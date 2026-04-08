मंचूरियन और पनीर खाने के बाद युवक की मौत, भाई और दोस्त की तबीयत भी बिगड़ी; रेस्टोरेंट सील

भभुआ शहर के एक रेस्टोरेंट से मंचुरियन और पनीर खरीदकर खाने के बाद तीन लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से एक युवक की मौत हो गई। रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। रेस्टोरेंट और घर से खाने के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है।

बिहार के भभुआ शहर में एक रेस्टोरेंट का भोजन करने के बाद बुधवार को एक युवक की मौत हो गई। वहीं, उसका छोटा भाई और दोस्त बीमार हो गए। मृतक की पहचान सारंगपुर निवासी 20 वर्षीय विशाल कुमार तिवारी के रूप में हुई है। उसके छोटे भाई विनायक तिवारी और देवराज कुमार सिंह का भी सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। बताया जा रहा है कि तीनों ने मंगलवार रात को शहर के एक रेस्टोरेंट से मंचूरियन और पनीर खरीदकर खाया था। आधी रात में तीनों की तबीयत बिगड़ गई थी। प्रशासन ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है।

घटना की सूचना पर एसडीओ अमित कुमार, प्रभारी एसडीपीओ अनिकेत अमर, बीडीओ सतीश कुमार सिंह, भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। इस मामले में मृतक के पिता ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें सदर अस्पताल के चिकित्सक की लापरवाही और रेस्टोरेंट का भोजन खाने से मौत होने की बात लिखी है।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर समाहरणालय पथ स्थित रेस्टोरेंट को सील कर दिया। इसके पहले फॉरेंसिक टीम ने मृतक के घर और रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थ का सैंपल लिया और जांच के लिए लैब में भिजवा दिया। एसडीओ अमित कुमार ने खाद्य निरीक्षक को भी सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजने का निर्देश दिया।

इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने तीन सदस्यीय डॉ. शाहिल राज, डॉ. शितेश कुमार, डॉ. संतोष कुमार सिंह की मेडिकल टीम गठित कर शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने शव के आंतरिक अंगों (विसरा प्रिजर्व) के नमूने को सुरक्षित रख लिया, ताकि सैंपल को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या केमिकल एग्जामिनर के पास जांच के लिए भेजा जा सके।

मंचूरियन-पनीर पैक कराकर घर लाए, खाने के बाद होने लगी उल्टी मृतक के पिता के अनुसार, विशाल मंगलवार की रात 9:00 बजे घर से निकला था। वह, भभुआ के समाहरणालय पथ में स्थित रेस्टोरेंट से एक-एक प्लेट मंचूरियन और पनीर लेकर सारंगपुर गया। रेस्टोरेंट को 9:35 बजे रात में ऑनलाइन पैसा भुगतान किया गया। फिर उसने अपने भाई और दोस्त के साथ रात 10:30 बजे खाना खाया। खाना खाने के बाद देर रात करीब 12:30 बजे तीनों को उल्टी होने लगी। फिर मुंह धोकर तीनों सो गए। तड़के 3:30 बजे वे फिर उल्टी करने लगे। विशाल को मुंह-नाक से उल्टी हो रही थी। उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने विशाल को मृत घोषित कर दिया।

डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, बच सकती थी विशाल की जान! इस मामले में सदर अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। मृतक के पिता मारकेंडय तिवारी भभुआ में बस एजेंट हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तड़के लगभग 4.30 बजे विशाल, विनायक और देवराज को भभुआ सदर अस्तपताल लाया गया। यहां इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने औपचारिक जांच कर विशाल को मृत घोषित कर दिया। जब परिजन ने डॉक्टर से ईसीजी और अन्य माध्यम से जांच करने का अनुरोध किया, तो उन्हें गाली-गलौज कर भगा दिया गया।

सुबह में जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो पंचनामा करने में जुट गई। इसी बीच विशाल ने मूत्र त्याग (पेशाब) किया। यह देख परिजन हैरान रह गए। वे तुरंत सदर अस्पताल से निकल गए और विशाल को लेकर शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने जांच कर बताया कि विशाल की मौत महज 15 मिनट पहले ही हुई है। यानी कि सदर अस्पताल ले जाए जाने के बाद विशाल लगभग 3 घंटे तक जीवित अवस्था में था।

सदर अस्पताल का लापरवाही से इनकार हालांकि, भभुआ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह से मृतक के पिता द्वारा जीवित अवस्था में युवक को मृत घोषित करने के आरोप से पूरी तरह इनकार किया है। उन्होंने कहा कि एक योग्य डॉक्टर क्लीनिकल डायग्नोसिस के आधार पर मरीज की नब्ज, धड़कन और श्वसन प्रक्रिया की जांच करके उन्हें मृत घोषित कर सकते हैं। यह अस्पताल में या अस्पताल से बाहर मौत की पुष्टि करने का एक स्थापित चिकित्सा तरीका है। इसमें चिकित्सक की कोई लापरवाही नहीं है।

विशाल की चल रही थी उपनयन संस्कार की तैयारी पिता ने बताया कि विशाल का 20 अप्रैल जनेऊ संस्कार यानी उपनयन संस्कार था। नाते-रिश्तेदार, मित्र व जान-पहचान वालों के बीच कार्ड बांटा गया था। घर में तैयारी चल रही थी। पूछने पर बताया गया कि सनातन धर्म में 16 संस्कारों में से एक प्रमुख जनेऊ संस्कार है। इसमें मुंडन, पवित्र स्नान, गायत्री मंत्र की दीक्षा, हवन, मेखला (धागा) धारण और पवित्र जनेऊ (तीन धागों वाला) धारण कराया जाता है, जो ब्रह्मचर्य और अनुशासन के पालन का प्रतीक है। उसकी मौत से परिजन सदमे में हैं।

स्थिति पर नजर बनाते हुए सदर अस्पताल में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी पहुंचे। हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। भभुआ के प्रभारी एसडीपीओ अनिकेत कुमार ने कहा कि युवक के मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। घर और रेस्टोरेंट से खाने का सैंपल लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।