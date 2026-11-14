सप्तक्रांति एक्प्रेस की इंजन पर चढ़ा युवक, बिहार के इस स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा; VIDEO देखें
ट्रेन की इंजन पर सवार युवक की जान बचाने के लिए पहले लाइन काटा गया और आरपीएफ, जीआरपी की मदद से उसे नीचे उतारा गया। इस दौरान ट्रेन रुकी रही।
चकिया, एक संवाददाता। बिहार के मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जा रही सप्तक्रांति ट्रेन के इंजन पर एक युवक चढ़ गया। रेलखंड के चकिया स्टेशन पहुंचने पर अर्ध विक्षिप्त युवक ने हंगामा मचाया जिससे करीब आधे घंटे तक ट्रेन रुकी रही। काफी मशक्कत के बाद आरपीएफ, जीआरपी और स्टेशन कर्मियों ने उसे नीचे उतारा। युवक अर्ध विक्षिप्त है और मुंगेर का रहने वाला है। इस दौरान उसकी जान बचाने के लिए लाइन काटना पड़ा। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मौके पर भीड़ जुट गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
घटना को लेकर स्टेशन अधीक्षक शंभू ठाकुर ने बताया कि जैसे ही सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन गुमटी संख्या 137 से गुजरी कि गेटमैन इंद्र कुमार मंडल एवं आरपीएफ जवान चंद्रगुप्त यादव ने सूचित किया कि ट्रेन के इंजन पर चढ़कर एक युवक जा रहा है। सूचना पाकर स्टेशन अधीक्षक ने तुरंत समस्तीपुर कंट्रोल को इसकी जानकारी दी। तब तक ट्रेन स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। ट्रेन के रुकते ही उक्त युवक इंजन के ऊपर चढ़ने लगा,जहां से होकर उच्च क्षमता की विद्युत तार गुजरी हुई है। कंट्रोल से आदेश पाकर स्टेशन से तुरंत ट्रेन के ऊपर से गुजरे लाइन को काट दिया गया, वर्ना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उसे उतारने में रेलकर्मी परेशान हो गए।
लाइन कटने के बाद भी वह युवक इंजन के ऊपर हंगामा करता रहा। वह अर्द्ध नग्न स्थिति में था और नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर आने पर कूद जाने की धमकी दे रहा था। मामले की सूचना मिलने पर पर जीआरपी एवं आरपीएफ के अधिकारियों व जवानों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा,उसके बाद ट्रेन गंतव्य की तरफ बढ़ी।
इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। नंगे स्थिति में ट्रेन के इंजन से उतरने के बाद लोगों ने उसे कपड़ा पहनाया। उसके बाद आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार झा ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना नाम पता बताया। युवक की पहचान मुंगेर जिला के असरगंज थाना के असरगंज निवासी गुलशन कुमार विंद पिता रामप्रवेश विंद के रूप में हुई है। रेलवे पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें