7 फेरों के 6 दिन बाद ही उजड़ा दुल्हन का सुहाग, नालंदा में मछली के नाम पर बुलाकर युवक की हत्या

रविवार तड़के छोटे भाई के फोन पर अनहोनी की सूचना मिली। परिजन आनन-फानन में सूर्य मंदिर के पास नदी किनारे पहुंचे। वहां राहुल का शव लहूलुहान स्थिति में पड़ा मिला।

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र स्थित सदरपुर गांव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। शादी की खुशियां हफ्ते भर के भीतर ही मातम में बदल गईं। महज छह दिन पहले 20 अप्रैल को दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने वाले राहुल कुमार की बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। जिस घर में अभी नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और शहनाइयों की गूंज बाकी थी, वहां अब चीख-पुकार और सन्नाटा पसरा है। पुलिस छानबीन कर रही है।

बताया जाता है कि तीन भाइयों में सबसे बड़े राहुल, जो डेकोरेशन का काम कर परिवार का सहारा बने हुए थे, उनके साथ हुई इस दरिंदगी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटनाक्रम के अनुसार, शनिवार रात करीब 9 बजे जब राहुल खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी उनके दो दोस्त मछली मारने का बहाना बनाकर उन्हें जीरायन नदी की ओर ले गए। परिजनों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि यह राहुल की आखिरी विदा होगी।

रविवार तड़के जब छोटे भाई के पास फोन पर अनहोनी की सूचना आई, तो परिजन आनन-फानन में सूर्य मंदिर के पास नदी किनारे पहुंचे। वहां राहुल का शव लहूलुहान स्थिति में पड़ा मिला। अपराधियों ने बेहद करीब से उनके सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।