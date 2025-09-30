young man who had left home to attend Dussehra fair was shot dead body was found on the roadside in Jehanabad दशहरा मेला देखने घर से निकले युवक की गोली मारकर हत्या, जहानाबाद में सड़क किनारे मिला शव, Bihar Hindi News - Hindustan
दशहरा मेला देखने घर से निकले युवक की गोली मारकर हत्या, जहानाबाद में सड़क किनारे मिला शव

जहानाबाद के घोसी थाना इलाके में घर से दशहरा मेला देखने निकले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव सड़क किनारे मिला। साथ शव के पास से दो मोबाइल पर भी बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

sandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, घोसी/जहानाबादTue, 30 Sep 2025 10:32 PM
जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के बंसी बीघा पुल के समीप सोमवार की देर रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को लेकर सदर अस्पताल जहानाबाद भेजा गया है। घटना स्थल के जांच के दौरान पुलिस को मृतक के शव के समीप से दो मोबाइल सेट बरामद हुआ है। इस मामले में थाना अध्यक्ष परमानंद लाल कर्ण ने बताया कि युवक की पहचान नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना अंतर्गत तहवल बीघा गांव निवासी शिवकुमार प्रसाद के पुत्र संतोष कुमार के रूप में की गई है।

मृतक के पिता शिव कुमार प्रसाद ने बताया कि उसका बेटा अपने कई साथियों के साथ दशहरा का मेला देखने को लेकर इस्लामपुर बाजार निकला था लेकिन देर रात वापस नहीं लौटने पर जब उसकी खोजबीन की गई तो कहीं अता-पता नहीं चला। बाद में सुबह कुछ लोगों के द्वारा फोन किया गया कि उनके लड़के का शव घोसी थाना क्षेत्र के बंसी विगहा के समीप पाया गया है। सूचना पर घोसी पहुंचे तो बेटे का शव पाया। घटना को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चा है। कुछ लोग युवक को लूटपाट के क्रम में मारे जाने की बता रहे हैं तो कुछ लोग कुछ और बता रहे।

दरअसल ग्रामीण सूत्रों का बताना है कि मंगलवार की रात लगभग 11 बजे ऑटो से कुछ लोग सवार होकर जा रहे थे तभी बंसी बीघा चौमुहानी से दक्षिण वाणावर जाने वाली सड़क पर कुछ लोगों के द्वारा ऑटो सवार से लूट की गई थी। हालांकि इस मामले में किसी के द्वारा ना तो पुलिस को सूचना दी गई और ना ही प्राथमिकी को लेकर कोई आवेदन दिया गया है। घटना के संदर्भ में थाना अध्यक्ष का बताना है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी या लिखित शिकायत नहीं मिल पाई है। तत्काल पुलिस घटना को लेकर युवक के पिता शिव कुमार प्रसाद के बयान पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज करते हुए मामले की जांच में जुटी है।