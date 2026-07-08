पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने पर युवक का अपहरण, परिजनों का बवाल, सड़क जाम

पटना के करबिगहिया में युवक बंटी कुमार के अपहरण के विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर टायर जलाए तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन से यातायात प्रभावित रहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि सेक्स रैकेट का विरोध करने के कारण बंटी का अपहरण हुआ है।

राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित करबिगहिया में युवक बंटी कुमार के अपहरण के बाद इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर टायर जलाए तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब दो घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने बंटी की सकुशल बरामदगी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अपहृत युवक की पहचान न्यू करबिगहिया कब्रिस्तान गली निवासी बंटी कुमार के रूप में हुई है। इस दौरान जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि दो दिनों के भीतर बंटी की बरामदगी नहीं होती है तो वह भी स्थानीय लोगों के आंदोलन में शामिल होकर उनका समर्थन करेंगे।

सेक्स रैकेट के विरोध के चलते अपहरण हुआ- परिजन युवक के आरोप लगाया कि उनका भाई इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था। इसी कारण कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। हालांकि इस आरोप की अभी तक पुलिस की ओर से पुष्टि नहीं की गई है और मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात बंटी कुमार पटना जंक्शन के पास एक दुकान से दही खरीदने गए थे। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद कथित तौर पर उन्हें काले रंग की स्कॉर्पियो में जबरन बैठाकर ले जाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अपहरण की वारदात कैद होने की बात कही जा रही है।

मंगलवार रात थाने में किया प्रदर्शन मंगलवार को परिजनों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। युवक का पता नहीं चलने पर मंगलवार देर शाम परिजनों ने थाने में भी हंगामा किया। उनका आरोप था कि यदि पुलिस शुरुआत से ही तेजी से कार्रवाई करती तो अब तक बंटी का पता लगाया जा सकता था। बांकीपुर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस ने लोगों से सड़क खाली करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।