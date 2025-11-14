त्वरित टिप्पणी: इस जनादेश की चुनौती और चेतावनियां

संक्षेप: यह जीत भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और संगठन के साथ अमित शाह की सूझबूझ और रणनीति का भी सुपरिणाम है। धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व का बड़ा कुनबा उनके साथ वहां जूझा पड़ा था।

बिहार के नतीजों ने क्या आपको भी चौंकने पर मजबूर कर दिया है पर बिहार है ही ऐसा। लोकतंत्र की जननी इस भूमि ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चुनावी समर में जनता ही जनार्दन होती है और उसके मन को पूरी तरह आंक लेने की कुव्वत बड़े से बड़े सियासी सूरमा में भी नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?

कल यानी गुरुवार की दोपहर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से मैंने अनौपचारिक तौर पर पूछा कि आप लोगों को कितनी सीटें मिलेंगी? उनका कहना था कि हमारी सरकार आराम से बन जाएगी और जहां तक सीट का प्रश्न है, 140 से चार-पांच कम या ज्यादा हमें मिलनी चाहिए। पिछले दिनों पटना में जनता दल-यू के रणनीतिकार ने भी ऐसा ही कहा था।

मतदाता ने उनकी झोली उम्मीद से कहीं ज्यादा भर दी है। कैसे?

यह जीत भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और संगठन के साथ अमित शाह की सूझबूझ और रणनीति का भी सुपरिणाम है। धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व का बड़ा कुनबा उनके साथ वहां जूझा पड़ा था।

अमित शाह ने 19 दिन वहां बिताए और निरंतर स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका मनोबल कायम रखा। 100 से ज्यादा बागियों का कोप शांत किया। गठबंधन सहयोगियों के आपसी गिले-शिकवे दूर किए और प्रवासियों को मतदान तक रोके रखने की कारगर रणनीति बनाई। रिकॉर्ड वोटिंग और भाजपा के साथ जद(यू) के अभूतपूर्व स्ट्राइक रेट की बड़ी वजह यह भी है।

धर्मेंद्र प्रधान तो ऐसा लगता था कि चुनाव के दौरान यहीं बस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदीभाषी राज्यों के तपे-तपाए कार्यकर्ताओं को भी तमाम स्तरों पर जिम्मेदारी दी थी। वे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ गांव से लेकर प्रदेश तक मुख्तलिफ इकाइयों में बिना किसी शोर-शराबे के दिन-रात एक किए रहे।इन लोगों ने मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए भी कड़ी मशक्त की।

इन सबसे इतर और ऊपर हैं नीतीश कुमार। उनके बारे में उड़ाया जा रहा था कि वह बीमार हैं, उन पर उम्र हावी होती जा रही है और लोग उनसे ऊब चुके हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक पूरे परिणाम आने शेष हैं, पर रुझानों से साफ है कि उनके नेतृत्व वाली जद-यू फैसलाकुन सीटों के साथ फिर से सत्ता की हकदार हो गई है। यह कमाल यूं ही नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने बिहार के समाज को नीचे से ऊपर उठाने की पुरजोर कोशिश की। महिला शिक्षा और उनकी बढ़ोतरी के साथ उन्होंने गरीब-गुरबों के लिए ऐसी तमाम योजनाएं लागू कीं। वे सामाजिक बदलाव के सारथी बने और उनकी जीत की बुनियाद पुख्ता होती चली गई।

यही वजह थी कि 67.13 प्रतिशत के साथ पुराने सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। इससे जमीनी हकीकत से दूर विपक्ष को भी मतगणना से पहले मूंछें मरोड़ने का मौका मिल गया। तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन के अन्य सदस्यों ने पत्रकारों के सामने अनेक बार अपनी बंपर जीत के दावे भी किए। क्या उन्हें अपने पैर के नीचे दरकती धरती का अंदाज नहीं था?

राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वी.आई.पी. की दुर्दशा नया इतिहास रच गई है। इनके साथ मिलकर भी तेजस्वी 50 सीटें भी हासिल करते नहीं दिख रहे। वाम दलों को भी भारी पराभव का सामना करना पड़ा है।

तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सहनी सरीखों को समझना ही होगा कि लिए आप पांच साल अपनी मनमर्जी करें, चुनाव से कुछ पहले प्रकट हों और तरह-तरह के कौतुक दिखाकर जीत का भरम पाल लें।

अन्य प्रदेशों में भी कुछ सियासी युवराजों का यही हाल है। अगर वे अपनी रणनीति नहीं बदलते तो उन्हें आने वाले दिनों में तमाम बुरी खबरें मिल सकती हैं।

यहां एक और युवराज चिराग पासवान की चर्चा जरूरी है। पिछली बार वह मोदीजी के स्वघोषित हनुमान के तौर पर मैदान में थे। उन्होंने नीतीश कुमार की कटुतम आलोचना की, इससे आम बिहारी के मन में यह संदेह घर कर गया कि शायद नीतीश कुमार को नई दल्लिी में पसंद नहीं किया जा रहा। उस चुनाव में पासवान सिर्फ एक सीट जीत सके थे, लेकिन वह जद-यू को 23 लाख मतों का नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए थे।

इस बार वह एनडीए के लाडले के तौर पर मैदान में थे और नीतीश को अपरिहार्य बता रहे थे। इसका लाभ एनडीए को भी मिला।