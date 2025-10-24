रील्स पर रील्स बन रही, सारी क्रिएटिविटी दिख रही; पीएम मोदी ने बताई NDA सरकार की उपलब्धि

संक्षेप: सोशल मीडिया पर रील्स के ट्रेंड पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर कमाई कर रहे हैं, एनडीए सरकार द्वारा डेटा सस्ता किए जाने से ही यह संभव हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर चल रहे रील्स के ट्रेंड पर बड़ी बात कही। पीएम ने इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताया। बिहार के समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही इंटरनेट आम आदमी तक सुलभ हो पाया। आज 1 जीबी डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है। इसलिए युवा इंटरनेट पर क्रिएटिविटी दिखाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी शुक्रवार को समस्तीपुर पहुंचे। यहां कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने बिहार और केंद्र की एनडीए सरकार की कई उपलब्धियां गिनाईं। साथ ही उन्होंने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

पीएम मोदी ने समस्तीपुर में अपने संबोधन के बीच में लोगों से अपने-अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने को कहा। जब लोगों ने फ्लैश लाइट चलाईं तो पीएम ने मंच से कहा, "जब सबके पास इतनी लाइट है तो फिर लालटेन (आरजेडी का चुनाव चिह्न) की क्या जरूरत है।"

उन्होंने आगे कहा, “कई देशों में आज भी 1 जीबी डेटा की कीमत 100-150 रुपये के बीच है। लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले (मोदी) ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा एक कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा।”