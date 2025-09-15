youths protest in patna demands bihar police recruitment before assembly elections बिहार चुनाव से पहले हो दारोगा भर्ती, पटना में सड़क पर उतरे हजारों युवा; गांधी मैदान ब्लॉक, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsyouths protest in patna demands bihar police recruitment before assembly elections

बिहार चुनाव से पहले हो दारोगा भर्ती, पटना में सड़क पर उतरे हजारों युवा; गांधी मैदान ब्लॉक

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इससे पहले कि चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर दे सरकार दारोगाओं की नियुक्ति करे। इस प्रदर्शन में पूरे बिहार से आए युवा शामिल थे। जेपी गोलंबर के पास छात्रों ने बैरिकेटिंग को भी तोड़ दिया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाMon, 15 Sep 2025 12:50 PM
share Share
Follow Us on
बिहार चुनाव से पहले हो दारोगा भर्ती, पटना में सड़क पर उतरे हजारों युवा; गांधी मैदान ब्लॉक

बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को हजारों युवा प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरे। यह युवा राज्य में दारोगा वैकेंसी को लेकर सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इससे पहले कि चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर दे सरकार दारोगाओं की नियुक्ति करे। इस प्रदर्शन में पूरे बिहार से आए युवा शामिल थे। बिहार दारोगा भर्ती चुनाव से पहले निकाले जाने के अलावा बिहार पुलिस में उत्तर कुंजी, कट ऑफ , बुकलेट, कार्बन कॉपी जारी किए जाने की मांग भी युवाओं ने उठाई है।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिहार पुलिस सेवा आयोग (BPSSC) और केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) को अपना कैलेंडर जारी करना चाहिए। इनका कहना था कि इन मांगों का उद्देश्य बिहार पुलिस और दारोगा भर्ती प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और समयबद्धता लाना है,जिससे उम्मीदवारों को स्पष्ट जानकारी मिल सके और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। पटना में सड़क पर उतर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वे सीधे डाक बंगला चौराहा की तरफ आगे की ओर निकल गए हैं। हजारों की संख्या में छात्र तिरंगा झंडा लिए हुए सड़क पर उतरे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में नीतीश के मंत्री जीवेश कुमार की गाड़ी पर हमला, मारपीट में एक घायल

अभ्यर्थियों ने तोड़ी बैरिकेटिंग

पटना की सड़कों पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गांधी मैदान ब्लॉक हो गया। छात्रों को रोकने के लिए पटना पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आई। यहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहां बैरिकेटिंग की गई थी। मार्च कर रहे छात्रों ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेटिंग को तोड़ डाला है। छात्रों को रोकने और उन्हें शांत करने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए हैं। छात्रों के हल्ला बोल को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन भी तैनात किए हैं। इधर शिक्षक रोशन को हिरासत में लेने के बाद छात्र और भी ज्यादा भड़क गए । अब डाक बंगला चौराहा से भी आगे छात्रों का हुजूम निकल चुका है और कोतवाली के तरफ बढ़ता जा रहा है।

ये भी पढ़ें:बिहार में 4 दिनों तक बारिश का दौर, उत्तर में भारी वर्षा;पटना में कैसा रहेगा मौसम