बिहार चुनाव से पहले हो दारोगा भर्ती, पटना में सड़क पर उतरे हजारों युवा; गांधी मैदान ब्लॉक

बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को हजारों युवा प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरे। यह युवा राज्य में दारोगा वैकेंसी को लेकर सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इससे पहले कि चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर दे सरकार दारोगाओं की नियुक्ति करे। इस प्रदर्शन में पूरे बिहार से आए युवा शामिल थे। बिहार दारोगा भर्ती चुनाव से पहले निकाले जाने के अलावा बिहार पुलिस में उत्तर कुंजी, कट ऑफ , बुकलेट, कार्बन कॉपी जारी किए जाने की मांग भी युवाओं ने उठाई है।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिहार पुलिस सेवा आयोग (BPSSC) और केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) को अपना कैलेंडर जारी करना चाहिए। इनका कहना था कि इन मांगों का उद्देश्य बिहार पुलिस और दारोगा भर्ती प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और समयबद्धता लाना है,जिससे उम्मीदवारों को स्पष्ट जानकारी मिल सके और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। पटना में सड़क पर उतर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वे सीधे डाक बंगला चौराहा की तरफ आगे की ओर निकल गए हैं। हजारों की संख्या में छात्र तिरंगा झंडा लिए हुए सड़क पर उतरे हुए हैं।