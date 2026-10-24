मंदिर में भाई ने डेढ़ साल के मासूम का गला काटा, सिर और धड़ गमछे में लपेट घर ले गया
पटना जिले के जीवन छपरा गांव में एक युवक ने अपने डेढ़ साल के मासूम भाई की मंदिर के अंदर गला काटकर हत्या कर दी। बच्चे का सिर धड़ से अलग करने के बाद आरोपी उसका शव गमछे में लपेट कर घर ले गया। घर वालों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए।
बिक्रम, हिन्दुस्तान टीम। बिहार के पटना जिले के रानीतालाब थाना क्षेत्र के जीतन छपरा गांव में शनिवार सुबह 20 वर्षीय युवक ने अपने डेढ़ वर्षीय छोटे भाई की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने गांव के देवी मंदिर में वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने मंदिर के अंदर मासूम भाई का सिर धड़ से अलग कर दिया और शव को गमछे में लपेटकर घर लौट आया। यह देख परिजन सन्न रह गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में ग्रामीणों ने आरोपी अजीत कुमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त दबिया जब्त कर ली है। ग्रामीणों के अनुसार, युवक नशे का आदी है और नशे के लिए पैसे मांगने को लेकर अक्सर परिजनों से झगड़ा करता था। पुलिस को आशंका है कि नशा करने का विरोध किए जाने पर अजीत ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपित से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
खेलने के बहाने मंदिर ले गया था मासूम को
जीतन छपरा गांव निवासी रंजू यादव ट्रैक्टर चालक हैं। उनके तीन बेटे थे, जिनमें अजीत सबसे बड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार रंजू यादव का डेढ़ वर्षीय छोटा बेटा मनीष उर्फ हनुमान शनिवार की सुबह घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान करीब 10 बजे उसका बड़ा भाई अजीत वहां पहुंचा और उसे खिलाने के बहाने नहर के किनारे स्थित देवी मंदिर में ले गया।
मंदिर में पहुंचने के बाद उसने मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने नारियल फोड़ने के लिए रखे पत्थर पर छोटे भाई की गर्दन रख दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने दबिया से मासूम की गर्दन काट दी। हत्या के बाद आरोपी खून से सने भाई के सिर और धड़ को गमछे में लपेटकर घर पहुंचा। यह दृश्य देखकर परिजन चीखने-चिल्लाने लगे और इलाके में अफरातफरी मच गई।
नशे के लिए परिजनों से करता था झगड़ा
शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अजीत को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि अजीत स्मैक और गांजे का आदी है। नशे के लिए पैसे मांगने को लेकर वह अक्सर परिजनों से झगड़ा करता था। नशा नहीं मिलने पर घर में हंगामा भी करता था।
ग्रामीणों का दावा है कि नशे की लत के कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज-2, पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि अजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने नमूने एकत्र किए हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।