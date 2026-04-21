चाची से प्यार का खूनी अंजाम, युवक की पीट-पीटकर हत्या; पत्नी बोली- चचेरे भाई ने मारा

भालचंद का उसकी चाची रोमा देवी के साथ अवैध संबंध था। इस वजह से परिवार में कलह होता रहता था। भालचंद अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। पत्नी और परिवार के अन्य लोग उसे मना करते थे पर बात नहीं मानता था।

Bihar Crime News: बिहार के पूर्णिया से रिश्तों में घालमेल के खूनी अंजाम की सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक शादीशुदा युवक को अपनी चाची से प्यार हो गया। अवैध रिश्ते ने ऐसा तूल पकड़ा की युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। कत्ल का इल्जाम उसके चचेरे भाई पर लगा जिसकी गवाही मृत की पत्नी दे रही है। मृतक की पहचान धुरपैली हाट वार्ड-4 निवासी भालचंद विश्वास के रूप में की गई है। उसने जमीन बेचकर चाची को पैसा भी दिया था।

मृतक की पत्नी गुंजा देवी के बयान पर अमौर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पत्नी ने बताया कि भालचंद का उसकी चाची रोमा देवी के साथ अवैध संबंध था। इस वजह से परिवार में कलह होता रहता था। भालचंद अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। पत्नी और परिवार के अन्य लोग उसे मना करते थे पर बात नहीं मानता था। चाची और भतीजा दोनों निडर होकर मिलते रहते थे। पिछले दिनों मारपीट के बाद पत्नी गुंजा देवी मायके चली गई थी।

गुंजा देवी ने बताया कि जब वह मायके में थी तो भालचंद ने अपनी एक जमीन बेच दी। उसने जमीन बेचकर पचास हजार रुपए अपनी चाची को दे दिया। जब उसे पता चला तो मायके से लौट आई और घर बनाने के लिए पैसों की मांग की। भालचंद ने कहा कि चाची से मांग कर देता हूं। लेकिन, चाची ने पैसे नहीं लौटाए। इस पर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। उसके बाद पत्नी ने दबाव बनाया तो उसने फिर से चाची से पैसों की मांग की। वह चाची के घर में गया तो काफी देर तक नहीं लौटा।

पति को खोजने जब गुंजा देवी चाची के घर गई तो बहाना बनाया कि भालचंद नहीं आया है। शक होने पर पत्नी गुंजा देवी चाची के घर के अंदर घुसी तो उसके होश उड़ गए। देखा कि भालचंद का शव कंबल में लिपटा हुआ था।पति का शव देखकर गुंजा जोर जोर से चिल्लाने लगी।

गुंजा देवी ने हल्ला करना शुरू किया तो चाची के बेटे अमित कुमार ने गुंजा देवी पर हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने भालचंद को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कांड के आरोपी चाची रोमा देवी को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद से घर के बाकी सदस्य फरार हो गए हैं।

पत्नी और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार भालचंद जब पैसे मांगने के लिए अपने चाची के पास गया था तो उसने पैसे लौटाने से मना कर दिया। भालचंद ने जब पैसा देने के लिए दबाव बनाया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसकी चाची और चचेरे भाई ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। पीटने के बाद उसकी गला दबा कर हत्या कर दी।