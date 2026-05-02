शादी में जाने के लिए बारात की गाड़ी में नहीं मिली सीट, इतनी सी बात पर आहत युवक ने कर लिया सुसाइड
पूर्णिया जिले के केनगर थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक युवक ने आत्महत्या कर जीवनलीला समाप्त कर ली। युवक के पड़ोस में शादी थी। वह बारात में जाने के लिए घर से निकला था। मगर गाड़ी में उसे सीट ना मिली तो आहत हो गया और घर आकर फंदे पर लटक गया।
बिहार के पूर्णिया जिले में एक युवक ने मामूली बात पर फांसी के फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। युवक शादी में जाने के लिए अपने घर से निकला। मगर बारात की गाड़ी में उसे जगह नहीं मिली तो आहत हो गया। फिर घर आकर उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, इतनी सी बात पर युवक द्वारा खुद की जान देने से लोग भी हैरान हैं।
यह मामला पूर्णिया जिले के केनगर थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान परेरा पंचायत के वार्ड संख्या 7 स्थित सत्संग भवन कामत टोला परेरा निवासी विलास मिस्त्री के 19 साल के बेटे अमित कुमार मिस्त्री के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार आधी रात की बताई जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, अमित के पड़ोस में एक युवक की शादी हो रही थी। शादी समारोह में शामिल होने के लिए अमित कुमार बारात के लिए घर से निकला। बारात की गाड़ी में उसे सीट नहीं मिली तो केनगर पेट्रोल पंप के पास से वह लौटकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद वह विचित्र व्यवहार करने लगा।
पिता और अन्य परिजन ने उसे समझाया लेकिन बारात में नहीं जाने और सीट नहीं मिलने से वह गुस्साया हुआ था। आशंका है कि वह अपने अपमान को भुला नहीं पा रहा था।फिर रात में वह मौका पाकर घर के अंदर चला गया और गले में फंदा लगा कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
इधर, सूचना पाकर केनगर थाना पुलिस घटना स्थल पहुंची और जांच पड़ताल की। बताया गया है कि मृतक के परिजनों के आग्रह पर पुलिस ने आवश्यक पंचनामा तैयार करते हुए बिना पोस्टमार्टम के ही शव को अंतिम संस्कार की सहमति दे दी। अमित दो भाइयों में बड़ा था। उसकी दो बहनें भी हैं। घटना के बाद के घर चीख-पुकार मची हुई है। माता पिता एवं परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।