युवती ने टिकट मांगने पर TTE को धमकाया, फिर बाप को बुलाकर स्टेशन पर हंगामा मचाया

बिहार में एक ट्रेन के एसी कोच में मांगने पर एक युवती द्वारा टिकट दिखाने के बदले टीटीई पर परेशान करने का आरोप लगाने का वीडियो वायरल है। युवती ने फोन करके स्टेशन पर बाप को बुला लिया और पुलिस के सामने हंगामा मचाया।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 8 Oct 2025 02:33 PM
बिहार में सरकारी स्कूल की टीचर बताई जा रही एक युवती का ट्रेन के एसी कोच में मांगने पर टिकट दिखाने के बदले टीटीई पर परेशान करने के आरोप लगाने का वीडियो वायरल है। युवती ने फोन करके अपने बाप और दूसरे लोगों को स्टेशन पर बुला लिया, जिन लोगों ने ट्रेन पहुंचने के बाद खूब हंगामा मचाया। युवती और उसके परिजनों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में टीटीई के साथ बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो टीटीई का सिर काटने की धमकी देती सुनी जा सकती है। आरोप लगा है कि ट्रेन खुलने के बाद टीटीई को चलती ट्रेन से खींचने की कोशिश भी की गई। दोनों वीडियो खबर के अंत में लगे हैं।

सोशल मीडिया पर दो दिन से यह वीडियो वायरल है। युवती के व्यवहार की लोग आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने टीटीई पर नियम के मुताबिक उसका चालान करने या पुलिस के हवाले ना करने पर भी सवाल उठाया है। वायरल वीडियो में टीटीई उस युवती को ‘सरकारी स्कूल टीचर’ बता रहा है और एसी कोच छोड़कर दूसरे कोच में जाने कहता है। टीटीई वीडियो में यह कहते भी सुना जा सकता है कि यह हमेशा बेटिकट यात्रा करती है। युवती टिकट मांगने पर टिकट तो नहीं दिखाती है और वीडियो बना रहे टीटीई के मोबाइल पर हाथ मारती है। टीटीई के अड़ जाने के बाद वह टीटीई को फालतू आदमी बताकर अपना बैग लेकर दूसरे कोच में जाती दिखती है।

इस प्रकरण का अगला वीडियो भी अब वायरल है जिसमें किसी रेलवे स्टेशन पर युवती के पिता और दूसरे लोग पुलिस की मौजूदगी में टीटीई से बहस कर रहे हैं। लड़की और उसके पिता इस वीडियो में यह आरोप लगा रहे हैं कि टीटीई ने टिकट लेकर फाड़ दिया। पहले वीडियो में युवती द्वारा टिकट दिखाने का कोई सीन नहीं है। टीटीई कोच में मौजूद यात्रियों को इसका गवाह बताते हुए टिकट नहीं दिखाने की बात कहता है। दूसरे वीडियो के आखिर में जब ट्रेन खुल जाती है तो युवती और उसके परिजन टीटीई का पीछा करते हैं और अंत में लड़की की आवाज सुनाई देती है कि मूरी काट देंगे, मतलब सिर काट देंगे।