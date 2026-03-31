सूखे नशे की चपेट में बिहार के युवा, बैंकॉक-नेपाल और असम से आ रही खेप; तेजी से बढ़ी खपत

नशे की यह खेप पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, नगालैंड के साथ नेपाल, म्यांमार और बैंकॉक (थाईलैंड) जैसे देशों से सड़क, ट्रेन और हवाई जहाज मार्ग से बिहार पहुंच रही है। नशे की पुड़िया ने गली-मोहल्लों तक पहुंच बना ली है।

बिहार के युवा सूखा नशा की चपेट में तेजी से फंस रहे हैं। बिहार पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बीते तीन वर्षों में गांजा, चरस, हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, अफीम आदि नशीले पदार्थों की जब्ती तीन से 10 गुना तक बढ़ी है। जब्ती के मुकाबले तस्करी व खपत इससे कई गुना अधिक है।

नशे की पुड़िया ने गली-मोहल्लों तक पहुंच बना ली है नशे की यह खेप पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, नगालैंड के साथ नेपाल, म्यांमार और बैंकॉक (थाईलैंड) जैसे देशों से सड़क, ट्रेन और हवाई जहाज मार्ग से बिहार पहुंच रही है। नशे की पुड़िया ने गली-मोहल्लों तक पहुंच बना ली है। बिहार पुलिस के मुताबिक 2025 में 2023 के मुकाबले तीन गुना अधिक करीब 32 हजार किलो गांजा बरामद किया गया।

इसी तरह, चरस बरामदगी की मात्रा 78 किलो से बढ़कर 394 किलो हो गयी है। डोडा की जब्ती 17 हजार किलो से बढ़कर 2378 किलो, अफीम की जब्ती पांच किलो से बढ़कर 77 किलो हुई है। हेरोइन, ब्राउन शुगर और स्मैक के साथ ही नशीली दवाएं, इंजेक्शन और कोडिन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप की जब्ती के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं।

रणनीति बना कर नयई इकाई चला रही अभियान सितंबर 2025 में गठित मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो नशे के खिलाफ रणनीति बना कर अभियान चला रही है। ब्यूरो की टीम जिलों में स्थानीय पुलिस के सहयोग से नशा माफियाओं को ट्रैक (निगरानी) और ट्रेस (चिह्नित) कर उनको ट्रैप (दबोच) कर रही है। बिहार पुलिस के एडीजी (मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) अमित कुमार जैन ने बताया कि सूखा नशा के माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर जिलों को एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) बना कर भेजी गयी है। इससे स्थानीय पुलिस को गुप्त सूचना संकलन से लेकर बरामदगी, जब्ती और आरोपितों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी।