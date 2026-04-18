इंटरनेट पर खुशी की तलाश में बर्बाद हो रहे युवा, जेपी यूनिवर्सिटी के सर्वे में डराने वाली रिपोर्ट आई

सर्वे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 25 साल के पांच लाख 60 हजार युवाओं को शामिल किया गया। इसी साल जनवरी से मार्च के बीच हुए सर्वे में शहरी क्षेत्र के तीन लाख 50 हजार और ग्रामीण क्षेत्र के दो लाख 10 हजार युवाओं को शामिल किया गया।

इंटरनेट का इस्तेमाल पहले युवा ज्ञान बढ़ाने के लिए करते थे, लेकिन अब वे इसका उपयोग भावनात्मक खुशी, मन बहलाने और अपनी समस्या का समाधान ढूढ़ने के लिए कर रहे हैं।

हाल में युवाओं की मनोस्थिति को जानने के लिए जेपी विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के शिक्षकों की टीम ने एक सर्वे किया, जिसमें यह बात सामने आई कि राज्य के 70 फीसदी युवा किसी ना किसी तरह से इंटरनेट पर भावनात्मक खुशी ढूंढ़ रहे हैं।

सर्वे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 25 साल के पांच लाख 60 हजार युवाओं को शामिल किया गया। इसी साल जनवरी से मार्च के बीच हुए सर्वे में शहरी क्षेत्र के तीन लाख 50 हजार और ग्रामीण क्षेत्र के दो लाख 10 हजार युवाओं को शामिल किया गया। इसमें तीन लाख 90 हजार युवाओं ने कहा कि इंटरनेट पर पढ़ाई के साथ दूसरी समस्याओं का भी हल है। अभिभावक हमें समय नहीं देते, लेकिन इंटरनेट तो हमेशा उपलब्ध रहता है। सर्वे में देखा गया कि शहरी क्षेत्र के युवा भावनात्मक रूप से इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं। इसका इजहार वे रील्स बनाकर भी पूरी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के युवा पहले पढ़ाई, कौशल आदि सीखने में इंटरनेट का इस्तेमाल अधिक करते थे।

लेकिन अब उनके आचरण में बदलाव आ रहा है। गांव की नकारात्मक गतिविधियों का वीडियो बना वायरल करने में ज्यादा रूचि ले रहे हैं। इंटरनेट पर अधिक समय वे नकारात्मक चीजों को देखने में बिता रहे हैं।

व्यक्तित्व में कमी आ रही है, तनाव बढ़ रहा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में प्रोब्लेमेटिक इंटरनेट एब्यूज बढ़ता जा रहा है। करीब 10 फीसदी यानि 60 से 70 हजार युवाओं में इंटरनेट आदत की तरह फैल गया है। वे अपना 10 से 12 घंटा इंटरनेट पर बिता रहे हैं। इससे उनमें तनाव के साथ व्यक्तित्व में कमी आ रही है। वे इंटरनेट का सही की जगह गलत उपयोग कर रहे हैं।

सर्वे की खास बातें ● इंटरनेट का इस्तेमाल समस्या बनती जा रही है

● समय नहीं देने पर अभिभावकों से दूर हो रहे युवा

● ग्रामीण युवाओं के आचरण पर नकारात्मक असर पड़ रहा

● इंटरनेट से भावनात्मक रूप से जुड़ने से व्यवहार भी बदल रहा

● इंटरनेट से नकारात्मक सोच अधिक विकसित हो रही है

● एक के अधिक इंटरनेट इस्तेमाल का असर बांकी बच्चों पर हो रहा