान नहीं रहा। टेक्सटाइल और बायो-फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ाया गया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर चीन और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए और अधिक व्यापक नीति, निर्यात संवर्द्धन उपाय और टेक्नोलॉजिकल नवाचार पर जोर देने की आवश्यकता है।

समावेशी विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। यह बजट नीति निर्माण और दृष्टिकोण के स्तर पर सही दिशा में कदम है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन, व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान और परिणाममुखी नीतियों के बिना इसके महत्व और प्रभाव सीमित रह सकते हैं।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार सरकारी पक्ष बजट को देश का विकास वाला बजट बता रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि इस आम बजट से भारत का विकास संभव है? जब तक इस बजट की योजनाओं को पंख लगेंगे, तब तक अगले वित्तीय वर्ष के बजट का समय आ जाएगा। जब तक देश में राजनीतिक भेदभाव रहेगा, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक दिल्ली में जो योजनाएं अमल में लाई जाएंगी, वे दूरदराज के शहरों और गांवों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देंगी। मीडिया में यही बताया गया कि यह बजट दूरदर्शी है, क्या अब तक बजट पेश किए क्या वे दूरदर्शी नहीं थे?