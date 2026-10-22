केरल से लौटे युवक का बालू में दफन मिली लाश, पांच दोस्तों पर हत्या का आरोप; सिर में गहरा जख्म

पंकज सोमवार की शाम को दुर्गा पूजा मेला देखने की बात बताकर घर से निकला था। मंगलवार को घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू किया।बुधवार को उसका शव बालू में दफनाया हुआ मिला।

सिकटी, एक संवाददाता। बिहार के अररिया में बुधवार की शाम सिकटी थाना क्षेत्र के ठेंगापुर पंचायत स्थित पड़रिया वार्ड छह के बकरा नदी किनारे बालू में गड़ा 18 वर्षीय युवक का शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। उसके सिर में गहरे जख्म के निशान मिले हैं। शव की पहचान बगल के खोरागाछ पंचायत के वार्ड दो निवासी रामटहल राम के बेटे पंकज कुमार राम के रूप में हुई। पंकज कुमार राम सोमवार की शाम अपने दोस्तों के साथ दशहरा मेला व देवी जागरण देखने घर से बरदाहा के लिए निकला था।

बुधवार की शाम बकरा नदी किनारे मवेशी चरा रहे चरवाहा व ग्रामीणों को दुर्गन्ध का एहसास हुआ तो उन्हें आशंका हुई। फिर इसकी जानकारी ग्रामीणों व सिकटी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बालू को हटाया तो वहां एक गड़ा युवक का शव मिला। शव की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि सोमवार की शाम पंकज कुमार राम घर से अपने दोस्तों के साथ दशहरा मेला देखने बरदाहा के लिए निकला था। रात में जब पंकज की बहन ने जब उसे खाना खाने के लिए फोन किया तो उसने कहा कि वह देवी जागरण देखने जा रहा है। वह दूसरे दिन भी घर नहीं लौटा। इसके बाद परेशान परिजनों ने पंकज की खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कोई अतापता नही चल सका। थक हारकर परिजनों ने मंगलवार को ही इसकी सूचना सिकटी पुलिस को दी।

परिजनों ने बताया कि बुधवार की शाम कुछ ग्रामीणों पड़रिया घाट के समीप कास के झाड़ी मे मवेशी चराने निकले थे। मवेशी चराने के क्रम में इन लोगों को बदबू का एहसास हुआ। उस जगह पहुंचने पर देखा कि वहां ताजा बालू खोदा गया है। बाहर कपड़ा दिख रहा था। घटना की सूचना आग की तरह फैल गयी। सिकटी थाना पुलिस को सूचना दी गयी। सूचना पर सिकटी थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार मिश्र व बरदाहा थानाध्यक्ष इम्तियाज खान सदलबल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। इसके बाद शव को बाहर निकाला। शव की पहचान पंकज के रूप में हुई जो मंगलवार से गायब है। सिर में जख्म के निशान मिले। सिकटी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया गया।

मृतक पंकज की बहन का कहना है कि मेरे भाई सोमवार की शाम अपने दोस्तो के साथ दशहरा मेला देखने घर से निकला था। देर रात जब खाने के लिए घर नही लौटा तो उसको फोन किया गया तो पंकज ने बताया कि वह देवी जागरण देखने जा रहे है, खाना खाने नही आ सकेगे। इस दौरान उसका कॉल कट गया। बहन का आरोप है कि दोस्तो में आपसी विवाद में पंकज को जान मारने की धमकी भी दी गयी थी। परिजनों ने पंकज की हत्या में पांच दोस्तों की संलिप्तता का आरोप लगाया है।