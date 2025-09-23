youth congress workers protest in patna over land giver to adani for pirpainti power house पटना में सीएम आवास घेरने निकले युवा कांग्रेस वर्करों पर लाठीचार्ज, सड़कों पर लेट गए; अदाणी को जमीन देने का विरोध, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsyouth congress workers protest in patna over land giver to adani for pirpainti power house

पटना में सीएम आवास घेरने निकले युवा कांग्रेस वर्करों पर लाठीचार्ज, सड़कों पर लेट गए; अदाणी को जमीन देने का विरोध

युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भागलपुर के पीरपैंती में अदाणी को बिजली घर के लिए जमीन देने का विरोध कर रहे हैं। उदयभानु चिब, गरीब दास और प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों की जमीन मुफ्त में बांट दी है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाTue, 23 Sep 2025 01:49 PM
share Share
Follow Us on
पटना में सीएम आवास घेरने निकले युवा कांग्रेस वर्करों पर लाठीचार्ज, सड़कों पर लेट गए; अदाणी को जमीन देने का विरोध

पटना में युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया है। अब से बस कुछ ही समय पहले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए सदाकत आश्रम से निकले हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने राजापुर पुल पर रोका। उग्र कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। उसके बाद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब और प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास कर रहे हैं।

बैरिकेडिंग तोड़ निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन रोका। इन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भाजी हैं। इस बीच कई कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। सड़क पर लेटे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घसीटकर राइट कंट्रोल वाहन में बैठाया।

ये भी पढ़ें:डीजल घोटाला! पीके के आरोपों के बाद संजय जायसवाल ने मेयर पर फोड़ा ठीकरा

बता दें कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भागलपुर के पीरपैंती में अदाणी को बिजली घर के लिए जमीन देने का विरोध कर रहे हैं। उदयभानु चिब, गरीब दास और प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों की जमीन मुफ्त में बांट दी है। एक रुपये वार्षिक की लीज पर 1050 एकड़ और हजारों आम के पेड़ दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया है।