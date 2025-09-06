Your work is not done Hearing this from the officials old man fell unconscious and died in the bank आपका काम नहीं हुआ...अधिकारियों की ये बात सुनकर बेसुध होकर गिर पड़े बुजुर्ग, बैंक में मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsYour work is not done Hearing this from the officials old man fell unconscious and died in the bank

आपका काम नहीं हुआ...अधिकारियों की ये बात सुनकर बेसुध होकर गिर पड़े बुजुर्ग, बैंक में मौत

नालंदा जिले के खुदागंज में बैंक में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने बताया कि काम के सिलसिले में तीन बार पिता बैंक जा चुके थे। जब अधिकारियों ने बताया कि आपका काम नहीं हुआ है, तो ये सुनकर वो बेसुध होकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, नालंदाSat, 6 Sep 2025 05:51 PM
share Share
Follow Us on
आपका काम नहीं हुआ...अधिकारियों की ये बात सुनकर बेसुध होकर गिर पड़े बुजुर्ग, बैंक में मौत

नालंदा जिले के थाना क्षेत्र के खुदागंज बाजार स्थित इंडियन बैंक में अचानक एक बुजुर्ग की जान चली गई। मृतक 70 वर्षीय अर्जुन प्रसाद थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव निवासी थे। पिता के साथ बैंक आए पुत्र ने बताया कि मैं पिछले माह में तीन बार पिता जी को लेकर बैंक गया था लेकिन बैंक के अधिकारियों ने मेरे पिता का काम नहीं किया। आज बैंक पहुंचे थे बैंक के अधिकारियों ने बताया कि आपका काम नहीं हुआ है। ये सुनकर मेरे पिता जी आहत हो गए और बैंक परिसर में गिर गए और उनकी जान चली गई।

जैसे ही बैंक परिसर में अर्जुन प्रसाद गिरे बैंक परिसर में भगदड़ मच गई। पूरे बाजार के लोग उस बुजुर्ग को देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। उग्र होते भीड़ को शांत करवाने के लिए मौके पर खुदागंज थाना प्रभारी रवि कुमार दल के साथ मौके पर बैंक पहुंचे। जैसे हीं ग्रामीणों को पता चला कि वृद्ध की जान बैंक अधिकारियों के गलती से गई है ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर की जमकर क्लास लगाई।

ये भी पढ़ें:बेटे-बेटी की शादी तय कर कमाने गए थे पिता; गाजियाबद में हार्ट अटैक से मौत
ये भी पढ़ें:राहुल-तेजस्वी को देखने रैली में आए बुजुर्ग बेहोश; हार्ट अटैक से अस्पताल में मौत

घटना के बाद लगभग तीन घंटों तक बाधित रहा काम बैंक आए लोगों ने कहा कि अधिकारी मनमानी करते हैं बैंक के अधिकारी ग्राहकों से अच्छे से पेश नहीं आते हैं। काम करने का मन ना हो तो कई बार लिंक फेल का भी बहाना बनाते हैं।

घटना के बाद बैंक पहुंचे अमन, गौतम, रंजीत, सचिन, आनंद आदि ने बैंक मैनेजर को यहां से तबादले की भी बात कहीं। जैसे हीं बैंक परिसर में मृतक के परिजन पहुंचे बैंक अधिकारियों को कोसते हुए जोर जोर से रो रोकर अपने दर्द को बयां कर रहे थे। बैंक परिसर पहुंचे बहु, पोती और मुहल्ले के लोग काफी आक्रोशित थे।