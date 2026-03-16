अबूधाबी में बिहार का युवक गिरफ्तार, जंग का वीडियो बना भेज रहा था इंडिया
दिघवारा नगर पंचायत चकनूर के वार्ड नंबर पांच निवासी पूर्व वार्ड पार्षद सिकंदर राम के 22 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार दो वर्ष पूर्व एसी की मरम्मत का हुनर सीख कमाने के लिए आबूधाबी गया था। युद्ध छिड़ने के बाद वह बमबारी आदि का वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा था।
बिहार के सारण के दिघवारा प्रखण्ड स्थित चकनूर के रहने वाले एक युवक को जंग का वीडियो बनाकर सोशल साइट पर पोस्ट करने के मामले में आबूधाबी में गिरफ्तार किया गया है। 11 मार्च को हुई उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके दोस्तों ने परिजनों को दी। इसके बाद से परिजन सहमे और चिंतित हैं।
दिघवारा नगर पंचायत चकनूर के वार्ड नंबर पांच निवासी पूर्व वार्ड पार्षद सिकंदर राम के 22 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार दो वर्ष पूर्व एसी की मरम्मत का हुनर सीख कमाने के लिए आबूधाबी गया था। युद्ध छिड़ने के बाद वह बमबारी आदि का वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा था। इस कारण वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि रितेश के परिजनों को किसी पुलिस द्वारा इसकी सूचना नहीं मिली है। परिजन उसकी गिरफ्तारी की मूल वजह भी नहीं जान रहे हैं।
दोस्तों से जानकारी मिली
उसके दोस्तों ने जो सूचना दी है,उसी के आधार पर परिजन रितेश की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं और उसकी रिहाई के लिए जनप्रतिनिधियों से उम्मीद लगा रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद से परिजन परेशान हैं। उनकी रातों की नींद गायब है। गरीब परिवार सरकार से मदद की उम्मीद में है ताकि किसी तरह उसके बेटे को जेल से मुक्ति संभव हो सके।
यूएई में बारह भारतीयों की गिरफ्तारी के आदेश जारी
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भ्रामक वीडियो क्लिप पोस्ट करने के मामले में 12 भारतीयों समेत 35 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। जांच अधिकारियों ने बताया कि ईरान और इजरायल व अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच इन लोगों ने झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। जिसका मकसद जनता को जानबूझकर गुमराह करना और राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यवस्था एवं स्थिरता को कमजोर करना है। जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों पर आरोप है उनमें पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं।
तेहरान से भारतीय छात्रों का पहला समूह लौटा
ईरान में तनावपूर्ण हालात के बीच फंसे 70 से अधिक भारतीय छात्र लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद सुरक्षित भारत लौट आए। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके पहुंचते ही परिवारों और परिचितों के चेहरों पर सुकून साफ दिखाई दिया। अपने बच्चों को देखकर कई अभिभावकों की आंखों से आंसू निकल आए।
जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने बताया कि ईरान में जारी तनावपूर्ण स्थिति के बीच फंसे भारतीय छात्रों का पहला जत्था रविवार सुबह दिल्ली पहुंचा। इन छात्रों में अधिकांश जम्मू कश्मीर के हैं, जो ईरान के विभिन्न चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने बताया कि छात्रों की वापसी एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद संभव हो पाई।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें