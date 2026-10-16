पुलिस की भूमिका सुधरनी चाहिए

देश में सुधार की शुरुआत पुलिस के भीतर से होनी चाहिए। उसमें अनुशासन, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और भीड़ से संवाद-कौशल का नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है…

यशोवर्द्धन झा आजाद, पूर्व आईपीएस अधिकारी

किसी भी सफल लोकतंत्र में पुलिस की सबसे कठिन परीक्षा नाराज नागरिकों के सामने संयम बनाए रखने की होती है। प्रदर्शनकारियों के मामले में कानून का पालन करते हुए उनके अधिकारों को भी सुरक्षित बनाए रखना आवश्यक होता है। हालिया विरोध-प्रदर्शनों ने इसी कसौटी पर पुलिस के रवैये और राजनीतिक नेतृत्व की समझ, दोनों को कठघरे में खड़ा किया है।

अभी पुलिस से कोई संतुष्ट नहीं दिखता। सरकार को लगता है कि वह पर्याप्त कार्रवाई नहीं करती, विपक्ष को उसकी लगभग हर कार्रवाई अनुचित लगती है, लेकिन पुलिस को अधिक पेशेवर, सक्षम और जवाबदेह बनाने वाले सुधारों पर सबकी चुप्पी बनी रहती है। हर टकराव के बाद बहस लाठीचार्ज पर शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाती है। उस राजनीतिक विफलता पर कम चर्चा होती है, जो समस्या को समय रहते सुलझाने के बजाय पुलिस के हवाले कर देती है।

पिछले तीन महीनों के घटनाक्रम को तीन चरणों में देखना उपयोगी होगा। पहला चरण नीट से जुड़े सवालों पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर मंतर आंदोलन था। तीन सप्ताह से अधिक समय तक चले धरने के दौरान कोई प्रभावी संवाद-प्रक्रिया विकसित नहीं हुई। 20 जुलाई को जब संसद मार्च घोषित हुआ, तब टकराव की आशंका थी। प्रतिबंधित रास्ते, बैरिकेड और उत्तेजित भीड़- यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई थी। समय रहते यदि बातचीत होती, तो शायद सड़क पर शक्ति-परीक्षण की नौबत टल सकती थी।

बैरिकेड तोड़ना, पुलिस को उत्तेजित करना या सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करना विरोध का लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे सफल प्रदर्शन का संकेत भी मानते हैं। हालांकि, बैरिकेड टूटने से अंधाधुंध लाठीचार्ज का अधिकार भी नहीं मिल जाता। कार्रवाई आवश्यक, आनुपातिक और नियंत्रित होनी चाहिए। उद्देश्य खतरे को रोकना होना चाहिए, भीड़ को सबक सिखाना नहीं, मगर ‘हल्का लाठीचार्ज’ जैसा कोई वाक्यांश पुलिस शब्दावली में नहीं होता और सिर्फ कह देने से चोट हल्की नहीं होती।

जुलाई की कार्रवाई में महिलाओं से दुर्व्यवहार, राहगीरों को पीटने और सादे कपड़ों में डंडे चलाने जैसे आरोप गंभीर हैं। इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। भीड़ नियंत्रण में तैनात पुलिसकर्मियों की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। सादे कपड़ों में सूचनाएं जुटाना अलग काम है; पर पहचान छिपाकर बल प्रयोग करना जवाबदेही को कमजोर करता है। इसी तरह, घायल पुलिसकर्मियों और उनके विरुद्ध हिंसा की अनदेखी भी नहीं हो सकती। निष्पक्षता का अर्थ दोनों पक्षों के आचरण की जांच है।

दूसरा चरण 10 अक्तूबर का प्रदर्शन था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियों के साथ व्यापक रोकथाम की व्यवस्था की गई। खबरों के अनुसार, 245 रेलगाड़ियां रद्द हुईं और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। मेट्रो के 40 से अधिक स्टेशनों पर प्रवेश-निकास संबंधी प्रतिबंध लगाए गए और इंटरनेट सेवाएं मध्य नई दिल्ली में बंद कर दी गईं।

