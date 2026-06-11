सगाई के 25 दिन बाद युवक की गला रेतकर हत्या, अपनी बेटी से शादी कराना चाहती थी चचेरी बहन
कैमूर जिले में एक युवक की सगाई होने के 25 दिन बाद गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिजन ने युवक की चचेरी बहन पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वह अपनी बेटी की शादी उससे कराना चाहती थी।
बिहार के कैमूर जिले में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के नौआझोंटी गांव निवासी शिवकुमार राम के 22 वर्षीय बेटे शशि कुमार के रूप में हुई है। शशि उनका इकलौता बेटा था। उसकी 25 दिन पहले ही सगाई हुई थी। उसका शव गुरुवार को मोहनियां थाना क्षेत्र के बघिनी कला गांव के बधार में मिला। मृतक की चचेरी बहन पर हत्या का आरोप लगा है। पिता ने कहा कि चचेरी बहन अपनी बेटी की शादी शशि से कराना चाहती थी।
सूचना मिलने पर मोहनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना की सूचना पर कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला एवं डीएसपी गोपाल कृष्ण जिला मुख्यालय भभुआ से एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की।
घटना स्थल पर पहुंचे मृतक के पिता शिवकुमार राम ने बेटे की हत्या का आरोप अपने बड़े भाई की बेटी पर लगाया। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराना चाहती थी। वह दबाव बनाने के लिए शशि के पास भी जाती थी। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि रिश्तेदार होने पर वह हमारी समधन कैसे बन सकती है? इसलिए वह इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे।
16 मई को हुई थी सगाई
पिता ने बताया कि उनका बेटा शशि की सगाई (छेका) बीते 16 मई को ही हुआ था। रामगढ़ थाना क्षेत्र के छेवरी गांव में उसका रिश्ता तय किया गया था। उन्होंने कहा कि 9 जून को शशि खाना खाकर भभुआ से घर के लिए निकला था। वह भभुआ में रहकर पढ़ाई करता था। जब उसका मोबाइल फोन स्विच बताने लगा तो परिजन ने उसकी काफी तलाश की। मगर उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। गुरुवार को उसकी लाश मिलने की जानकारी मिली।
पुलिस क्या बोली?
मोहनियां डीएसपी गोपाल कृष्ण ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सकता है। परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, उस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम संभावित साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। घटना स्थल को स्कैन किया गया है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।