आरा में हत्यारों का खूनी खेल; रिटायर कस्टम अधिकारी के बाद दुर्गा पूजा मेला गए युवक को भूना

आरा में मेला देखने गये युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। एक दिन पहले रिटायर कस्टम अधिकारी की हत्या की गयी थी।

बिहार के आरा जिले में बेखौफ अपराधी कहर एक के बाद एक खूनी खेल खेल रहे हैं। पवना थाना क्षेत्र के पवना गांव में शुक्रवार की रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसे काफी करीब से गोली मारी गयी। इलाज के लिए आरा के एक निजी अस्पताल लाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एक दिन पहले रिटायर कस्टम अधिकारी रामकुमार सिंह को भी भून दिया गया था।

शुक्रवार की रात जिस जिस युवक की गोली मारकर हत्या की गयी वह अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव निवासी कुंदन सिंह का 18 वर्षीय पुत्र शांतनु कुमार था। बाइक सवार तीन बदमाशों पर उसे गोली मारने का आरोप है। हालांकि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इधर, देर शाम हत्या हुई घटना के बाद गांव में सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन की। बताया जा रहा है कि शांतनु कुमार शुक्रवार की रात दशहरा का मेला घूमने अपनी मौसी के गांव पवना आया था।

बताया जाता है कि शुक्रवार की रात वह मौसेरे भाई के साथ मूर्ति देखकर घर लौट रहा था, तभी पवना चौंक के पास बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दिया। युवक को गोली लग गई जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहां चिकित्सक की ओर से उसे मृत घोषित कर दिया गया।

उधर गुरुवार को नवादा थाना क्षेत्र के कनकपुरी मोहल्ला निवासी क्षत्रिय कल्याण संघ के अध्यक्ष सह रिटायर्ड कस्टम अफसर रामकुमार सिंह को मॉर्निंग वॉक के समय गोलियों से भून दिया गया। पत्नी के आरोप पर थानेदार राम कल्याण यादव को निलंबित कर दिया गया। पत्नी सुशीला देवी ने 14 कट्ठा जमीन के विवाद में हत्या करवाने का आरोप थानेदार पर लगाया था। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने शूटरों की तलाश तेज कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए शूटरों की तलाश की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि शूटरों की पहचान कर ली गयी है और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।