Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsYouth killed in Kaimur beaten to death by people after man hit by his bike
कैमूर में घर जा रहे युवक का मर्डर, बाइक से टक्कर लगने पर पीट-पीटकर मार डाला

कैमूर में घर जा रहे युवक का मर्डर, बाइक से टक्कर लगने पर पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप:

कैमूर जिले में बाइक से टक्कर लगने के बाद हुए विवाद में एक युवक की बदमाशों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात करमचट थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम को हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

Wed, 3 Dec 2025 03:26 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, रामपुर (भभुआ)
share Share
Follow Us on

बिहार के कैमूर जिले के रामपुर में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात करमचट थाना क्षेत्र के हुड़री में मंगलवार देर शाम को हुई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय मुंशी पासवान के रूप में हुई है। वह भलुहां गांव का रहने वाला था और मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था। बताया जा रहा है कि रोहतास जिले के तेलारी से लौटते समय उसकी बाइक से किसान को टक्कर लग गई थी। इसी के आवेश में कुछ लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में उसकी जान चली गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूचना पर करमचट थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर बुधवार को पोस्टमार्टम कराने के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भिजवा दिया। खबर लिखे जाने तक परिजन द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया गया।

एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने बताया कि इस मामले में कुड़ारी गांव के राजेश बिंद को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में शामिल सभी लोग पकड़े जाएंगे। एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

पूछने पर उन्होंने बताया कि मुंशी और अमावस बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान किसान अपने खेत से काम कर घर जा रहे थे। बाइक से राजेश बिंद को टक्कर लग गया। विवाद हुआ। राजेश ने गांव से कुछ लोगों को बुला लिया। मारपीट हुई। फिर मुंशी अपने घर चला गया। घटना की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए थी। लेकिन, मौत होने के बाद सूचना दी गई।

सदर अस्पताल पहुंची मृतक की पत्नी किरण देवी रोते-रोते बेहोश हो जा रही थी। घर की महिलाएं उसे चुप करा रही थीं। मुंशी की कमाई से ही परिवार का खर्च चलता था। उसके दो बेटा और दो बेटी हैं। अभी किसी की शादी नहीं हुई है। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन अपने घर लौट आए। परिजन दाह-संस्कार की तैयारी कर रहे थे।

सदर अस्पताल एवं उसके दरवाजे पर काफी ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। सदर अस्पताल में पहुंचे नगर परिषद के मुख्य पार्षद बबलु तिवारी ने कहा कि मुंशी का परिवार काफी गरीब है। जो भी सरकार का प्रावधान है, उसके अनुसार उसके आश्रित को सहायता राशि दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है।

साथी का आरोप- लूटपाट के चलते हुई घटना

घटना के दौरान मृतक के साथ रहे भलुहां निवासी अमावस पासवान ने बताया कि दोनों बाइक से मंगलवार को बाजार करने के लिए तेलारी गए थे। वहां से खरीदारी कर दोनों करीब साढ़े 6 बजे बाइक से लौट रहे थे। वह जैसे ही कुड़ारी गांव से दक्षिण पहुंचे, पांच-छह की संख्या में रहे बदमाशों ने उनकी बाइक के चक्का में डंडा लगा दिया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और वह लोग भी गिर गए। बदमाशों ने उनकी जेब से मोबाइल और पैसे छिन लिए।

अमावस ने बताया कि मुंशी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू और डंडा से उसपर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने शोर मचाया तो ग्रामीण को आते देख बदमाश भाग निकले। इधर, थानाध्यक्ष पंकज पासवान ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पूछने पर उन्होंने कहा कि आपसी रंजिश में हत्या करने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। जांच की जा रही है। परिजनों ने अभी तक थाने में आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Kaimur Bihar News Today Road Accident अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।