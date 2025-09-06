ताश के विवाद में युवक को चाकूओं से गोद डाला, नालंदा में निर्मम हत्या से हड़कंप

नालंदा में ताश खेलने के विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने चाकूओं से कई बार गोदा, शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान है। मृतक का शव गड्ढे में तैरता मिला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

नालंदा जिले मानपुर थाना क्षेत्र के सरवहदी गांव में शनिवार अहले सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गांव के खाड़ किनारे पानी में एक युवक का लहूलुहान शव तैरता मिला। पहचान होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान राजा चौधरी के रूप में हुई है। सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह खाड़ किनारे पहुंचे तो उन्होंने पानी में तैरता शव देखा। यह नजारा देखते ही लोग दहशत में आ गए और मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

शव पर गहरे जख्म और धारदार हथियार से गोदने के निशान थे। पहली नजर में ही साफ हो गया कि हत्या बर्बरतापूर्ण तरीके से की गई है। परिजनों का कहना है कि राजा चौधरी रोजाना खाड़ किनारे ताश खेलने जाया करता था। शुक्रवार देर रात भी वह ताश खेलने निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। बताया जाता है कि खेल के दौरान विवाद हुआ और उसी दौरान वहां मौजूद बदमाशों ने राजा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद शव को खाड़ में फेंककर फरार हो गए। शनिवार सुबह शव बरामद होने के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो उठा। सूचना मिलते ही मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस ने वहां से ताश की गड्डी भी बरामद की है।