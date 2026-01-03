लखीसराय में युवक को गोलियों से भूना, जमीन विवाद में दोस्तों पर मर्डर का शक

संक्षेप: लखीसराय जिले के पिपरिया में एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उसे एक के बाद एक 5 गोलियां मारी गईं। युवक के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने एक दोस्त को हिरासत में लिया है, जबकि दूसरा फरार है।

बिहार के लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव में शुक्रवार देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात कोईलवा दियारा में हुई, जहां आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान मोहनपुर निवासी स्व राजेश कुमार के पुत्र पियूष कुमार उर्फ रामार्चा उम्र 21 साल के रूप में हुई है, जिसे पांच गोलियां मारी गईं। जमीन विवाद में दोस्तों पर मर्डर का शक है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पियूष कुमार शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे घोड़ा लेकर अपने दोस्तों रामबोल कुमार और राहुल कुमार के साथ घास लाने के लिए कोईलवा दियारा गया था। शाम 4 बजे तक जब वह घास लेकर वापस नहीं लौटा तो उसकी मां इंदु देवी को चिंता हुई। उन्होंने सबसे पहले उसके दोस्तों से संपर्क कर पियूष के बारे में जानकारी ली और खोजबीन करने को कहा, लेकिन दोस्तों ने टालमटोल वाला जवाब दिया।

इसके बाद पियूष के चाचा और अन्य परिजन उसकी तलाश में निकल पड़े और घटना की सूचना पिपरिया थाना को दी गई। पुलिस ने भी युवक की खोजबीन शुरू की। इसी दौरान सूचना मिली कि कोईलवा दियारा क्षेत्र में एक युवक का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस परिजन को साथ लेकर दियारा पहुंची, जहां शव की पहचान पियूष कुमार के रूप में उसकी मां इंदु देवी और चाचा ने की।

घर का इकलौता बेटा था पियूष, पिता की हो चुकी मौत रात में ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल लखीसराय भेजा। पियूष की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि पियूष अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता की पहले ही बीमारी से मौत हो चुकी है। अब बेटे की हत्या से पूरा परिवार उजड़ गया है।

आरोपी दोस्त फरार, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया घटना के बाद से पियूष के साथ गया उसका दोस्त रामबोल कुमार गांव से फरार बताया जा रहा है, जबकि दूसरे दोस्त राहुल कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस जब रामबोल के घर पहुंची तो उसके परिजनों ने विरोध करते हुए घर में प्रवेश नहीं करने दिया, जिससे स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई। पियूष को एक गोली हाथ में और बाकी गले से ऊपर मारी गईं।