मुर्गा चोरी के आरोपी को तालिबानी सजा; पॉल्ट्री फॉर्म के मालिक ने पीट-पीटकर मार डाला, गिरफ्तार

आरोपी को मुर्गा चोरी करते पकड़ा गया। पॉल्ट्री मालिक ने उसे पेड़ से बांध कर इतना पीटा कि मौत हो गई।

बिहार के मुजफ्फरपुर में मुर्गा चोरी के आरोप में एक युवक की हत्या कर दी गयी। मृतक की पहचान संजय सहनी, 40 वर्ष के रूप में की गयी है। रामपुरहरि थाने के कोइली गांव में गुरुवार की देर रात पाल्ट्री फार्म के संचालक ने मुर्गा चोरी के आरोप में इसी गांव के एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला। संचालक रमेश सहनी ने संजय सहनी को मुर्गा चुराते रंगेहाथ पकड़ा था। पुलिस ने कोइली निवासी रमेश सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बताया गया कि संजय सहनी को गुरुवार की रात रमेश सहनी के पॉल्ट्री फॉर्म में मुर्गा चोरी करते पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद उसे पेड़ में बांधकर जमकर पीटा गया। शुक्रवार की सुबह पंचायत कराने की बात चल रही थी। उससे पहले पिटाई से घायल संजय ने दम तोड़ दिया। मीनापुर थानेदार शिवेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि हत्यारोपित रमेश सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों से आवेदन मिलने पर एफआईआर दर्ज होगी।

घटना से मृतक संजय के परिवार में कोहराम मचा है। उसकी मां संध्या देवी, पिता महेश सहनी और पत्नी पार्वती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। संजय के दो बच्चे-लड़की माला (12) व लड़का मंगल (6) हैं। परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या से सभी सदमें में हैं।