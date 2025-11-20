नीतीश कुमार की कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा कौन? कभी रहे 'हाथी के साथी'
संक्षेप: नीतीश कुमार की नई सरकार ने आकार ले लिया है। गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार सूबे के सीएम के रूप में शपथ ली तो उनकी कैबिनेट के 26 सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार की टीम में एकमात्र मुस्लिम चेहरे के रूप में जमा खान को शामिल किया गया है।
नीतीश कुमार की नई सरकार ने आकार ले लिया है। गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार सूबे के सीएम के रूप में शपथ ली तो उनकी कैबिनेट के 26 सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार की टीम में एकमात्र मुस्लिम चेहरे के रूप में मोहम्मद जमा खान को शामिल किया गया है।
मोहम्मद जमा खान कैमूर जिले की चैनपुर सीट से दूसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने आरजेडी के बृज किशोर बिंद को 8362 वोट से हराया है। जमा खान पिछली सरकार में भी बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। पहली बार जेडीयू के सिंबल पर लड़े जमा खान पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता थे। वह 2020 में हाथी के निशान पर ही चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गए और नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए।
एनडीए के एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं जमा खान
एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटों पर जीत मिली है। इनमें मोहम्मद जमा खान एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं। जेडीयू ने बिहार में पांच सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था जबकि भाजपा ने किसी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। इस बार बिहार में इस बार कुल 11 मुस्लिम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं जिनमें से सर्वाधिक 5 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से हैं।
कैबिनेट में और किन्हें किया गया शामिल
भाजपा नेता सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय, राम कृपाल यादव, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, नितिन नबीन और सुरेंद्र प्रसाद मेहता ने बिहार के मंत्री के रूप में शपथ ली। जनता दल (यू) के विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान ने भी बिहार के मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष सुमन ने भी बिहार के मंत्री पद की शपथ ली। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है।