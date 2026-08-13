नाली-गली पर बिहार में बहा खून, तड़ातड़ फायरिंग से मचा कोहराम; युवक के सीने में गोली लगी, मौत

तीन दिन पहले नाली और रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच मारपीट हुई थी। गोलीबारी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा में नाली-गली के विवाद ने गुरुवार को खूनी रूप ले लिया। विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ऐसी गोलीबारी हुई कि अफरातफरी मच गई। इस दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई गई। मृतक की पहचान गांव निवासी विजय पासवान के 30 वर्षीय पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई है। युवक के सीने में गोली लगी थी। घटना चिकसौरा थाना क्षेत्र के गोंदुविगहा गांव की है।

परिजनों के अनुसार, तीन दिन पहले नाली और रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच मारपीट हुई थी। सामाजिक लोगों और पुलिस की पहल पर उस समय मामला शांत करा दिया गया था। गुरुवार सुबह इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फिर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला लाठी-डंडे से मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई।

जब दोनों पक्षों के बीच गोलियां चलने लगीं तो गांव में अफरातफरी मच गई। वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी बीच अजय कुमार को सीने में गोली लग गई। वह खून से लथपथ होकर छटपटाते हुए मौके पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। दूसरे पक्ष के कई लोग घर छोड़कर फरार हो गए।

इस वारदात को लेकर प्रभारी डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं, चिकसौरा थानाध्यक्ष गौरव सिंधु ने बताया कि नाली-गली के विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है। इसमें एक युवक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले कर दिया।