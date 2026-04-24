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जमीन के लिए सगे भाई को उतारा मौत के घाट, शव के साथ जो किया उसे देख दहल गया भागलपुर

Apr 24, 2026 08:13 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर के नवगछिया में जमीन विवाद में छोटे भाई ने अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर बड़े भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को घर की पानी की टंकी में छिपा दिया, जिसका खुलासा गुरुवार को दुर्गंध आने पर हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

जमीन के लिए सगे भाई को उतारा मौत के घाट, शव के साथ जो किया उसे देख दहल गया भागलपुर

Bihar News: बिहार के नवगछिया जिला अंतर्गत रंगरा थाना क्षेत्र के सधुवा गाँव में एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने भाई-भाई के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। मात्र डेढ़ बीघा जमीन के विवाद में छोटे भाई ने अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर बड़े भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। सनसनीखेज बात यह है कि हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को घर की पानी की टंकी में डाल दिया गया।

साजिश के तहत दिया वारदात को अंजाम

मृतक की पहचान फुलेश्वर सिंह के रूप में हुई है, जो चंडीगढ़ में राजमिस्त्री का काम करता था। वह अपनी घायल माँ का हालचाल जानने गाँव आया था। वारदात बुधवार की रात को अंजाम दी गई। आरोपी छोटे भाई रुदल सिंह ने बेहद शातिराना तरीके से पहले घर की बिजली काट दी, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर वह कत्ल कर सके। इसके बाद उसने अपनी पत्नी अंजू देवी और साले शत्रुघ्न सिंह के साथ मिलकर फुलेश्वर का गला दबा दिया। जब फुलेश्वर की जान निकल गई, तो तीनों ने मिलकर शव को छत पर स्थित पानी की टंकी में फेंक दिया।

बदबू आने पर खुला राज

गुरुवार की शाम जब घर की टंकी से तेज दुर्गंध आने लगी, तब परिजनों को शक हुआ। जब टंकी खोलकर देखा गया तो अंदर फुलेश्वर का शव पड़ा था। यह मंजर देख गाँव में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही नवगछिया एसडीपीओ ओमप्रकाश और रंगरा थाना पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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परिजनों के मुताबिक, दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। माँ द्वारा संपत्ति के बंटवारे में रुदल सिंह को डेढ़ बीघा जमीन मिली थी, जिसे उसने पहले ही बेच दिया था। अब उसकी नजर बड़े भाई फुलेश्वर के हिस्से की जमीन पर थी। इसी जमीन को हड़पने के लिए उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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