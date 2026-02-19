Hindustan Hindi News
पटना में जमीन विवाद में गरजी बंदूक, चोखा राय के नाती ने तेजनंदन को भून डाला

Feb 19, 2026 06:57 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
तेजनंदन राय अपनी जमीन पर बाउंड्री करा रहा था। इसी बीच एक युवक ने एक के बाद एक कर छह से सात गोलियां मार दी।

बिहार की राजधानी पटना में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया। मृतक की पहचान तेजनंदन राय के रूप में की गयी है जो अशोक नगर कंकड़बाग़ का रहने वाला था। जमीन पर बाउंड्री कराने के दौरान उसकी हत्या कर दी गयी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक तेजनंदन राय अपनी जमीन पर बाउंड्री करा रहा था। इसी बीच एक युवक ने एक के बाद एक कर छह से सात गोलियां मार दी। गोली की आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर जुट गए। घायल तेजनंदन को आनन फानन इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि तेजनंदन राय ने चोखा राय नामक व्यक्ति से जमीन 2005 में ख़रीदा था। इसकेआगे के हिस्से में मार्केट बनाये हुए है। तेजनंदन जमीन के पीछे के खाली भाग में बाउंड्री करवा रहा था। इसी बीच चोखा राय के नाती ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उसे छह से सात गोलियां मार दी गईं।

मौके पर जुटे लोगों से जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एफएसएल टीम पहुंच कर मौके से सैंपल कलेक्ट किया है। छानबीन की जा रही है। राजधानी में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से दहशत मच गया। इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे सुसाशन की सरकार पर बड़े सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार पर हमलावर विपक्ष को फिर से एक और मौका मिल गया है। चालू विधानमंडल सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को उछाल सकता है।

पटना पुलिस के अधिकारी ने पीड़ित परिवार से कहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बात कही गयी है। पुलिस इलाके में कैंप कर रही है।

