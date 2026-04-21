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चाची से प्यार का खूनी अंजाम, युवक की पीट-पीटकर हत्या; पत्नी बोली- चचेरे भाई ने मारा

Apr 21, 2026 03:26 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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भालचंद का उसकी चाची रोमा देवी के साथ अवैध संबंध था। इस वजह से परिवार में कलह होता रहता था। भालचंद अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। पत्नी और परिवार के अन्य लोग उसे मना करते थे पर बात नहीं मानता था।

चाची से प्यार का खूनी अंजाम, युवक की पीट-पीटकर हत्या; पत्नी बोली- चचेरे भाई ने मारा

Bihar Crime News: बिहार के पूर्णिया से रिश्तों में घालमेल के खूनी अंजाम की सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक शादीशुदा युवक को अपनी चाची से प्यार हो गया। अवैध रिश्ते ने ऐसा तूल पकड़ा की युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। कत्ल का इल्जाम उसके चचेरे भाई पर लगा जिसकी गवाही मृत की पत्नी दे रही है। मृतक की पहचान धुरपैली हाट वार्ड-4 निवासी भालचंद विश्वास के रूप में की गई है। उसने जमीन बेचकर चाची को पैसा भी दिया था।

मृतक की पत्नी गुंजा देवी के बयान पर अमौर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पत्नी ने बताया कि भालचंद का उसकी चाची रोमा देवी के साथ अवैध संबंध था। इस वजह से परिवार में कलह होता रहता था। भालचंद अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। पत्नी और परिवार के अन्य लोग उसे मना करते थे पर बात नहीं मानता था। चाची और भतीजा दोनों निडर होकर मिलते रहते थे। पिछले दिनों मारपीट के बाद पत्नी गुंजा देवी मायके चली गई थी।

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गुंजा देवी ने बताया कि जब वह मायके में थी तो भालचंद ने अपनी एक जमीन बेच दी। उसने जमीन बेचकर पचास हजार रुपए अपनी चाची को दे दिया। जब उसे पता चला तो मायके से लौट आई और घर बनाने के लिए पैसों की मांग की। भालचंद ने कहा कि चाची से मांग कर देता हूं। लेकिन, चाची ने पैसे नहीं लौटाए। इस पर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। उसके बाद पत्नी ने दबाव बनाया तो उसने फिर से चाची से पैसों की मांग की। वह चाची के घर में गया तो काफी देर तक नहीं लौटा।

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पति को खोजने जब गुंजा देवी चाची के घर गई तो बहाना बनाया कि भालचंद नहीं आया है। शक होने पर पत्नी गुंजा देवी चाची के घर के अंदर घुसी तो उसके होश उड़ गए। देखा कि भालचंद का शव कंबल में लिपटा हुआ था।पति का शव देखकर गुंजा जोर जोर से चिल्लाने लगी।

गुंजा देवी ने हल्ला करना शुरू किया तो चाची के बेटे अमित कुमार ने गुंजा देवी पर हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने भालचंद को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कांड के आरोपी चाची रोमा देवी को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद से घर के बाकी सदस्य फरार हो गए हैं।

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पत्नी और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार भालचंद जब पैसे मांगने के लिए अपने चाची के पास गया था तो उसने पैसे लौटाने से मना कर दिया। भालचंद ने जब पैसा देने के लिए दबाव बनाया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसकी चाची और चचेरे भाई ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। पीटने के बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर दी।

मां और बेटे ने भालचंद की डेड बॉडी को कंबल में लपेट दिया और सबूत मिटाने के मकसद से ठिकाने लगाने की योजना बना रहे थे। लेकिन, गुंजा देवी की जागरुकता से उनकी पोल खुल गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार आमित कुमार और उसके अन्य भाइयों को पुलिस खोज रही है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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