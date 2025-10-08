Young woman without ticket in Bihar train identified challaned in Deoria question raised on no action on threats to TTE हो गई बेटिकट बवाली युवती की पहचान; TTE का सिर काटने की धमकी दी लेकिन छूट गई भरकर चालान, Bihar Hindi News - Hindustan
हो गई बेटिकट बवाली युवती की पहचान; TTE का सिर काटने की धमकी दी लेकिन छूट गई भरकर चालान

ट्रेन में टिकट मांगने वाले टीटीई पर परेशान करने का आरोप लगाने वाली बवाली युवती की पहचान खुशबू मिश्रा के तौर पर हुई है। देवरिया में युवती के रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने टीटीई से बदसलूकी की और धमकी दी लेकिन चालान लेकर छोड़ दिया गया।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 8 Oct 2025 04:19 PM
बिहार में ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट मांगने वाले टीटीई पर परेशान करने का आरोप लगाने वाली उस बवाली युवती की पहचान हो गई है, जिसका वीडियो चार-पांच दिनों से वायरल है। उसका नाम खुशबू मिश्रा है और संभवतः वह देवरिया की है, क्योंकि उसके फोन करने पर देवरिया में उसके पिता और दूसरे रिश्तेदार बवाल काटने स्टेशन आ गए थे। युवती बिहार में सरकारी टीचर बताई जा रही है। सिवान से देवरिया के रास्ते में यह विवाद हुआ। अब तक की सूचना से लगता है कि यूपी की यह युवती बिहार में सरकारी टीचर है और सिवान में तैनात है। वीडियो में टीटीई को कहते सुना जा सकता है कि यह सरकारी टीचर है और अक्सर बिना टिकट जाती है।

वायरल वीडियो में भी दिखता है कि टिकट मांगने के बाद युवती फोन पर किसी से बात कर रही है। ट्रेन के देवरिया पहुंचने पर पता चला कि युवती ने अपने बाप और दूसरे रिश्तेदारों को स्टेशन पर पहले से बुला रखा था। युवती के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में देवरिया स्टेशन पर जमकर बवाल काटा। ट्रेन खुलने पर टीटीई को उतारने की कोशिश हुई और युवती ने तो टीटीई को सिर काटने की धमकी तक दे डाली। लेकिन पुलिस ने खुशबू से 990 रुपये का चालान वसूलकर उसे जाने दिया। टीटीई एसोसिएशन ने ठोस कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाया है।

युवती ने टिकट मांगने पर TTE को धमकाया, फिर बाप को बुलाकर स्टेशन पर हंगामा मचाया

भारतीय रेल टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन (IRTCSO) ने यह आरोप लगाया था कि रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18629) में सिवान से देवरिया जा रही महिला ने TTE से अभद्रता की थी। महिला ने अपने पिता और सगे-संबंधियों को बुलाकर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के सामने TTE से हाथापाई की और उसे चलती गाड़ी से खींचने की कोशिश की। एसोसिएशन के ट्वीट पर आरपीएफ हरकत में आई। देवरिया के आरपीएफ अधिकारियों ने ट्वीट करके बताया- “खुशबू मिश्रा गाड़ी सं. 18629 के AC कोच में बिना टिकट यात्रा कर रही थी। उसे देवरिया उतरना था। TTE द्वारा टिकट बनवाने को कहा गया। टिकट नहीं बनवाई। TTE द्वारा मेमो दिया गया, जिसे देवरिया उतरवा कर EFT नं. D-245730 रु.990/- का चार्ज कराया गया।”

यहां सब बिकाऊ है, बोलते हुए सिपाही का वीडियो वायरल

ट्रेन में टिकट मांगने के दौरान युवती का टीटीई से बहस करने और देवरिया स्टेशन पर युवती के बाप के नेतृत्व में रिश्तेदारों के बवाल का वीडियो वायरल हैं। देवरिया में युवती और उसके पिता ने टीटीई पर एक नया आरोप लगाया कि टीटीई ने टिकट फाड़कर फेंक दिया लेकिन वीडियो में ऐसा कहीं दिखता नहीं है। देवरिया वाले वीडियो में टीटीई से सामूहिक बदसलूकी हो रही है और अंत में ट्रेन खुलने पर युवती टीटीई को मूरी (सिर) काटने की धमकी देती है। लोग चलती ट्रेन से टीटीई को खींचने के लिए एक-दूसरे को आवाज भी लगा रहे हैं।

जिस वायरल फोटो से परेशान थी छात्रा, बिहार में पुलिस ने उसे ही वेबसाइट पर डाल दिया

टीटीई एसोसिएशन ने इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाया है। IRTCSO ने ट्वीट करके कहा- “वीडियो में दिख रहे बाहरी व्यक्ति RPF स्टाफ के सामने एक रेल कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्या उन पर रेल परिसर में आकर उपद्रव करने की उचित कार्यवाही होना अति आवश्यक है?”

IRTCSO की अंबाला डिवीजन यूनिट ने तो सीधे पूछा है- “जब टीटीई ने मेमो दिया तो क्या ऐसे यात्री की सिर्फ टिकट ही बनानी थी? क्या आरपीएफ को सख्त कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश करना चाहिए था? और जो बाहरी व्यक्ति आरपीएफ के सामने धमकी दे रहा है, उसको सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में बंद क्यों नहीं किया?”

सोशल मीडिया पर युवती की आलोचना हो रही है और लोग टीटीई की बुद्धिमता की तारीफ कर रहे हैं कि उसने टिकट मांगने पर बहस का वीडियो बना लिया। कुछ लोग लिख रहे हैं कि टीटीई ने वीडियो नहीं बनाया होता तो युवती दूसरे तरह के आरोप भी मढ़ सकती थी। वायरल वीडियो में टीटीई युवती को बिहार में सरकारी स्कूल का टीचर बता रहा है और यह भी कह रहा है कि सरकारी टीचर होकर भी वह अक्सर बेटिकट यात्रा करती है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग सरकारी शिक्षकों के नियमों का पालन ना करने और इस तरह के आचरण पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रेन और स्टेशन का दोनों वायरल वीडियो इसके नीचे आप देख सकते हैं।