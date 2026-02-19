पटना में जमीन विवाद में गरजी बंदूक, चोखा राय के नाती ने तेजनंदन को भून डाला
तेजनंदन राय अपनी जमीन पर बाउंड्री करा रहा था। इसी बीच एक युवक ने एक के बाद एक कर छह से सात गोलियां मार दी।
बिहार की राजधानी पटना में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया। मृतक की पहचान तेजनंदन राय के रूप में की गयी है जो अशोक नगर कंकड़बाग़ का रहने वाला था। जमीन पर बाउंड्री कराने के दौरान उसकी हत्या कर दी गयी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक तेजनंदन राय अपनी जमीन पर बाउंड्री करा रहा था। इसी बीच एक युवक ने एक के बाद एक कर छह से सात गोलियां मार दी। गोली की आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर जुट गए। घायल तेजनंदन को आनन फानन इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि तेजनंदन राय ने चोखा राय नामक व्यक्ति से जमीन 2005 में ख़रीदा था। इसकेआगे के हिस्से में मार्केट बनाये हुए है। तेजनंदन जमीन के पीछे के खाली भाग में बाउंड्री करवा रहा था। इसी बीच चोखा राय के नाती ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उसे छह से सात गोलियां मार दी गईं।
मौके पर जुटे लोगों से जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एफएसएल टीम पहुंच कर मौके से सैंपल कलेक्ट किया है। छानबीन की जा रही है। राजधानी में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से दहशत मच गया। इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे सुसाशन की सरकार पर बड़े सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार पर हमलावर विपक्ष को फिर से एक और मौका मिल गया है। चालू विधानमंडल सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को उछाल सकता है।
पटना पुलिस के अधिकारी ने पीड़ित परिवार से कहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बात कही गयी है। पुलिस इलाके में कैंप कर रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें