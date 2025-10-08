हो गई बेटिकट बवाली युवती की पहचान; TTE का सिर काटने की धमकी दी लेकिन छूट गई भरकर चालान

ट्रेन में टिकट मांगने वाले टीटीई पर परेशान करने का आरोप लगाने वाली बवाली युवती की पहचान खुशबू मिश्रा के तौर पर हुई है। देवरिया में युवती के रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने टीटीई से बदसलूकी की और धमकी दी लेकिन चालान लेकर छोड़ दिया गया।

बिहार में ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट मांगने वाले टीटीई पर परेशान करने का आरोप लगाने वाली उस बवाली युवती की पहचान हो गई है, जिसका वीडियो चार-पांच दिनों से वायरल है। उसका नाम खुशबू मिश्रा है और संभवतः वह देवरिया की है, क्योंकि उसके फोन करने पर देवरिया में उसके पिता और दूसरे रिश्तेदार बवाल काटने स्टेशन आ गए थे। युवती बिहार में सरकारी टीचर बताई जा रही है। सिवान से देवरिया के रास्ते में यह विवाद हुआ। अब तक की सूचना से लगता है कि यूपी की यह युवती बिहार में सरकारी टीचर है और सिवान में तैनात है। वीडियो में टीटीई को कहते सुना जा सकता है कि यह सरकारी टीचर है और अक्सर बिना टिकट जाती है।

वायरल वीडियो में भी दिखता है कि टिकट मांगने के बाद युवती फोन पर किसी से बात कर रही है। ट्रेन के देवरिया पहुंचने पर पता चला कि युवती ने अपने बाप और दूसरे रिश्तेदारों को स्टेशन पर पहले से बुला रखा था। युवती के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में देवरिया स्टेशन पर जमकर बवाल काटा। ट्रेन खुलने पर टीटीई को उतारने की कोशिश हुई और युवती ने तो टीटीई को सिर काटने की धमकी तक दे डाली। लेकिन पुलिस ने खुशबू से 990 रुपये का चालान वसूलकर उसे जाने दिया। टीटीई एसोसिएशन ने ठोस कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाया है।

युवती ने टिकट मांगने पर TTE को धमकाया, फिर बाप को बुलाकर स्टेशन पर हंगामा मचाया भारतीय रेल टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन (IRTCSO) ने यह आरोप लगाया था कि रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18629) में सिवान से देवरिया जा रही महिला ने TTE से अभद्रता की थी। महिला ने अपने पिता और सगे-संबंधियों को बुलाकर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के सामने TTE से हाथापाई की और उसे चलती गाड़ी से खींचने की कोशिश की। एसोसिएशन के ट्वीट पर आरपीएफ हरकत में आई। देवरिया के आरपीएफ अधिकारियों ने ट्वीट करके बताया- “खुशबू मिश्रा गाड़ी सं. 18629 के AC कोच में बिना टिकट यात्रा कर रही थी। उसे देवरिया उतरना था। TTE द्वारा टिकट बनवाने को कहा गया। टिकट नहीं बनवाई। TTE द्वारा मेमो दिया गया, जिसे देवरिया उतरवा कर EFT नं. D-245730 रु.990/- का चार्ज कराया गया।”

IRTCSO की अंबाला डिवीजन यूनिट ने तो सीधे पूछा है- “जब टीटीई ने मेमो दिया तो क्या ऐसे यात्री की सिर्फ टिकट ही बनानी थी? क्या आरपीएफ को सख्त कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश करना चाहिए था? और जो बाहरी व्यक्ति आरपीएफ के सामने धमकी दे रहा है, उसको सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में बंद क्यों नहीं किया?”