अबूधाबी में बिहार का युवक गिरफ्तार, जंग का वीडियो बना भेज रहा था इंडिया

दिघवारा नगर पंचायत चकनूर के वार्ड नंबर पांच निवासी पूर्व वार्ड पार्षद सिकंदर राम के 22 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार दो वर्ष पूर्व एसी की मरम्मत का हुनर सीख कमाने के लिए आबूधाबी गया था। युद्ध छिड़ने के बाद वह बमबारी आदि का वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा था।

बिहार के सारण के दिघवारा प्रखण्ड स्थित चकनूर के रहने वाले एक युवक को जंग का वीडियो बनाकर सोशल साइट पर पोस्ट करने के मामले में आबूधाबी में गिरफ्तार किया गया है। 11 मार्च को हुई उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके दोस्तों ने परिजनों को दी। इसके बाद से परिजन सहमे और चिंतित हैं।

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दिघवारा नगर पंचायत चकनूर के वार्ड नंबर पांच निवासी पूर्व वार्ड पार्षद सिकंदर राम के 22 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार दो वर्ष पूर्व एसी की मरम्मत का हुनर सीख कमाने के लिए आबूधाबी गया था। युद्ध छिड़ने के बाद वह बमबारी आदि का वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा था। इस कारण वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि रितेश के परिजनों को किसी पुलिस द्वारा इसकी सूचना नहीं मिली है। परिजन उसकी गिरफ्तारी की मूल वजह भी नहीं जान रहे हैं।

दोस्तों से जानकारी मिली उसके दोस्तों ने जो सूचना दी है,उसी के आधार पर परिजन रितेश की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं और उसकी रिहाई के लिए जनप्रतिनिधियों से उम्मीद लगा रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद से परिजन परेशान हैं। उनकी रातों की नींद गायब है। गरीब परिवार सरकार से मदद की उम्मीद में है ताकि किसी तरह उसके बेटे को जेल से मुक्ति संभव हो सके।

यूएई में बारह भारतीयों की गिरफ्तारी के आदेश जारी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भ्रामक वीडियो क्लिप पोस्ट करने के मामले में 12 भारतीयों समेत 35 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। जांच अधिकारियों ने बताया कि ईरान और इजरायल व अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच इन लोगों ने झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। जिसका मकसद जनता को जानबूझकर गुमराह करना और राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यवस्था एवं स्थिरता को कमजोर करना है। जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों पर आरोप है उनमें पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं।

तेहरान से भारतीय छात्रों का पहला समूह लौटा ईरान में तनावपूर्ण हालात के बीच फंसे 70 से अधिक भारतीय छात्र लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद सुरक्षित भारत लौट आए। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके पहुंचते ही परिवारों और परिचितों के चेहरों पर सुकून साफ दिखाई दिया। अपने बच्चों को देखकर कई अभिभावकों की आंखों से आंसू निकल आए।