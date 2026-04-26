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7 फेरों के 6 दिन बाद ही उजड़ा दुल्हन का सुहाग, नालंदा में मछली के नाम पर बुलाकर युवक की हत्या

Apr 26, 2026 06:02 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
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रविवार तड़के छोटे भाई के फोन पर अनहोनी की सूचना मिली। परिजन आनन-फानन में सूर्य मंदिर के पास नदी किनारे पहुंचे। वहां राहुल का शव लहूलुहान स्थिति में पड़ा मिला।

7 फेरों के 6 दिन बाद ही उजड़ा दुल्हन का सुहाग, नालंदा में मछली के नाम पर बुलाकर युवक की हत्या

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र स्थित सदरपुर गांव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। शादी की खुशियां हफ्ते भर के भीतर ही मातम में बदल गईं। महज छह दिन पहले 20 अप्रैल को दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने वाले राहुल कुमार की बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। जिस घर में अभी नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और शहनाइयों की गूंज बाकी थी, वहां अब चीख-पुकार और सन्नाटा पसरा है। पुलिस छानबीन कर रही है।

बताया जाता है कि तीन भाइयों में सबसे बड़े राहुल, जो डेकोरेशन का काम कर परिवार का सहारा बने हुए थे, उनके साथ हुई इस दरिंदगी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घटनाक्रम के अनुसार, शनिवार रात करीब 9 बजे जब राहुल खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी उनके दो दोस्त मछली मारने का बहाना बनाकर उन्हें जीरायन नदी की ओर ले गए। परिजनों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि यह राहुल की आखिरी विदा होगी।

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रविवार तड़के जब छोटे भाई के पास फोन पर अनहोनी की सूचना आई, तो परिजन आनन-फानन में सूर्य मंदिर के पास नदी किनारे पहुंचे। वहां राहुल का शव लहूलुहान स्थिति में पड़ा मिला। अपराधियों ने बेहद करीब से उनके सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए बिंद थानाध्यक्ष मुरली आजाद ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया है। थानाध्यक्ष के मुताबिक, शुरुआती जांच में हत्या का कारण मछली मारने को लेकर पुराना विवाद जान पड़ता है। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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