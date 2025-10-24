Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsYouths showcasing creativity through Reels PM Narendra Modi calls NDA govt achievement
रील्स पर रील्स बन रही, सारी क्रिएटिविटी दिख रही; पीएम मोदी ने बताई NDA सरकार की उपलब्धि

रील्स पर रील्स बन रही, सारी क्रिएटिविटी दिख रही; पीएम मोदी ने बताई NDA सरकार की उपलब्धि

संक्षेप: सोशल मीडिया पर रील्स के ट्रेंड पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर कमाई कर रहे हैं, एनडीए सरकार द्वारा डेटा सस्ता किए जाने से ही यह संभव हुआ है। 

Fri, 24 Oct 2025 01:28 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर चल रहे रील्स के ट्रेंड पर बड़ी बात कही। पीएम ने इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताया। बिहार के समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही इंटरनेट आम आदमी तक सुलभ हो पाया। आज 1 जीबी डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है। इसलिए युवा इंटरनेट पर क्रिएटिविटी दिखाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी शुक्रवार को समस्तीपुर पहुंचे। यहां कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने बिहार और केंद्र की एनडीए सरकार की कई उपलब्धियां गिनाईं। साथ ही उन्होंने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

ये भी पढ़ें:नीतीश के नेतृत्व NDA जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, समस्तीपुर से मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पीएम मोदी ने समस्तीपुर में अपने संबोधन के बीच में लोगों से अपने-अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने को कहा। जब लोगों ने फ्लैश लाइट चलाईं तो पीएम ने मंच से कहा, "जब सबके पास इतनी लाइट है तो फिर लालटेन (आरजेडी का चुनाव चिह्न) की क्या जरूरत है।"

उन्होंने आगे कहा, “कई देशों में आज भी 1 जीबी डेटा की कीमत 100-150 रुपये के बीच है। लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले (मोदी) ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा एक कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा।”

ये भी पढ़ें:LIVE: पैसा मिलता रहे, इसलिए NDA सरकार जरूरी; ये जननायक की उपाधि चुरा रहे: मोदी

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सस्ते डेटा का फायदा नौजवानों ने उठाया है। आजकल ये जो रील्स पर रील्स बन रही हैं, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। युवा इंटरनेट से अच्छी कमाई भी कर रहे हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Narendra Modi Narendra Modi Bihar Visit Samastipur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।