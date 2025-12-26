Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsYouth shot dead in Bhagalpur his father is already in jail for dispute over grazing buffaloe
भागलपुर में गोलियों से भूनकर युवक की हत्या, भैंस चराने के विवाद में पिता पहले से जेल में

भागलपुर में गोलियों से भूनकर युवक की हत्या, भैंस चराने के विवाद में पिता पहले से जेल में

संक्षेप:

भागलपुर जिले के नवगछिया में गुरुवार शाम एनएच 31 पर बदमाशों ने सरेआम एक युवक की हत्या कर दी। मृतक के सिर में ताबड़तोड़ 4 गोलियां दागी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

Dec 26, 2025 09:40 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, नवगछिया (भागलपुर)
बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में गुरुवार शाम बदमाशों ने एक युवक को गोलियों से भूनकर मार दिया। मृतक की पहचान 21 वर्षीय किसान पिंटू कुमार के रूप में हुई है जो रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर का रहने वाला था। वारदात भवानीपुर में एनएच-31 पर टावर चौक के पास हुई। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पिंटू दो भाइयों में बड़ा और अविवाहित था। मृतक के पिता जवाहर यादव दो महीने से जेल में बंद हैं। भैंस चराने को लेकर उनका पड़ोसी से विवाद हुआ था। उनपर मारपीट का आरोप लगा था।

परिजन के अनुसार, पिंटू अपने खेत में खाद छिड़काव कर पैदल घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बदमाशों ने टावर चौक के पास उस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने उसके सिर में 4 गोलियां मारीं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से चार खाली खोखे बरामद किए गए, जिन्हें परिजन ने पुलिस को सौंप दिया।

नवगछिया एसपी कार्यालय ने बयान में कहा कि वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस पुरानी रंजिश में हत्या की बात कह रही है।

वहीं, एनएच-31 जैसे व्यस्त मार्ग पर सरेआम हुई इस वारदात से इलाके में डर का माहौल है। पुलिस ने वारदात में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया है। सीसीटीवी फुटेज, भौगोलिक बिंदु और पुरानी रंजिश के मामलों की छानबीन की जा रही है।

