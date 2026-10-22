केरल से लौटे युवक का बालू में दफन मिली लाश, पांच दोस्तों पर हत्या का आरोप; सिर में गहरा जख्म
पंकज सोमवार की शाम को दुर्गा पूजा मेला देखने की बात बताकर घर से निकला था। मंगलवार को घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू किया।बुधवार को उसका शव बालू में दफनाया हुआ मिला।
सिकटी, एक संवाददाता। बिहार के अररिया में बुधवार की शाम सिकटी थाना क्षेत्र के ठेंगापुर पंचायत स्थित पड़रिया वार्ड छह के बकरा नदी किनारे बालू में गड़ा 18 वर्षीय युवक का शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। उसके सिर में गहरे जख्म के निशान मिले हैं। शव की पहचान बगल के खोरागाछ पंचायत के वार्ड दो निवासी रामटहल राम के बेटे पंकज कुमार राम के रूप में हुई। पंकज कुमार राम सोमवार की शाम अपने दोस्तों के साथ दशहरा मेला व देवी जागरण देखने घर से बरदाहा के लिए निकला था।
बुधवार की शाम बकरा नदी किनारे मवेशी चरा रहे चरवाहा व ग्रामीणों को दुर्गन्ध का एहसास हुआ तो उन्हें आशंका हुई। फिर इसकी जानकारी ग्रामीणों व सिकटी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बालू को हटाया तो वहां एक गड़ा युवक का शव मिला। शव की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि सोमवार की शाम पंकज कुमार राम घर से अपने दोस्तों के साथ दशहरा मेला देखने बरदाहा के लिए निकला था। रात में जब पंकज की बहन ने जब उसे खाना खाने के लिए फोन किया तो उसने कहा कि वह देवी जागरण देखने जा रहा है। वह दूसरे दिन भी घर नहीं लौटा। इसके बाद परेशान परिजनों ने पंकज की खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कोई अतापता नही चल सका। थक हारकर परिजनों ने मंगलवार को ही इसकी सूचना सिकटी पुलिस को दी।
परिजनों ने बताया कि बुधवार की शाम कुछ ग्रामीणों पड़रिया घाट के समीप कास के झाड़ी मे मवेशी चराने निकले थे। मवेशी चराने के क्रम में इन लोगों को बदबू का एहसास हुआ। उस जगह पहुंचने पर देखा कि वहां ताजा बालू खोदा गया है। बाहर कपड़ा दिख रहा था। घटना की सूचना आग की तरह फैल गयी। सिकटी थाना पुलिस को सूचना दी गयी। सूचना पर सिकटी थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार मिश्र व बरदाहा थानाध्यक्ष इम्तियाज खान सदलबल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। इसके बाद शव को बाहर निकाला। शव की पहचान पंकज के रूप में हुई जो मंगलवार से गायब है। सिर में जख्म के निशान मिले। सिकटी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया गया।
मृतक पंकज की बहन का कहना है कि मेरे भाई सोमवार की शाम अपने दोस्तो के साथ दशहरा मेला देखने घर से निकला था। देर रात जब खाने के लिए घर नही लौटा तो उसको फोन किया गया तो पंकज ने बताया कि वह देवी जागरण देखने जा रहे है, खाना खाने नही आ सकेगे। इस दौरान उसका कॉल कट गया। बहन का आरोप है कि दोस्तो में आपसी विवाद में पंकज को जान मारने की धमकी भी दी गयी थी। परिजनों ने पंकज की हत्या में पांच दोस्तों की संलिप्तता का आरोप लगाया है।
पंकज मजदूर किस्म का युवक था जो परिवार का भरण पोषण के लिए केरल में काम करता था। कुछ दिन पहले दुर्गापूजा में वह घर आया था। उसकी हत्या से पूरा परिवार सदमे में है। बेटे की मौत से मां शांति देवी व पिता का रो-रो कर बुरा हाल था। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। सिकटी थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार मिश्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। परिजनों से मिले आवेदन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें