Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsyouths like jan suraaj in bihar instead of election nda jdu rjd in bihar election
बिहार चुनाव में युवाओं में दिखा जनसुराज का क्रेज, हार कर भी एक दर्जन सीटों पर यूं डाला प्रभाव

बिहार चुनाव में युवाओं में दिखा जनसुराज का क्रेज, हार कर भी एक दर्जन सीटों पर यूं डाला प्रभाव

संक्षेप: जनसुराज को इस चुनाव में तीन फीसदी से अधिक वोट मिले। लगभग 15 लाख मतदाताओं ने पार्टी के पक्ष में वोट डाले। यह वोट शेयर बताता है कि पार्टी ने राज्य के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव डाला है। खासकर युवा और पहली बार वोट देने वाले लोगों पर।

Sun, 16 Nov 2025 07:11 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, आलोक चन्द्र, पटना
share Share
Follow Us on

जनसुराज ने बिहार में भले कोई सीट नहीं जीती हो, लेकिन उसने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करायी है। उसका प्रभाव कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखा। यही नहीं एक दर्जन सीटों पर उसने जीत-हार पर प्रभाव डाला। उसके उम्मीदवारों को जनता ने सकारात्मक रूप में लिया है। आम लोगों ने भी उसे तीसरे विकल्प के रूप में मान लिया है। पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और इनमें से 75 फीसदी सीटों पर उसकी दमदार उपस्थिति दिखी। चुनाव में उसका प्रदर्शन हार कर भी अपने बेहतर भविष्य का संकेत दे दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जनसुराज को इस चुनाव में तीन फीसदी से अधिक वोट मिले। लगभग 15 लाख मतदाताओं ने पार्टी के पक्ष में वोट डाले। यह वोट शेयर बताता है कि पार्टी ने राज्य के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव डाला है। खासकर युवा और पहली बार वोट देने वाले लोगों पर। ऐसे युवाओं में जनसुराज को लेकर विशेष आकर्षण था। पार्टी 50 से अधिक स्थानों पर तीसरे स्थान पर रही। उसका यह प्रदर्शन बताता है कि उसने दो गठबंधनों की लड़ाई को तीसरा कोण देने में सफलता प्राप्त की। समता पार्टी का भी जब 1994 में जार्ज फर्नांडीस व नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में गठन हुआ था तब 1995 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल सात फीसदी मत ही मिले थे।

ये भी पढ़ें:बिहार में सरकार गठन के लिए NDA में बैठकों का दौर,बुधवार को नीतीश ले सकते हैं शपथ
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जनसुराज ने 32 सीटों पर 10 हजार से अधिक वोट शेयर प्राप्त किया। यही नहीं उसने एक दर्जन सीटों के परिणाम पर फर्क पैदा किया। हालांकि इनमें से आठ सीटें ऐसी थी, जहां उसके कारण एनडीए प्रत्याशी की हार हुई। इनमें फतुहा, सहरसा, चनपटिया, जोकीहाट, ढाका, मटिहानी, मखदुमपुर और टेकारी में इसके कारण एनडीए प्रत्याशियों को परेशानी हुई। चेरिया बरियारपुर में जनसुराज के मजबूत प्रदर्शन के कारण राजद उम्मीदवार पीछे रह गए।

जोकीहाट में जनसुराज के कारण एनडीए की हार हुई। यही हाल शेरघाटी में भी रहा। पार्टी के कई प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में मढौरा में पार्टी प्रत्याशी नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह को 58 हजार से अधिक वोट मिले। जबकि, चनपटिया में मनीष कश्यप को 37172 वोट, जोकीहाट में सरफराज आलम को 35354 वोट मिले।

सुगौली में अजय कुमार झा को 24718 और दीघा में बिट्टू सिंह को 22071 वोट मिले। बरूराज में हीरालाल खड़िया को 19935, बेलसंड में अर्पणा सिंह को 19025, अस्थावां में लता सिंह को 15962, मोहनियां में गीता देवी को 14128, शिवहर में नीरज सिंह को 13952, विभूतिपुर में विश्वनाथ चौधरी को 13450, सहरसा में किशोर मुन्ना को 12786 वोट मिले। विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन ने यह बता दिया है कि आम लोगों में उसकी स्वीकृति तेजी से बढ़ रही है। लोग पार्टी की बात ध्यान से सुन रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में चुने गए 90 फीसदी विधायक करोड़पति, सबसे ज्यादा अमीर कौन; ग्रेजुएट कितने
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Jan Suraaj Party Prashant Kishor अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।