पुलिस का पक्ष समझना जरूरी है। उसने पिछली हिंसा, आयोजकों द्वारा नियम-पालन में कमी और सार्वजनिक व्यवस्था के खतरे का हवाला दिया, पर असली प्रश्न यह है कि क्या इन जोखिमों का सामना सीमित, लक्षित प्रतिबंधों से किया जा सकता था? किसी प्रदर्शन से आसन्न व्यवधान को रोकने के लिए प्रशासन स्वयं कितनी बड़ी रोकथाम को उचित मान सकता है? यदि आयोजकों से स्थान, समय, संख्या और मार्ग पर सहमति बनाई जाती, प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी तय होती और हिंसा रोकने की स्पष्ट शर्तें रखी जातीं, तब जवाबदेही उनकी बनती। इसके बजाय एक स्थान तक पहुंच रोकने से प्रदर्शनकारी अनेक जगहों पर बिखर गए। एक संगठित सभा संभालने की तुलना में बिखरे टकराव को रोकना अधिक कठिन होता है।

यहां पुलिस आयुक्त की पेशेवर भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें उपलब्ध खुफिया सूचनाओं और वास्तविक जोखिम के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व की वैध भूमिका है, लेकिन पुलिस कमिश्नर की कार्यकारी स्वायत्तता को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि निर्णयों का आधार कानून और खतरे का आकलन हो।

तीसरे चरण में विपक्ष का संयुक्त मार्च हुआ। इसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी, दोनों ने अपेक्षाकृत संयम बरता। हालांकि, रास्ते में पुलिस अवरोध और रोक भी रही, फिर भी यह तुलना उपयोगी है कि बड़ी भीड़ अपने-आप हिंसा का पर्याय नहीं होती। नेतृत्व, संवाद और तैनाती का ढंग घटनाक्रम को प्रभावित करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर की निषेधाज्ञाएं रिकॉर्ड पर रखने और सीसीटीवी सहित डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल से हटाने पर भी जवाब मांगा गया है। इससे पुलिस दोषी सिद्ध नहीं हो जाती, पर कार्रवाई की वैधता और अनुपात की जांच का रास्ता जरूर खुलता है। ऐसी जांच पुलिस और नागरिक, दोनों का विश्वास बढ़ा सकती है।

पश्चिमी लोकतंत्र भी इस समस्या से मुक्त नहीं हैं। फ्रांस में हालिया छात्र प्रदर्शनों के दौरान गंभीर चोटों और पुलिस बल प्रयोग पर सवाल उठे; सरकार ने स्टन ग्रेनेड के इस्तेमाल पर रोक लगाई। अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी में 2024 के प्रदर्शन के दौरान महिला प्रोफेसर को जमीन पर गिराकर गिरफ्तार करने की घटना विवाद और मुकदमे तक पहुंची। ब्रिटेन एक दूसरा सबक देता है: नवंबर 2023 में लंदन पुलिस प्रमुख ने राजनीतिक दबाव के बावजूद फलस्तीन समर्थक मार्च पर प्रतिबंध लगाने के लिए गंभीर अव्यवस्था को पर्याप्त आधार नहीं माना। विदेशों के ये उदाहरण पेशेवर निर्णय और जवाबदेही की जरूरत दिखाते हैं।

भारत में सुधार की शुरुआत पुलिस के भीतर भी होनी चाहिए। अनुशासन, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, तनाव में निर्णय और संवाद-कौशल का नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके लिए समय, संसाधन और नेतृत्व चाहिए। गैर-पुलिस ड्यूटी में उलझे बल से निरंतर पेशेवर प्रदर्शन की अपेक्षा कैसे की जाए?

आंदोलनकारियों को समझना होगा कि पुलिस वाले शत्रु नहीं हैं। सरकारों को समझना होगा कि राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर हमेशा निषेधाज्ञा नहीं होता। पुलिस भीड़ संभाल सकती है, राजनीतिक असंतोष का समाधान नहीं कर सकती। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से नहीं मापी जाती कि सत्ता ने कितने प्रदर्शन रोके, बल्कि इससे कि उसने कितनी असहमति सुरक्षित रहने दी।