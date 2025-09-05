पटना में थाने के सामने बदमाश ने गोली मारी, भागकर पुलिस के पास पहुंचा युवक

पटना जिले के मनेर में पुलिस थाने के सामने बदमाश एक युवक को गोली मारकर भाग गया। गोली लगने से जख्मी युवक भागकर थाने पहुंचा और पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया।

बिहार के पटना जिले के मनेर में पुलिस थाने के सामने हाईस्कूल की गली में बदमाश ने एक युवक को सीने में गोली मार दी। गोली से जख्मी युवक भागकर थाने पहुंचा और पुलिस को गोली लगने की सूचना दी। आनन-फानन में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार युवक को पुलिस गाड़ी पर लादकर इलाज के लिए दानापुर अस्पताल ले गए। जख्मी युवक की पहचान हुलासी टोला निवासी जीतन यादव उर्फ नीतीश के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार को दोपहर 12 बजे के करीब मनेर हाई स्कूल के गली में दो युवक आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो गई। एक युवक ने पिस्टल से दूसरे युवक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश आराम से मोटरसाइकिल से भाग निकला।

घटना का वीडियो फुटेज पुलिस को मिल गया है। जिसमें एक युवक पिस्टल से गोली मारते हुए दिख रहा है। वीडियो में दोनों युवक काले रंग का शर्ट एवं जीन्स पैंट पहने हुए दिख रहे हैं। घटना स्थल से पुलिस को एक खोखा मिला है। फायरिंग के बाद लोगों की भारी भीड़ जुटी रही।