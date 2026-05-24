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साली पर थी घरजमाई जीजा की गंदी नजर, कब्र खोद पुलिस ने निकाली लाश; पत्नी-सास समेत 4 गिरफ्तार

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ससुराल में युवक की हत्या के बाद लाश को नमक डालकर दफना दिया गया ताकि जल्द से बॉडी खत्म हो जाए। मृतक का साली के साथ अवैध संबंध होने की बात बताई जा रही है।

साली पर थी घरजमाई जीजा की गंदी नजर, कब्र खोद पुलिस ने निकाली लाश; पत्नी-सास समेत 4 गिरफ्तार

Bihar Crime News: बिहार के जमुई में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। ससुराल में रहने वाले 35 वर्षीय युवक की हत्या करके लाश को नमक डालकर दफना दिया गया। पुलिस ने मामले में उसकी पत्नी, सास, साली समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में मृतक का अपनी साली पर गंदी नजर रखने का एंगल सामने आया है। गांव में कई प्रकार की चर्चा जोरों पर है। घटना जमुई के मोहनपुर थाना क्षेत्र के काला गांव की है। सनसनीखेज वारदात के उजागर होने के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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