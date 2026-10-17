आरा में हत्यारों का खूनी खेल; रिटायर कस्टम अधिकारी के बाद दुर्गा पूजा मेला गए युवक को भूना
आरा में मेला देखने गये युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। एक दिन पहले रिटायर कस्टम अधिकारी की हत्या की गयी थी।
बिहार के आरा जिले में बेखौफ अपराधी कहर एक के बाद एक खूनी खेल खेल रहे हैं। पवना थाना क्षेत्र के पवना गांव में शुक्रवार की रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसे काफी करीब से गोली मारी गयी। इलाज के लिए आरा के एक निजी अस्पताल लाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एक दिन पहले रिटायर कस्टम अधिकारी रामकुमार सिंह को भी भून दिया गया था।
शुक्रवार की रात जिस जिस युवक की गोली मारकर हत्या की गयी वह अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव निवासी कुंदन सिंह का 18 वर्षीय पुत्र शांतनु कुमार था। बाइक सवार तीन बदमाशों पर उसे गोली मारने का आरोप है। हालांकि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इधर, देर शाम हत्या हुई घटना के बाद गांव में सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन की। बताया जा रहा है कि शांतनु कुमार शुक्रवार की रात दशहरा का मेला घूमने अपनी मौसी के गांव पवना आया था।
बताया जाता है कि शुक्रवार की रात वह मौसेरे भाई के साथ मूर्ति देखकर घर लौट रहा था, तभी पवना चौंक के पास बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दिया। युवक को गोली लग गई जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहां चिकित्सक की ओर से उसे मृत घोषित कर दिया गया।
उधर गुरुवार को नवादा थाना क्षेत्र के कनकपुरी मोहल्ला निवासी क्षत्रिय कल्याण संघ के अध्यक्ष सह रिटायर्ड कस्टम अफसर रामकुमार सिंह को मॉर्निंग वॉक के समय गोलियों से भून दिया गया। पत्नी के आरोप पर थानेदार राम कल्याण यादव को निलंबित कर दिया गया। पत्नी सुशीला देवी ने 14 कट्ठा जमीन के विवाद में हत्या करवाने का आरोप थानेदार पर लगाया था। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने शूटरों की तलाश तेज कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए शूटरों की तलाश की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि शूटरों की पहचान कर ली गयी है और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
पुलिस हत्या के समय की घटना के आसपास संचालित मोबाइल का डाटा तैयार कर रही है। इधर, दूसरे दिन भी पुलिस ने एक अन्य आरोपित को उठाया है। वह बड़की सिंगही का रहने वाला है। इसका नाम सेवानिवृत्त अधिकारी की पत्नी सुशीला देवी की ओर से नवादा थाने में दिये गये आवेदन में भी है। उससे पूछताछ की जा रही है। एक महिला को भी हिरासत में लिए जाने की चर्चा है। एक अन्य अभियुक्त के परिजन को भी हिरासत में लिया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें