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नाली-गली पर बिहार में बहा खून, तड़ातड़ फायरिंग से मचा कोहराम; युवक के सीने में गोली लगी, मौत

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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तीन दिन पहले नाली और रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच मारपीट हुई थी। गोलीबारी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

नाली-गली पर बिहार में बह गया खून
नाली-गली पर बिहार में बहा खून

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा में नाली-गली के विवाद ने गुरुवार को खूनी रूप ले लिया। विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ऐसी गोलीबारी हुई कि अफरातफरी मच गई। इस दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई गई। मृतक की पहचान गांव निवासी विजय पासवान के 30 वर्षीय पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई है। युवक के सीने में गोली लगी थी। घटना चिकसौरा थाना क्षेत्र के गोंदुविगहा गांव की है।

परिजनों के अनुसार, तीन दिन पहले नाली और रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच मारपीट हुई थी। सामाजिक लोगों और पुलिस की पहल पर उस समय मामला शांत करा दिया गया था। गुरुवार सुबह इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फिर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला लाठी-डंडे से मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई।

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जब दोनों पक्षों के बीच गोलियां चलने लगीं तो गांव में अफरातफरी मच गई। वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी बीच अजय कुमार को सीने में गोली लग गई। वह खून से लथपथ होकर छटपटाते हुए मौके पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। दूसरे पक्ष के कई लोग घर छोड़कर फरार हो गए।

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इस वारदात को लेकर प्रभारी डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं, चिकसौरा थानाध्यक्ष गौरव सिंधु ने बताया कि नाली-गली के विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है। इसमें एक युवक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले कर दिया।

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डीएसपी ने कहा कि छानबीन के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। इस मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। लोग काफी डरे हुए हैं कि कहीं फिर के फायरिंग की ऐसी वारदात ना हो।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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