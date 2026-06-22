थाना क्षेत्र के विवाद में शव की दुर्दशा; ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत, 2 घंटे ट्रैक किनारे पड़ा रहा बॉडी

45 वर्षीय विक्की सिंह सिलीगुड़ी से अपने घर लौट रहे थे। वह सिलीगुड़ी-अररिया-कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। बालुबाड़ी के समीप किसी कारणवश वह ट्रेन से नीचे गिर गए।

बिहार के किशनगंज में ठाकुरगंज-गलगलिया रेलखंड पर सोमवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में चलती ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासनिक समन्वय की कमी भी सामने आई, जब घटनास्थल की थाना सीमा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही और मृतक का शव करीब दो घंटे तक ट्रैक किनारे पड़ा रहा।

जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिले के खोसकी पारा निवासी 45 वर्षीय विक्की सिंह सिलीगुड़ी से अपने घर लौट रहे थे। वह सिलीगुड़ी-अररिया-कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान बालुबाड़ी के समीप किसी कारणवश वह ट्रेन से नीचे गिर गए। गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

जीआरपी और गलगलिया थाना में सीमा विवाद घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी, आरपीएफ के अलावा क़ुर्लिकोट और गलगलिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन घटनास्थल किस थाना क्षेत्र में आता है, इसे लेकर कुछ समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इसी कारण शव को कब्जे में लेने की प्रक्रिया में विलंब हुआ और मृतक का शव करीब दो घंटे तक रेल ट्रैक के किनारे पड़ा रहा।

मौके पर जुटी भीड़ इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों ने कहा कि दुर्घटना के बाद प्राथमिकता राहत और कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन थाना क्षेत्र को लेकर बनी असमंजस की स्थिति से अनावश्यक देरी हुई।

क्या बोले एसडीपीओ? मामले की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ-2 मनोज कुमार सिंह ने हस्तक्षेप किया। उनके निर्देश के बाद गलगलिया थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई तथा परिजनों को घटना की सूचना दी गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यात्री के ट्रेन से गिरने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। क्षेत्र में भी हादसे को लेकर शोक का माहौल बना हुआ है।