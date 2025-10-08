युवती ने टिकट मांगने पर TTE को धमकाया, फिर बाप को बुलाकर स्टेशन पर हंगामा मचाया

बिहार में एक ट्रेन के एसी कोच में मांगने पर एक युवती द्वारा टिकट दिखाने के बदले टीटीई पर परेशान करने का आरोप लगाने का वीडियो वायरल है। युवती ने फोन करके स्टेशन पर बाप को बुला लिया और पुलिस के सामने हंगामा मचाया।

बिहार में सरकारी स्कूल की टीचर बताई जा रही एक युवती का ट्रेन के एसी कोच में मांगने पर टिकट दिखाने के बदले टीटीई पर परेशान करने के आरोप लगाने का वीडियो वायरल है। युवती ने फोन करके अपने बाप और दूसरे लोगों को स्टेशन पर बुला लिया, जिन लोगों ने ट्रेन पहुंचने के बाद खूब हंगामा मचाया। युवती और उसके परिजनों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में टीटीई के साथ बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो टीटीई का सिर काटने की धमकी देती सुनी जा सकती है। आरोप लगा है कि ट्रेन खुलने के बाद टीटीई को चलती ट्रेन से खींचने की कोशिश भी की गई। दोनों वीडियो खबर के अंत में लगे हैं।